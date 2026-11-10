TrevIQ | Raport de inițiere – sumar. Ciclul de achiziții se închide, urmează testul marjei

Echipa de Equity Research a TradeVille a inițiat pe 14 octombrie 2026 acoperirea pe AROBS Transilvania Software, grupul tehnologic din Cluj-Napoca cu trei linii de business - servicii software, produse proprii și integrare de sisteme - cu recomandarea „STRONG BUY” și un preț țintă de 0,98 RON pe acțiune, obținut printr-un model de actualizare a fluxurilor de numerar.

Argumentul central este că 2026 marchează sfârșitul unui ciclu de creștere prin achiziții: integrarea operațională, ponderea în creștere a produselor proprii și normalizarea veniturilor cu marjă mică din sectorul public ar urma să ducă marja EBITDA de la 14,2% în 2026E la 17,5% în 2030E, iar fluxul de numerar liber al firmei ar deveni pozitiv din 2027E.

Față de cotația curentă de 0,748 RON, ținta implică un potențial de apreciere de circa 31%. Primele semne sunt vizibile în T2 2026, când marja EBITDA a urcat la 15,1%; în schimb, evaluarea rămâne sensibilă la ipoteza privind scăderea randamentelor titlurilor de stat românești.

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Companie (Ticker) AROBS Transilvania Software SA (BVB: AROBS) Preț / variatii Preț curent: 0.748 RON (+11.94% YTD) Tip analiză Raport de inițiere a acoperirii (sumar); recomandare și preț țintă Data și ora 09.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare S1 2026

AROBS a raportat cel mai bun prim semestru din ultimii trei ani. Cifra de afaceri consolidată a crescut cu 35,6%, la 292,1 mil. RON, din care 50,1 mil. RON au venit de la companiile intrate recent în grup (SVT Electronics, Codingscape, GESS și QUEST). Pe perimetru comparabil, creșterea organică a fost de 21,4%, respectiv 10,7% excluzând Sisteme Integrate.

Pe segmente, Servicii Software a urcat cu 31,4%, la 185,7 mil. RON (organic +11,3%), Produse Software cu 17,4%, la 54,4 mil. RON, la o marjă brută de 54,2%, iar Sisteme Integrate a ajuns la 52,0 mil. RON (+87,8%), peste bugetul anual al segmentului, din proiecte publice tratate în model ca nerecurente.

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Costul vânzărilor a crescut mai rapid decât veniturile (+37,9%), astfel că marja brută a coborât la 25,2%, de la 26,4%. Levierul a venit însă din cheltuielile indirecte: cheltuielile de vânzări și administrative au crescut cu doar 17,2%, la 18,0% din cifra de afaceri, față de 20,8% în S1 2025.

EBITDA a avansat cu 28,8%, la 40,0 mil. RON, iar marja semestrială de 13,7% (14,6% fără cheltuiala non-cash cu programul de stock options) ascunde o dinamică intra-anuală clară: 12,3% în T1 și 15,1% în T2, peste ținta bugetată de 14,9%. EBIT a crescut cu 50,0%, la 22,0 mil. RON.

Profitul net s-a dublat, la 22,5 mil. RON, dar include un rezultat financiar net de +7,3 mil. RON, provenit preponderent din diferențe de curs valutar nerecurente. Ajustat, profitul net al semestrului este de 16,9 mil. RON. Raportat la bugetul pentru 2026, compania a realizat 52,9% din cifra de afaceri, 48,8% din EBITDA și 65% din profitul net bugetat.

Indicator S1 2026 BVC 2026 % realizat BVC S1 2025 YoY Cifră de afaceri 292.1 552.0 52.9% 215.4 +35.6% EBITDA 40.0 82.0 48.8% 31.1 +28.8% Marjă EBITDA 13.7% 14.9% - 14.4% -0.7 pp EBIT 22.0 - - 14.7 +50.0% Profit net 22.5 n.d. 65% 10.2 +120.8%

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Valori consolidate în mil. RON, cu excepția procentelor. BVC 2026 = bugetul companiei pentru 2026 (cifra de afaceri 552 mil. RON, +23,3% YoY; EBITDA 82 mil. RON, +19,4% YoY). Valoarea absolută a profitului net bugetat nu este redată în sursă; gradul de realizare de 65% este cel comunicat. EBIT nu este bugetat separat. Profitul net S1 2026 include +7,3 mil. RON rezultat financiar net, preponderent valutar; ajustat: 16,9 mil. RON. Surse: AROBS (raport S1 2026, BVC 2026), raport de inițiere TradeVille Equity Research.

Mesaje-cheie și perspective

Managementul a stabilit pentru 2026 obiectivul declarat de a converti creșterea veniturilor în EBITDA în a doua jumătate a anului, prin strategia „One AROBS”. Pașii concreți sunt deja făcuți: fuziunea prin absorbție a cinci subsidiare românești, finalizată în aprilie 2026, și numirea unui Chief Revenue Officer la nivel de grup, Porter Haney, din mai 2026.

Până în 2030, strategia mută accentul spre produse și oferte cu preț fix (Executive AI Deployment, Agentic Automation, DORA-as-a-Service) și spre SUA ca sursă imediată de creștere.

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Finanțarea achizițiilor s-a mutat către plata în acțiuni: QUEST a fost decontată integral în acțiuni, iar restul de 30% din Codingscape, în principal tot prin emisiune. Cele două majorări de capital din mai 2026 au adus 57,5 mil. acțiuni noi (+5,5%), până la 1.103,1 mil. acțiuni, din care 1.091,6 mil. în circulație.

Baza de clienți este diversificată: 69,0% din cifra de afaceri din 2025 a venit din afara României, ponderea SUA a urcat la circa 27% în S1 2026, iar cel mai mare client a reprezentat doar 5,6% din venituri. Pe termen scurt, contractul semnat în august 2026 cu APIA (circa 70 mil. RON fără TVA, din care aproximativ 42,7 mil. RON revin AROBS Systems) extinde vizibilitatea pentru Sisteme Integrate.

Estimările raportului de inițiere prevăd o cifră de afaceri de 566,4 mil. RON în 2026E, cu 2,6% peste buget, și un CAGR de 10,3% până la 731,1 mil. RON în 2030E. EBITDA estimată pentru 2026E (80,5 mil. RON) este cu 1,8% sub bugetul companiei, din cauza veniturilor APIA cu marjă mică, iar marja de 17,5% din 2030E rămâne sub ținta de 18% comunicată de companie.

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Estimari (mil. RON) 2026E 2028E 2030E Cifră de afaceri 566.4 667.6 731.1 EBITDA 80.5 105.6 127.9 Marja EBITDA 14.2% 15.8% 17.5% Profit net 38.5 53.9 74.4 FCFF -49.7 54.0 72.5

Estimări TradeVille Equity Research (raport de inițiere, 14.10.2026). FCFF 2026E este negativ din cauza plăților de 72,3 mil. RON pentru achizițiile GESS și QUEST. În absența dividendelor și a unor noi achiziții, numerarul net ar ajunge la 394,5 mil. RON în 2030E.

Sentimentul pieței și prețul țintă

Raportul de inițiere TradeVille din 14 octombrie 2026 stabilește o recomandare „STRONG BUY” și un preț țintă de 0,98 RON, rezultat dintr-o evaluare DCF pe fluxul de numerar liber al firmei, cu orizont explicit 2026E-2030E și valoare terminală cu creștere perpetuă de 2,5%.

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Costul capitalului pornește de la randamentul titlurilor de stat românești pe 10 ani, de 7,29%, presupus în scădere liniară la 4,90% în 2030E, cu o primă de risc de 7,0% și un beta neîndatorat de 0,557; WACC coboară astfel de la 11,1% la 8,8%. Valoarea terminală reprezintă 85,4% din valoarea de întreprindere, iar cu rata fără risc menținută la 7,29% pe tot orizontul, prețul țintă ar scădea la 0,76 RON. Față de prețul de referință de 0,734 RON, ținta implică un potențial de 33,8%. La cotația curentă de 0,748 RON, potențialul implicit se reduce la circa 31%, rămânând în intervalul aferent recomandării „STRONG BUY”.

Element Valoare Recomandare STRONG BUY Preț țintă (DCF/FCFF) 0.98 RON/acțiune Preț de referință (14.10.2026) 0.734 RON Potențial la data raportului +33.8% Potențial la pretul curent (0.748 RON) +31.0% WACC 2026E / an terminal 11.1% / 8.8% Creștere pe termen lung (g) 2.5% Valoare de întreprindere (DCF) 907.2 mil. RON Valoarea capitalurilor proprii 1,071.6 mil. RON Sensibilitate (WACC terminal +/-0.5 pp, g 2.0%-3.0%) 0.88 - 1.12 RON

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Sursa: raport de inițiere AROBS, TradeVille Equity Research, 14.10.2026. Potențialul la prețul curent este calculat ca 0,98 / 0,748 - 1. Puntea EV - capitaluri proprii (31.12.2025): numerar 235,2 mil. RON, active financiare 13,0 mil. RON, datorii financiare -73,7 mil. RON, interese minoritare -10,2 mil. RON.

Evaluare

La 0,748 RON, AROBS se tranzacționează la circa 15,0x P/E ajustat și 7,9x EV/EBITDA ajustat 2026E, față de o mediană a celor șapte comparabile de 14,2x, respectiv 6,4x: aproape în linie pe P/E (primă de circa 6%) și cu o primă de circa 23% pe EV/EBITDA. Pe bază raportată, multiplii sunt mai mari, de 21,2x și 8,4x.

Companie P/E aj. 2026E EV/EBITDA aj. 2026E P/E aj. 2027E EV/EBITDA aj. 2027E EPAM Systems (SUA) 10.5x 6.4x 9.9x 6.3x Endava (UK) 2.8x 4.0x 2.4x 4.0x Nagarro (Germania) 14.8x 8.1x 14.7x 7.8x Spyrosoft (Polonia) n.d. 4.3x n.d. 4.1x Asseco Poland (Polonia) 24.4x 7.9x 21.9x 7.5x Quartix Technologies (UK) 13.6x 6.9x 12.6x 6.4x Microlise (UK) 28.3x 5.7x 27.1x 4.9x Mediana comparabile 14.2x 6.4x 13.6x 6.3x AROBS la prețul curent (0.748 RON) 15.0x 7.9x 13.2x 6.7x AROBS la prețul țintă (0.98 RON) 19.6x 10.8x 17.4x 9.2x

Multipli ajustați (excluzând elementele nerecurente, amortizarea activelor din achiziții și costul stock options; IFRS 16). Comparabile: Bloomberg, prețuri la 14.10.2026, consens 2026E-2027E, preluate din raportul de inițiere TradeVille. AROBS la prețul curent: recalculat la 0,748 RON, 1.091,6 mil. acțiuni în circulație și puntea EV - capitaluri proprii de la 30.06.2026 (138,3 mil. RON).

Evaluarea relativă nu susține, așadar, argumentul unui discount: multiplii medianei aplicați pe estimările ajustate indică 0,63-0,77 RON pe acțiune, în jurul prețului curent, sau 0,65-0,83 RON fără Endava. Diferența față de DCF vine din numerarul net al companiei (179,4 mil. RON la 31.12.2025) și din traiectoria marjei pe termen mai lung, pe care multiplii pe doi ani nu o surprind. Prețul țintă se sprijină, deci, pe execuția estimărilor, nu pe o reevaluare a multiplilor.

Evoluția prețului și poziționarea în piață

De la începutul anului, acțiunea AROBS a avansat cu 11,94%, sub indicele BET (+36,67% YTD), iar pe ultimele 12 luni cu 9,17%, față de +54,56% pentru BET. Decalajul reflectă în principal compoziția indicelui, dominat de energie și bănci. Capitalizarea se situează în jurul valorii de 816 mil. RON.

În rândul companiilor de tehnologie de la BVB, AROBS are cea mai bună evoluție YTD dintre cele trei nume urmărite, înaintea Safetech Innovations (+9,26%) și a Bittnet Systems (+4,91%).

După publicarea raportului de inițiere, cotația a urcat de la 0,734 RON la 0,748 RON (+1,9%), în intervalul de 52 de săptămâni de 0,63-0,79 RON. Acțiunea se află cu circa 54% peste minimul istoric din mai 2025 (0,486 RON), dar cu aproximativ 43% sub maximul din ianuarie 2022 (1,322 RON).

Lichiditatea rămâne redusă, cu o valoare medie zilnică tranzacționată de circa 275 mii RON în 2025.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Produse Software într-o piață susținută de reglementare: segmentul aduce 22,3% din cifra de afaceri, dar 42,4% din profitul brut, într-o piață europeană de management de flotă estimată să crească cu un CAGR de 11,0% până în 2029 (Berg Insight), cu cerere impulsionată de tahograful G2V2, RO e-Transport și SENT.

segmentul aduce 22,3% din cifra de afaceri, dar 42,4% din profitul brut, într-o piață europeană de management de flotă estimată să crească cu un CAGR de 11,0% până în 2029 (Berg Insight), cu cerere impulsionată de tahograful G2V2, RO e-Transport și SENT. Numerarul net ca opțiune nemodelată: în absența unor noi achiziții și a dividendelor, numerarul net ar urca la 394,5 mil. RON în 2030E; achiziții la multipli sub cei ai AROBS sau distribuții (programul de răscumpărare demarat în iulie 2026) nu sunt incluse în prețul țintă.

în absența unor noi achiziții și a dividendelor, numerarul net ar urca la 394,5 mil. RON în 2030E; achiziții la multipli sub cei ai AROBS sau distribuții (programul de răscumpărare demarat în iulie 2026) nu sunt incluse în prețul țintă. Ținta de marjă a companiei: atingerea marjei EBITDA de 18% comunicate pentru 2030, față de 17,5% în model, ar adăuga circa 3,7 mil. RON la EBITDA și ar duce prețul țintă la 1,02 RON.

Riscuri

Rata fără risc, ipoteza cu cel mai mare impact: modelul presupune scăderea randamentelor de la 7,29% la 4,90% în 2030E, legată de consolidarea fiscală; cu rata menținută la 7,29%, prețul țintă ar fi 0,76 RON, apropiat de cotația curentă.

modelul presupune scăderea randamentelor de la 7,29% la 4,90% în 2030E, legată de consolidarea fiscală; cu rata menținută la 7,29%, prețul țintă ar fi 0,76 RON, apropiat de cotația curentă. Execuția integrării și presiunea AI pe prețuri: fără câștigurile de eficiență One AROBS (9,9 mil. RON în 2030E), prețul țintă ar fi 0,88 RON; marja brută din Servicii Software a coborât la 18,8% în S1 2026, iar o creștere cu 1 pp a ponderii salariale l-ar reduce la 0,90 RON.

fără câștigurile de eficiență One AROBS (9,9 mil. RON în 2030E), prețul țintă ar fi 0,88 RON; marja brută din Servicii Software a coborât la 18,8% în S1 2026, iar o creștere cu 1 pp a ponderii salariale l-ar reduce la 0,90 RON. Capital circulant, sector public și diluare: creanțele au urcat la 150,6 mil. RON la 30.06.2026 (circa 94 de zile anualizat, față de 70 în model), iar achizițiile plătite în acțiuni și planul de stock options de până la 15 mil. acțiuni pot dilua acționarii existenți.

Concluzie

AROBS iese dintr-un ciclu de creștere prin achiziții și intră într-o etapă în care rezultatul depinde de integrare, mix și disciplina costurilor. Raportul de inițiere atribuie un preț țintă de 0,98 RON și o recomandare „STRONG BUY”, sprijinite pe expansiunea marjei și pe fluxul de numerar liber pozitiv din 2027E.

Elementele de urmărit rămân confirmarea marjei din T2 în a doua jumătate a anului, ritmul de încasare a creanțelor și de recunoaștere a contractului APIA, utilizarea numerarului acumulat și evoluția randamentelor titlurilor de stat, de care depinde în cea mai mare măsură valoarea estimată.

Surse analiză: AROBS Transilvania Software (raport S1 2026, BVC 2026, Raport Anual 2025), raport de inițiere TradeVille Equity Research (14.10.2026; date de piață și sector citate: Bloomberg, Berg Insight, Gartner, McKinsey, EPAM, Endava), BVB, TradingView.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 09.11.2026, ora 08:00.

Raportul de inițiere pe care se bazează această analiză a fost întocmit în baza unei relații comerciale cu un client TradeVille și a fost plătit de acesta; remunerația pentru elaborarea lui nu a fost condiționată, determinată sau stabilită proporțional cu conținutul sau concluziile prezentate. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse

1. TradingView - BVB:AROBS - https://in.tradingview.com/symbols/BVB-AROBS/

2. TradingView - BVB:BET - https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/

3. TradingView - BVB:SAFE - https://www.tradingview.com/symbols/BVB-SAFE/

4. TradingView - BVB:BNET - https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BNET/

5. BVB - detalii instrument financiar AROBS - https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=AROBS

6. Pagina instrumentului AROBS pe platforma TradeVille - [OFFICIAL_LINK]

7. Raport de initiere AROBS Transilvania Software, TradeVille Equity Research, 14.10.2026, si sumarul acestuia (document)

8. AROBS Transilvania Software - raport financiar S1 2026 si BVC 2026 (rapoarte curente BVB)

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