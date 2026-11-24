Visual Fan (Allview) a încheiat primele nouă luni din 2026 cu un profit net consolidat de 16,54 mil. RON, în creștere cu 44,8% YoY, la o cifră de afaceri de 197,50 mil. RON (+19,1%). Grupul a realizat deja 75% din veniturile și 81% din profitul bugetate pentru 2026, iar marja netă a depășit ținta anuală. Luat separat, trimestrul al treilea a fost însă mai slab, cu venituri în scădere cu 43% YoY, după ce proiectele energetice mari s-au concentrat în prima parte a anului.

Camp Detalii Companie (Ticker) Visual Fan SA / Allview (BVB: ALW) Pret / variatii Pret curent: 23.40 RON (+17.00% YTD) Tip analiza Rezultate T3 2026 (9L 2026) Data si ora 24.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026 (9L 2026)

Reperul principal este bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) aprobat pentru 2026. Față de acesta, rezultatele pe nouă luni se situează peste ritmul liniar de 75%, atât la nivel de grup, cât și la nivel individual.

La nivel consolidat, cifra de afaceri a urcat cu 19,1% YoY, la 197,50 mil. RON, iar profitul net, cu 44,8%, la 16,54 mil. RON. Marja netă a ajuns la 8,38%, peste nivelul de 6,89% din 9L 2025 și peste ținta anuală de 7,79% din BVC.

La nivel individual, Visual Fan SA (Electronice & IT și Allview Energy) a raportat o cifră de afaceri de 160,39 mil. RON (+10,6%) și un profit net de 12,30 mil. RON (+37,1%), echivalent cu 90,8% din ținta anuală de profit.

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Imaginea trimestrială este diferită. Calculat ca diferență între raportările cumulate, T3 2026 a adus la nivel de grup venituri de 45,49 mil. RON (-42,8% YoY) și un profit net de 4,39 mil. RON (-6,6% YoY). Profitul a scăzut mult mai puțin decât veniturile, iar marja netă trimestrială a urcat la 9,7%, de la 5,9%. La nivel individual, veniturile din T3 au scăzut cu 60,0% YoY, la 27,60 mil. RON, iar profitul net, cu 34,2%, la 2,08 mil. RON.

Scăderea ține de calendarul proiectelor EPC: centrala fotovoltaică Țăndărei (46 MWp) a fost finalizată în februarie, iar sistemele de stocare Teiuș și Toplița au fost energizate în T2, astfel că o mare parte din veniturile din energie au fost înregistrate în S1. Contractele pentru proiectul Turda au fost semnate abia în iulie.

Pe divizii, Allview Auto a avut cel mai bun trimestru de până acum: veniturile din T3 (12,66 mil. RON) le-au depășit pe cele din întregul S1, iar pe nouă luni, divizia a ajuns la 24,46 mil. RON și un profit de 3,45 mil. RON (marjă de 14,1%). Intervision Trading (AKAI) a raportat venituri de 12,64 mil. RON și un profit de 0,79 mil. RON, cu venituri în T3 cu peste 25% mai mari decât în T2. ElectroIT a avut, potrivit companiei, cele mai bune vânzări trimestriale ale anului.

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Bilanțul individual s-a descărcat după livrarea proiectelor: față de finalul lui 2025, stocurile au coborât de la 114,40 la 38,59 mil. RON, iar datoriile curente, de la 139,43 la 29,47 mil. RON. Disponibilitățile și plasamentele au urcat la 44,38 mil. RON, iar lichiditatea curentă a crescut la 4,4x (de la 1,6x).

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Grup Visual Fan (consolidat) Cifra de afaceri 197.50 262.00 75.4% 165.80 +19.1% Profit net 16.54 20.40 81.1% 11.42 +44.8% Marja neta 8.38% 7.79% - 6.89% +1.49 pp Visual Fan SA (individual) Cifra de afaceri 160.39 208.28 77.0% 144.97 +10.6% Profit net 12.30 13.54 90.8% 8.97 +37.1% Marja neta 7.67% 6.50% - 6.19% +1.48 pp

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Valori în mil. RON, cu excepția marjelor. BVC 2026 = bugetul publicat de companie în raportul anual 2025 (valori anuale); % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual. Compania nu publică EBITDA și profitul operațional în raportul T3, astfel că aceste rânduri nu sunt incluse. Surse: Visual Fan (Raport financiar T3 2026, Raport financiar anual 2025).

Indicator T3 2026 T3 2025 YoY Grup Visual Fan (consolidat) Cifra de afaceri 45.49 79.48 -42.8% Profit net 4.39 4.70 -6.6% Marja neta 9.7% 5.9% +3.7 pp Visual Fan SA (individual) Cifra de afaceri 27.60 68.94 -60.0% Profit net 2.08 3.16 -34.2%

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Valori în mil. RON. T3 calculat ca 9L minus S1. Grup S1 2026: 152,01 mil. RON / 12,15 mil. RON; grup S1 2025 derivat din creșterile comunicate (+76,1% venituri, +80,9% profit): 86,32 / 6,72 mil. RON. Individual S1 2026: 132,79 / 10,22 mil. RON; S1 2025: 76,04 / 5,80 mil. RON. Calcule TradeVille. Surse: Visual Fan (T3 2026), Bursa.ro (comunicat S1 2026), Investește la Bursă.

Mesaje-cheie și perspective

Lucian Peticilă, administrator Visual Fan, a afirmat că primele nouă luni „confirmă soliditatea direcției strategice a Grupului”.

Allview Energy rămâne principalul motor de creștere. Sistemul de stocare de la Teiuș (120 MWh) a intrat oficial în operare pe 7 octombrie, iar împreună cu Toplița (65 MWh), capacitatea BESS livrată a ajuns la 185 MWh. Contractele de la Turda (parc fotovoltaic de 50,9 MWp și stație 20/110 kV), cu o valoare estimată de circa 20 mil. EUR (circa 107 mil. RON), vor genera venituri în T4 2026 și în 2027.

Pentru 2027, compania estimează semnarea până la finalul anului a unor noi contracte Full EPC, fiecare urmând să fie comunicat prin raport curent. Conducerea subliniază selectivitatea: „Nu urmărim orice contract, ci proiectele potrivite”. În august a fost lansată și platforma proprie de management energetic Allview Certus.

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În celelalte divizii, Allview Auto și-a consolidat poziția de lider pe segmentul microcar, CityZEN și 4City ocupând primele două locuri în septembrie, potrivit datelor APIA citate de companie, iar parteneriatul cu Eurial Invest extinde rețeaua de vânzare și service. ElectroIT intră în T4, cel mai important trimestru, iar AKAI vizează extinderea în Europa Centrală și de Est și pe Amazon Germania.

Pe baza BVC, grupul are nevoie în T4 de venituri de circa 64,5 mil. RON și de un profit net de 3,86 mil. RON, față de 71,1 mil. RON și 5,67 mil. RON în T4 2025. Ținta de profit pare la îndemână, însă cea de venituri presupune un T4 cu circa 42% peste nivelul din T3.

Pe piața de capital, din 20 noiembrie, acțiunile ALW sunt încadrate în noua Piață de Creștere a BVB, printre cele 23 de companii din prima generație. În septembrie, compania a plătit un dividend brut de 0,45 RON/acțiune (3,02 mil. RON).

Conversie: 20 mil. EUR x 5,3485 RON/EUR (curs BNR din 23.11.2026) = circa 107 mil. RON. Calcul T4 necesar: BVC 2026 minus 9L 2026 (grup); T4 2025 = 2025 minus 9L 2025. Calcule TradeVille.

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Evaluare

Multiplii au fost calculați la prețul de 23,40 RON (capitalizare de 157,24 mil. RON), pe baza rezultatelor ultimelor 12 luni (T4 2025 + 9L 2026). PER-ul consolidat (TTM) este de 7,1x, iar pe profitul individual, de 9,8x. Pe profitul bugetat pentru 2026, PER-ul forward este de 7,7x la nivel de grup.

Niciun emitent listat nu reproduce mixul ALW, așa că grupul de comparație combină iHunt (electronice și telefoane), SMTL Group (EPC în energie regenerabilă și stocare) și Electro-Alfa (echipamente electrice și EPC). ALW se tranzacționează cu un discount de circa 62% pe PER față de mediana grupului (18,4x) și de 27% pe P/BV (1,63x față de 2,24x), deși ROE-ul (16,7%) este peste mediană (15,2%).

Discountul trebuie citit și prin prisma calității veniturilor EPC. Auditorul a emis o opinie cu rezerve pentru situațiile individuale din 2025, considerând cifra de afaceri supraevaluată cu 31,28 mil. RON și profitul cu 3,13 mil. RON, pentru un proiect fără recepție finală la 31 decembrie. Excluzând această sumă, PER-ul individual ar urca la circa 12,1x.

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Companie PER (TTM) P/BV ROE ROA P/S Rand. div. Visual Fan (ALW) 7.1x 1.63x 16.7% 11.6% 0.59x 1.9% iHunt (HUNT) 13.5x 2.24x 16.6% n/d 0.76x 4.0% SMTL Group (SMTL) n/m 2.21x -9.6% n/d n/d - Electro-Alfa (EAI) 23.4x 3.60x 15.2% 9.9% 2.90x 1.4% Mediana peers 18.4x 2.24x 15.2% - 1.83x 1.4%

ALW: PER și P/S pe date consolidate TTM (profit net de 22,21 mil. RON, venituri de 268,61 mil. RON); P/BV, ROE și ROA pe date individuale (profit TTM de 16,11 mil. RON, capitaluri proprii de 96,30 mil. RON, active de 139,21 mil. RON la 30.09.2026), deoarece bilanțul consolidat nu este publicat în raportul T3; 6.719.740 de acțiuni. Capitalurile proprii raportate sunt egale cu cele de la 31.12.2025 plus profitul pe 9 luni și nu par să reflecte dividendul de 3,02 mil. RON plătit în septembrie (incert); ajustat, P/BV ar fi de 1,69x. PER individual ajustat pentru rezerva auditorului: 157,24 / (16,11 – 3,13) = 12,1x. HUNT: la 0,744 RON (17.11.2026), recalculat din indicatorii BVB (PER de 15,09x, P/BV de 2,50x la 0,832 RON, TTM la S1 2026); ROE = P/BV / PER; rezultatele T3 2026 vor fi publicate pe 27.11.2026. SMTL: la 33,80 RON; PER n/m (pierdere TTM de 11,96 mil. RON = 9,84 – 2,90 – 18,90); P/BV pe valoarea contabilă de 15,30 RON/acțiune la S1 2026 (incert, nu include pierderea din T3). EAI: la 15,04 RON (20.11.2026), conform TrevIQ TradeVille din 23.11.2026. Calcule TradeVille.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea ALW a urcat cu 17,0% (de la 20,00 RON la 23,40 RON), peste indicele BETAeRO (+9,90% YTD). În grupul de comparație, ALW s-a situat între iHunt (+92,25% YTD) și SMTL Group (-39,32% YTD), aceasta din urmă fiind afectată de revizuirea în scădere a prognozei de profit. Electro-Alfa este listată din martie 2026 (+46,0% de la listare).

Raportul T3 a fost publicat luni seara, după închiderea pieței, iar acțiunea a încheiat ședința la 23,40 RON, nemodificată. Reacția la rezultate se va vedea din ședința de azi. În acest an, cotația a reacționat vizibil la publicări: după rezultatele T1, din mai, acțiunea a urcat în gap spre 22,5 RON, iar semnarea contractului Turda, din iulie, a coincis cu un vârf intraday de circa 27,9 RON.

După maximul de la finalul lunii august (circa 27,7 RON), cotația a intrat într-un trend descendent, cu maxime tot mai joase, accentuat după data ex-dividend și după rezultatele semestriale. În prezent, prețul este prins între media mobilă simplă de 200 de zile (23,0 RON, suport, încă ascendentă) și cea de 50 de zile (24,0 RON, rezistență, descendentă).

Mediile exponențiale de 8 și 21 de zile (23,3, respectiv 23,4 RON) s-au aplatizat în jurul cotației, semn de echilibru pe termen scurt. Sub SMA 200, următorul suport este zona de 22,5 RON (minimele din septembrie–octombrie), iar umbra lungă din noiembrie a coborât până la 21,5 RON.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Portofoliu EPC pentru 2027: proiectul Turda (circa 20 mil. EUR) susține T4 și anul viitor, iar compania estimează semnarea unor noi contracte Full EPC până la finalul anului.

proiectul Turda (circa 20 mil. EUR) susține T4 și anul viitor, iar compania estimează semnarea unor noi contracte Full EPC până la finalul anului. Diversificare profitabilă: Allview Auto (marjă de 14,1% pe nouă luni, lider pe segment) și redresarea AKAI reduc dependența de proiectele energetice.

Allview Auto (marjă de 14,1% pe nouă luni, lider pe segment) și redresarea AKAI reduc dependența de proiectele energetice. Bilanț lichid și evaluare: lichiditatea curentă de 4,4x și un PER consolidat de circa 7x, cu discount față de peers; intrarea pe Piața de Creștere poate crește vizibilitatea.

Riscuri

Volatilitatea veniturilor EPC: scăderea de 43% YoY a veniturilor din T3 arată dependența de calendarul proiectelor, iar bugetul de venituri cere un T4 cu circa 42% peste T3.

scăderea de 43% YoY a veniturilor din T3 arată dependența de calendarul proiectelor, iar bugetul de venituri cere un T4 cu circa 42% peste T3. Recunoașterea veniturilor: opinia cu rezerve a auditorului pentru 2025 (31,28 mil. RON venituri, 3,13 mil. RON profit) ridică întrebări privind momentul înregistrării veniturilor din proiecte.

opinia cu rezerve a auditorului pentru 2025 (31,28 mil. RON venituri, 3,13 mil. RON profit) ridică întrebări privind momentul înregistrării veniturilor din proiecte. Consum și lichiditate: ElectroIT și AKAI depind de cererea de consum, iar lichiditatea redusă a acțiunii poate amplifica mișcările de preț.

Concluzie

Visual Fan a ajuns după nouă luni peste ritmul liniar al bugetului pe 2026, cu marje în creștere și un bilanț mai lichid, chiar dacă trimestrul al treilea a fost mai slab pe venituri. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către execuția proiectului Turda, sezonul de final de an pentru electronice, semnarea noilor contracte EPC anunțate pentru 2027 și confirmarea calității veniturilor în raportarea anuală.

Surse analiză: Visual Fan – rezultate T3 2026, Raport financiar anual 2025 (inclusiv raportul auditorului și BVC 2026), Bursa.ro, Investește la Bursă, BVB, IFB Finwest, Financiarul, Prime Transaction, TradeVille (TrevIQ EAI), TradingView.

Autor: Bosie Marius-Constantin – Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 24.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de analiză tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://bvb.ro/info/Raportari/ALW/ALW_20261123204116_Raport-Financiar-T3-2026-VisualFan.pdf https://www.allview.ro/bursa/RaportFinanciar_complet_auditat2025_compressed.pdf https://www.bursa.ro/visual-fan-raporteaza-rezultatele-financiare-ale-primului-semestru-din-2026-87092064 https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=ALW https://ifbfinwest.ro/upload_analize/Indicatori_bursieri_26-30.01.2026.pdf https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=HUNT https://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/ihunt-producatorul-de-telefoane-listat-pe-aero-a-incheiat-primul-semestru-cu-afaceri-de-36-mil-lei-in-crestere-cu-74-9-si-un-profit-de-3-6-ori-mai-mare-desi-t2-a-adus-pierdere-23250085 https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20260302065609_Raport-preliminar-2025-iHUNT.pdf https://financiarul.ro/bursa/smtl-group-a-raportat-o-pierdere-de-18-9-milioane-de-lei-in-noua-luni-si-a-redus-estimarea-de-profit-anual/ https://www.bvb.ro/infocont/infocont26/SMTL_20260326184232_Current-Report-SMTL-13-2026-EN.pdf https://primet.ro/actiuni/SMTL https://ziare.com/bursa/treviq-analiza-rezultate-trimestriale-t3-2026-trimestru-record-bugetul-se-decide-in-t4-2049387 https://www.tradingview.com/symbols/BVB-ALW/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BETAERO/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-HUNT/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-SMTL/

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