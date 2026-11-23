Banca Transilvania a încheiat primele nouă luni din 2026 cu un profit net consolidat de 3,85 mld. RON, în creștere cu 17,7% YoY, susținut de creditare, de comisioane și de o contribuție tot mai mare a subsidiarelor. Ritmul a încetinit însă în T3, când profitul grupului a crescut cu 4% YoY, pe fondul provizioanelor mai mari și al taxei pe cifra de afaceri.

La nivelul băncii, veniturile și profitul brut sunt ușor înaintea bugetului anual, dar provizioanele au consumat deja 92% din BVC.

Câmp Detalii Companie (Ticker) Banca Transilvania SA (BVB: TLV) Preț / variații Preț curent: 36.90 RON (+39.81% YTD) Tip analiză Rezultate T3 2026 (9 luni) Dată și oră 23.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026

Rezultatele confirmă o creștere peste ritmul sistemului bancar, dar cu un profil mai puțin favorabil în T3. La nivel de grup, veniturile operaționale au urcat cu 17,3% YoY, la 9,93 mld. RON. Venitul net din dobânzi a crescut cu 8,8%, la 6,48 mld. RON, pe fondul accelerării creditării, iar comisioanele nete au avansat cu 19,7%, la 1,46 mld. RON, datorită numărului mai mare de clienți și de operațiuni. Venitul net din tranzacționare a crescut cu 24,9%, la 1,10 mld. RON.

Cheltuielile operaționale (fără provizioane) au crescut cu 10,6%, la 4,39 mld. RON, sub ritmul veniturilor. Taxa pe cifra de afaceri a urcat cu 68,9%, la 533 mil. RON, efect al majorării taxei bancare. Contribuțiile la FGDB și la Fondul de Rezoluție au scăzut însă la 8,6 mil. RON (113,1 mil. RON în 9L 2025).

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Elementul care a frânat profitul a fost costul riscului: ajustările nete pentru depreciere au crescut cu 55,3%, la 957 mil. RON, la nivel de grup. La nivelul băncii, costul riscului a fost de 0,80%, sub pragul de 1% asumat de management, iar rata creditelor neperformante a fost de 2,47%.

Profitul net consolidat a crescut cu 17,7%, la 3,85 mld. RON (3,72 mld. RON atribuibil acționarilor băncii, +16,8%), iar ROE consolidat a fost de 21,59%. Profitul băncii a urcat cu 12,8%, la 3,30 mld. RON.

Trimestrul al treilea a adus o dinamică operațională bună, dar un profit aproape plat. Veniturile operaționale ale grupului au crescut cu 17,5% YoY, însă ajustările pentru depreciere au urcat la 429 mil. RON, de 3,4 ori nivelul din T3 2025, iar taxa pe cifra de afaceri la 197 mil. RON (+17,2% față de T2 2026). Profitul net a fost de 1,35 mld. RON la nivel de grup (+4% YoY) și de 1,15 mld. RON la nivelul băncii (+0,6%).

Bilanțul a continuat să crească: activele grupului au ajuns la 242,2 mld. RON (+13,6% YoY), iar creditele nete și creanțele din leasing la 119 mld. RON (+14,2%). La nivelul băncii, creditele brute au urcat cu 10,7% YoY, la 116,5 mld. RON, iar depozitele clienților cu 8,9%, la 175,8 mld. RON. Solvabilitatea a fost de 23,7% (22,67% consolidat).

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Raportat la BVC 2026, fundamentat la nivelul băncii, veniturile operaționale și profitul brut sunt la 76-77% din ținta anuală, ușor peste ritmul liniar de 75%, iar creditarea (+10,3% față de decembrie 2025) a depășit deja obiectivul de +8,5%.

În schimb, provizioanele nete au atins 92% din bugetul anual (687 din 750 mil. RON), lăsând un spațiu redus în T4, iar depozitele (+4,1%) sunt sub ținta de +5,8%.

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Venituri operaționale 8,188.5 10,779 76% 7,148.3 +14.6% Cheltuieli operaționale* 3,573.3 4,916 73% 3,175.5 +12.5% Provizioane nete 687.1 750 92% 549.1 +25.1% Profit brut 3,928.2 5,113 77% 3,423.8 +14.7% Profit net 3,297 - - 2,922.3 +12.8% Raport cost/venit 43.64% 45.60% sub țintă - -

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Note: Valori în mil. RON la nivel individual (Banca), nivelul la care este fundamentat BVC 2026. *Cheltuieli operaționale = cheltuieli cu personalul, amortizare și alte cheltuieli operaționale (inclusiv taxa pe cifra de afaceri), fără provizioane. Provizioane nete = ajustări pentru depreciere și alte provizioane. % realizat = 9L 2026 raportat la valoarea anuală din BVC (ritm liniar după nouă luni: 75%). BVC nu conține o țintă de profit net. Surse: Banca Transilvania (situații financiare 30.09.2026, comunicat de presă), BVC 2026 aprobat de AGA din 28.04.2026.

Obiectiv cantitativ BVC 2026 Țintă BVC 2026 Realizat la 30.09.2026 Active totale (vs. dec. 2025) +6.4% +7.5% Credite brute (vs. dec. 2025) +8.5% +10.3% Depozite clienți (vs. dec. 2025) +5.8% +4.1% Raport cost/venit (fără taxă pe cifra de afaceri) 45.6% (39.4%) 43.64% (37.21%) Raport credite/depozite 64.8% 66.3%

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Note: Valorile realizate sunt la nivelul băncii, conform comunicatului de presă; documentul BVC nu precizează explicit perimetrul (bancă/grup) pentru obiectivele de bilanț. Surse: BVC 2026, comunicat de presă BT 20.11.2026.

Indicator (Grup) 9L 2026 9L 2025 YoY T3 2026 T3 2025 YoY Venit net din dobânzi 6,482.8 5,956.9 +8.8% 2,320.4 2,042.8 +13.6% Venituri nete din comisioane 1,461.1 1,220.5 +19.7% 524.6 426.8 +22.9% Venit net din tranzacționare 1,100.1 880.5 +24.9% 440.1 351.6 +25.2% Venituri operaționale 9,930.6 8,466.7 +17.3% 3,541.5 3,015.0 +17.5% Cheltuieli operaționale (fără provizioane) 4,389.1 3,969.9 +10.6% 1,511.7 1,327.4 +13.9% din care: taxă pe cifra de afaceri 532.9 315.5 +68.9% 197.1 149.2 +32.1% Ajustări pentru depreciere (active financiare) 956.5 616.0 +55.3% 429.2 126.3 +239.8% Profit înainte de impozitare 4,598.0 3,882.5 +18.4% 1,608.4 1,553.8 +3.5% Profit net 3,846.2 3,267.3 +17.7% 1,348.8 1,297.1 +4.0% Profit net atribuibil acționarilor băncii 3,724.9 3,188.7 +16.8% 1,309.5 1,244.0 +5.3% Rezultat pe acțiune (RON) 2.9886 2.5588 +16.8% 1.0497 0.9971 +5.3%

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Note: Valori în mil. RON la nivel de Grup (IFRS, neauditate), cu excepția rezultatului pe acțiune (RON). T3 = trei luni încheiate la 30 septembrie. Cheltuielile operaționale exclud ajustările pentru depreciere și alte provizioane. Sursa: Banca Transilvania (situații financiare interimare 30.09.2026).

Mesaje-cheie și perspective

Conducerea a pus accentul pe ritmul de creștere într-un an dificil. Omer Tetik, Director General BT, a declarat: „Au fost nouă luni pline și complicate pentru populație, economia națională și pentru sistemul bancar, însă am reușit să le traversăm cu o creștere susținută a operațiunilor și a creditării.” El a adăugat că banca continuă să crească peste media pieței, cu o dinamică comercială foarte bună.

Activitatea comercială a rămas dinamică. BT a acordat companiilor finanțări noi de 23,1 mld. RON, cu peste 44% mai mult decât în 9L 2025, iar populației 10,1 mld. RON, din care 32% credite ipotecare. Banca avea 5,17 mil. clienți activi (+5,5% YoY), iar transferurile prin BT Pay au crescut cu 42%.

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Strategia 2030: BT100

La Ziua Investitorului din 1 octombrie, conducerea a prezentat strategia BT100: un grup cu active de 100 mld. EUR în 2030, de la 44 mld. EUR în 2025 (CAGR 15%, organic și prin achiziții selective). Țintele includ un rezultat pe acțiune mai mult decât dublat (CAGR de circa 17%), un ROE peste 20% și o rată de distribuție a dividendelor de până la 50%.

Planul mizează pe subsidiare, care ar urma să ajungă la 21% din active și 37% din profitul grupului în 2030, de la 11% și 20% în iunie 2026. Alte repere sunt un raport credite/depozite de 75%, un raport cost/venit coborât spre 40% și peste 7,5 mil. clienți. La nouă luni, raportul credite/depozite consolidat a urcat deja la 69,2%.

Pentru 2025, acționarii au primit un dividend brut de 1,284 RON/acțiune (1,4 mld. RON) și acțiuni gratuite (circa 14,4 la 100 deținute).

Dosarul ROBOR

Un element-cheie de urmărit este amenda de 960,8 mil. RON aplicată de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR (875,7 mil. RON în nume propriu și 85 mil. RON pentru fapta OTP Bank România, absorbită în 2025), cea mai mare dintre cele zece bănci sancționate. Banca a contestat decizia în instanță, după comunicarea motivării pe 28 septembrie.

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BT nu a constituit provizion, considerând o ieșire de resurse posibilă, dar nu probabilă. Suma echivalează cu circa 25% din profitul net consolidat la nouă luni.

Contextul juridic s-a complicat în noiembrie: Curtea de Apel București a respins ca nefondată cererea CEC Bank și ca inadmisibile cererile de suspendare a executării depuse de BCR, UniCredit, BRD și Exim Banca Românească. Fără suspendare, amenzile devin exigibile înaintea judecării pe fond, iar băncile trebuie să prezinte planuri de conformare privind mecanismul ROBOR. Hotărârile pot fi atacate cu recurs, iar procesele de fond pot dura ani. BT a avertizat în iunie că amenzile ar putea reduce capacitatea de creditare a sistemului cu până la 5 mld. EUR.

Sectorul bancar și contextul macro

PIB-ul României a crescut cu 2,1% în T3 2026 față de T2 (serie ajustată sezonier), prima creștere după trei trimestre de contracție, însă față de T3 2025 avansul a fost de doar 0,3%, iar pe primele nouă luni economia rămâne în scădere. Rata șomajului a coborât la 6,4% în T3, de la 6,8% în T2.

Inflația rămâne ridicată: rata anuală a urcat la 6,94% în octombrie, de la 6,61% în septembrie, pe fondul scumpirii combustibililor, deși a scăzut puternic față de 10,42% în iunie. Pe 12 noiembrie, BNR a menținut dobânda de politică monetară la 6,50%, nivel neschimbat din august 2024, și estimează revenirea inflației în intervalul-țintă abia în T1 2028.

Pentru bănci, dobânzile ridicate susțin marjele, iar cererea de credit revine. Creditul către sectorul privat a crescut cu 8,2% YoY în septembrie, iar creditele ipotecare noi au atins un maxim lunar istoric de 5,3 mld. RON în aceeași lună, potrivit ZF.

Pe de altă parte, profitul agregat al sistemului bancar a scăzut cu 1,6% în S1 2026, la 7,3 mld. RON, iar rata creditelor neperformante a urcat la 2,89% în iunie, de la 2,69% în decembrie 2025. În acest context, BT crește mult peste sistem și are o rată NPL sub media sectorului.

Banca își calibrează prudent provizioanele: scenariul pesimist are o pondere de 40%, iar cel central presupune pentru 2026 o creștere a PIB de 0,17% și un ROBOR 3M mediu de 5,83%.

Sentimentul pieței și prețuri țintă

Sentimentul analiștilor este mixt. Potrivit Bloomberg, din șapte recomandări active, trei sunt de cumpărare („Buy”), trei de menținere („Hold”) și una de vânzare („Sell”). Prețul-țintă mediu pe 12 luni calculat de Bloomberg, pe baza a patru dintre cele șapte ținte, este de 36,51 RON, cu circa 1,1% sub prețul curent.

Țintele variază între 29,51 RON (Wood & Company, aprilie) și 42,00 RON (Trigon, octombrie); cele mai recente sunt și cele mai ridicate.

Data raport Firma de brokeraj Rating Preț țintă (RON) Upside/Downside 21.10.2026 Trigon Dom Maklerski Buy 42.00 +13.8% 02.10.2026 Oddo BHF Neutral 40.48 +9.7% 24.08.2026 Erste Group Accumulate 33.00 -10.6% 24.08.2026 Citi Neutral 30.55 -17.2% 05.08.2026 Ipopema Securities Downgrade -> Sell 31.20 -15.4% 25.06.2026 PKO BP Securities Downgrade -> Hold 30.17 -18.2% 02.04.2026 Wood & Company Buy 29.51 -20.0% Consens Bloomberg 3 Buy / 3 Hold / 1 Sell 36.51 -1.1%

Upside/downside raportat la prețul curent de 36,90 RON (închidere 20.11.2026). Prețul-țintă de consens Bloomberg este calculat pe 4 din 7 ținte. Sursa: Bloomberg (TLV RO Equity, Analyst Recommendations, 23.11.2026).

Evaluare

Raportat la băncile europene și regionale comparabile, TLV se tranzacționează la un P/E de 8,8x, cu circa 15% sub mediana sectorului (10,4x), deși rentabilitatea este superioară: ROE de 20,6%, față de 15,6% mediana, și ROA de 2,2%, față de 1,2%.

În schimb, pe P/BV (1,81x), acțiunea cotează cu circa 29% peste mediana (1,4x). Randamentul dividendului (3,47%) este apropiat de mediana (3,69%). BRD, principalul comparabil local, cotează la un P/E de 13,9x și un P/BV de 2x, cu un ROE de 14,4%.

Companie P/E P/BV Marjă netă ROE ROA Rand. div. Banca Transilvania (TLV) 8.8x 1.81x 40.0% 20.6% 2.2% 3.47% BRD 13.9x 2.0x 35.2% 14.4% 1.6% 3.45% OTP Bank 8.9x 1.8x 37.87% 19.99% 2.67% 2.56% UniCredit 10.0x 1.6x 45.07% 16.14% 1.18% 4.14% Raiffeisen Bank 10.7x 0.9x 23.35% 10.17% 1.30% 2.57% Piraeus Bank 8.4x 0.9x 39.01% 11.55% 1.37% 3.69% Mediana sector bancar 10.4x 1.4x 37.87% 15.60% 1.20% 3.69%

Multipli P/E (TTM) și P/BV la prețul curent; marja netă, ROE, ROA și randamentul dividendului conform sursei. Tabelul prezintă o selecție de cinci bănci comparabile; mediana este calculată de sursă pe întregul grup de 16 bănci europene și regionale. Sursa: Investește la Bursă (TLV vs peers, BRD vs peers).

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea TLV a avansat cu 39,81%, ușor sub indicele BET (+41,77%), dar mult peste BRD (+15,99%). Pe 12 luni, TLV a câștigat 39,26% (BET +47,81%, BRD +39,91%), iar pe cinci ani 180,53%, peste BET (+170,09%). Capitalizarea bursieră este de circa 45,9 mld. RON.

După maximul istoric de 38,28 RON, atins pe 17 iulie, cotația a intrat într-o fază de consolidare: -1,70% pe trei luni și +1,15% pe ultima lună. Acțiunea se tranzacționează la circa 3,6% sub maxim.

Reacția la rezultate, publicate pe 20 noiembrie înaintea ședinței, a fost moderată. Cotația a atins prețul-țintă acordat în cadrul analizei tehnice din 21 octombrie, 37,50 RON, dar a închis ședința la 36,90 RON (-0,32%), pe un rulaj de 11,6 mil. RON.

Note: liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile; liniile albastre au fost trasate de autorul acestei analize în zonele în care s-au semnalat formațiuni pe grafic sau în zone de suport și rezistență. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Creștere peste sistem: creditarea (+10,7% YoY) și comisioanele (+19,7%) avansează într-un sector cu profit în ușoară scădere, ceea ce susține câștigul de cotă de piață.

creditarea (+10,7% YoY) și comisioanele (+19,7%) avansează într-un sector cu profit în ușoară scădere, ceea ce susține câștigul de cotă de piață. Diversificare prin subsidiare: strategia BT100 urmărește ca subsidiarele să genereze 37% din profitul grupului până în 2030, iar contribuția lor crește deja în 2026.

strategia BT100 urmărește ca subsidiarele să genereze 37% din profitul grupului până în 2030, iar contribuția lor crește deja în 2026. Rentabilitate vs. evaluare: un ROE de peste 21% și un P/E sub mediana sectorului oferă o bază de evaluare moderată raportat la profitabilitate.

Riscuri

Amenda ROBOR: cele 960,8 mil. RON neprovizionate pot deveni exigibile înaintea judecării pe fond, în condițiile în care instanța a respins deja cererile de suspendare ale CEC Bank, BCR și UniCredit.

cele 960,8 mil. RON neprovizionate pot deveni exigibile înaintea judecării pe fond, în condițiile în care instanța a respins deja cererile de suspendare ale CEC Bank, BCR și UniCredit. Costul riscului: ajustările pentru depreciere au crescut cu 55% la nouă luni, provizioanele au atins 92% din BVC, iar rata NPL a sistemului este în creștere într-o economie fragilă.

ajustările pentru depreciere au crescut cu 55% la nouă luni, provizioanele au atins 92% din BVC, iar rata NPL a sistemului este în creștere într-o economie fragilă. Presiune fiscală: taxa pe cifra de afaceri (+68,9%) și o rată efectivă de impozitare de circa 40%, potrivit băncii, limitează conversia veniturilor în profit, iar consolidarea bugetară poate aduce măsuri noi.

Concluzie

Banca Transilvania încheie primele nouă luni din 2026 cu o creștere a profitului de 17,7%, mult peste dinamica sistemului bancar, susținută de creditare, comisioane și subsidiare. T3 a arătat însă limitele acestui ritm, provizioanele și taxa bancară aducând profitul aproape de nivelul de anul trecut. Pe termen scurt, atenția investitorilor se îndreaptă către costul riscului în T4, deciziile instanțelor în dosarul ROBOR, execuția strategiei BT100 și politica monetară a BNR.

Surse analiză: Banca Transilvania (situații financiare 30.09.2026, comunicat de presă și erată, sinteză și infografic rezultate 9L 2026, BVC 2026, Investor Day 2026), BNR, INS, Ziarul Financiar, Profit.ro, Ziare.com, Financial Intelligence, Investește la Bursă, Bloomberg, TradingView, BVB.

Autor: Luciana Simion, PhD – Senior Equity Research Associate. Data elaborării analizei: 23.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://bvb.ro/infocont/infocont26/TLV_20261119210733_Rezultate-financiare-30-09-2026.pdf https://bvb.ro/infocont/infocont26/TLV_20261120132408_BT-Comunicat-de-presa-Rezultate-financiare-T3-2026-20-11-202.pdf https://bvb.ro/infocont/infocont26/TLV_20261120131100_BT-Comunicat-de-presa-Rezultate-financiare-T3-2026-Erat.pdf https://bvb.ro/infocont/infocont26/TLV_20261119210803_Sintez-informa-ii-financiare-30-09-2026.pdf https://bvb.ro/infocont/infocont26/TLV_20261119210820_Infografic-30-09-2026.pdf https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Investor-Relations/Filings/2026/Budget-profit-distribution-2026.pdf Banca Transilvania - Investor Day 2026, "Setting the Next Stage of Growth" (01.10.2026): [LINK DE COMPLETAT] https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/banca-transilvania-principalul-finantator-economiei-majorat-creditarea-11-an-an-9-luni-2026-110-mld-lei-bt-dat-credite-peste-33-mld-lei-23-mld-lei-firme-mer-tetik-ceo-avem-dinamica-comerciala-foarte-23286594 https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/revine-apetitul-romanilor-pentru-locuinte-pe-credit-maxim-istoric-lunar-al-ipotecarelor-noi-in-septembrie-5-3-mld-lei-dobanda-medie-sub-6-4-23284230 https://financialintelligence.ro/bnr-a-decis-mentinerea-ratei-dobanzii-de-politica-monetara-la-nivelul-de-650/ https://hotnews.ro/dpa-primele-9-luni-economia-ramane-pe-minus-dar-toamna-vine-cu-prima-crestere-a-pib-dupa-trei-trimestre-de-contractie-2403143 https://www.mediafax.ro/economic/pib-ul-romaniei-a-crescut-cu-21-in-trimestrul-iii-economia-este-insa-pe-minus-in-primele-noua-luni-23842395 https://financialintelligence.ro/sectorul-bancar-a-prezentat-un-grad-ridicat-de-rezistenta-la-ajustarile-din-economia-reala-si-la-tensiunile-politice-andrei-radulescu/ https://www.stiripesurse.ro/bnr-rata-creditelor-neperformante-a-urcat-la-289-la-finele-lunii-iunie-2026_3914315 https://ziare.com/scandalul-robor/consiliul-concurentei-victorie-instanta-banci-cec-bank-2046026 https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/banci/ultima-ora-dosarul-robor-a-doua-decizie-in-justitie-instanta-respinge-si-cererea-bcr-de-suspendare-a-sanctiunii-consiliul-concurentei-dupa-cec-bank-banca-amendata-cu-577-milioane-de-lei-22974604 https://www.profit.ro/insider/banci-asigurari/exclusiv-dosarul-robor-a-treia-decizie-in-justitie-instanta-respinge-si-cererea-unicredit-de-suspendare-a-sanctiunii-consiliul-concurentei-dupa-cec-bank-si-bcr-banca-amendata-cu-431-milioane-lei-22992069 https://financialintelligence.ro/consiliul-concurentei-a-castigat-pana-in-prezent-3-procese-prin-care-bancile-sanctionate-pe-robor-au-vrut-sa-suspende-amenda/ https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/banca-transilvania-avertizeaza-amenzile-dosarul-robor-pot-reduce-23169515 https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=TLV https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=BRD https://www.tradingview.com/symbols/BVB-TLV/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BRD/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/ Bloomberg Terminal - TLV RO Equity, Analyst Recommendations (23.11.2026) TrevIQ BRD - Rezultate T3 2026 (29.10.2026): [OFFICIAL_LINK]

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