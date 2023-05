Triplarea capacității de producție a energiei prosumatorilor – TradeVille

Triplarea capacității de producție a energiei prosumatorilor

Piața prosumatorilor din Romania este una dintre cele mai dinamice in ultimul an, înregistrând o dublare a participanților in mai puțin de un an. Astfel, in perioada septembrie 2022 – martie 2023, numărul prosumatorilor din Romania a crescut de la 24,000 la peste 55,200, in timp ce capacitatea instalata de aceștia a crescut de la 213 MW la 636 MW. Județul care a cunoscut cea mai mare creștere este Maramureș, puterea instalata a prosumatorilor mărindu-se de peste 4 ori in perioada analizata. ANRE prognozează ca pana la sfârșitul anului 2023, vor exista cca. 140,000 pro sumatori. (Sursa: ZFcorporate)

Creșteri Pentru Producție Si Preturi In Următoarea Perioada

Conform anchetei de conjunctura din luna mai 2023 a INS, managerii din industria prelucrătoare prevăd o creștere moderata a volumului producției pentru următoarele trei luni, de 7%. De asemenea, se prognozează o creștere a preturilor produselor industriale in următoarele trei luni, in medie, cu +16%. Pentru sectorul construcțiilor se preconizează o creștere a volumului producției pentru următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de +28%. In ceea ce privește sectorul comerțului cu amănuntul, este așteptata o creștere cu 20% a activității economice pentru următoarele trei luni. (Sursa: INS)

Piețele Reacționează La Acordul Privind Datoria Publica A SUA

După ce americanii au anunțat ajungerea la un acord provizoriu privind ridicarea plafonului datoriei publice, piețele au reacționat mixt, in timpul ședinței de tranzacționare de ieri. Astfel, prețul la vedere al aurului a scăzut cu 0.1%, pana la 1,944.09 USD/uncie, apropiindu-se de minimul ultimelor doua luni. Cotațiile la termen ale petrolului au deschis ședința de ieri in creștere, cu 0.6% (Brent), respectiv cu 0.7% (WTI). In Europa, piețele de acțiuni au deschis in creștere, indicele pan-european STOXX 600 crescând cu 0.1%. (Surse: CNBC;Reuters (1);Reuters (2))

Zona Euro, In Așteptarea Statisticilor Privind Inflația

Următoarele date privind rata inflației din zona euro vor fi publicate joia aceasta. In anticiparea acestor statistici, randamentele la maturitate ale titlurilor de stat emise de tarile membre ale zonei euro au scăzut. Parțial, scăderea se datorează si majorării plafonului datoriei publice a SUA. In ce privește evoluția inflației core din zona euro, anumiți analiști sunt de părere ca vârful a fost depășit, dar creșterea preturilor core ar putea încetini mai lent decât era așteptat. In piața monetara, preturile reflecta scenariul potrivit căruia cele mai mari rate de dobânda cheie din zona euro vor fi atinse in decembrie 2023, mai târziu decât in septembrie 2023, cat se anticipa anterior. (Surse: Reuters;DailyFX)

Banca Transilvania Preț curent 19.45 RON (0.26% ) MCap 13.7B P/E 4.70

Potrivit lui Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania, cel mai important jucător din sistemul bancar, instituția dorește sa se concentreze exclusiv pe dezvoltarea sa in Romania, urmărind o creștere organica. Acest lucru se datorează existentei multor oportunități de dezvoltare in piața bancara si financiara românească. In ceea ce privește împrumuturile destinate consumatorilor pentru anul acesta, se observa o revenire a interesului din partea clienților. Cu toate acestea, se așteaptă ca performantele sa nu fie la fel de bune ca cele înregistrate in 2021, sau la începutul anului 2022, creșterea urmând a fi determinata, in principal, de evoluția creditării companiilor. (Sursa: ZFCorporate)

Med Life Preț curent 17.98 RON (0.78% ) MCap 2.38B P/E 102.73

Intr-un recent interviu, directorul general al MedLife, Mihai Marcu, a reiterat strategia companiei de a continua sa exploreze oportunități de achiziții, după un an extrem de dinamic, 2022, care a inclus 20 de proiecte de dezvoltare si extindere. Compania se concentrează acum mai mult pe deschiderea de noi unități si achiziționarea de clinici in orașe in care nu este prezenta, cum ar fi Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Buzău si Tulcea. Grupul MedLife va accelera si dezvoltarea in Craiova si Timișoara, iar prezenta sa in Arad, Brașov si Sibiu va fi consolidata. In ceea ce privește planurile pe termen lung, președintele MedLife are ambiții de a-si intensifica prezenta in Iași si Constanta. (Sursa: Businessmagazin.ro)

Transelectrica Preț curent 25.0 RON ( -1.96% ) MCap 1.83B P/E 3.1

Transelectrica a anunțat piața cu privire la publicarea in Monitorul Oficial a unui nou tarif pentru serviciul de sistem, care se va aplica din 1 iunie 2023, in valoare de 6.64 RON/MWh – cu 14% mai mic fata de cel practicat de la 1 ianuarie 2023. Modificarea tarifului a fost determinata de o corectare a deviațiilor semnificative de la prognoza, in conformitate cu reglementările ANRE. (Sursa: BVB)

Norofert Preț curent 6.58 RON (1.23% ) MCap 112M P/E 10.68

Norofert, producător de inputuri pentru agricultura ecologica, a încheiat primul trimestru al anului in curs cu un profit net de 1.7 mil. RON, in scădere cu 12% fata de T1 2022, si cu o cifra de afaceri de 13.1 mil. RON (-19% vs T1 2022). Scăderea a fost cauzata de o diminuare a veniturilor din exploatare (-16% vs T1 2022), care au atins nivelul de 14.4 mil. RON. Cu toate acestea, rezultatul operațional a fost pozitiv, de 3.3 mil. RON, marcând o creștere de 22%. Compania menționează ca dificultățile pe care le întâmpina in anul acesta provin, in special, din diferențele mari intre preturile anticipate ale cerealelor si cele curente. Culturile din toamna anului trecut au fost realizate la costuri foarte mari cu îngrășămintele, cu perspectiva unor preturi ridicate ale cerealelor, care sa facă aceste investiții profitabile. Cu toate acestea, începând cu noiembrie 2022, preturile cerealelor au cunoscut un adevărat declin, ajungând astăzi aproape la jumătate fata de vara-toamna anului 2022. (Surse: BVB;ZF)

Nvidia Preț curent 389.460 USD (2.54% ) MCap 961B P/E 220.169

Nvidia si MediaTek au anunțat ca vor colabora pentru dezvoltarea tehnologiei pentru sisteme avansate de infotainment pentru vehicule, care pot rula jocuri sau interacționa cu șoferii folosind inteligenta artificiala. Parteneriatul cu MediaTek oferă Nvidia un acces mai larg la piața de 12 mld. USD pentru sistemele de infotainment pe cipuri. Nvidia s-a concentrat pe mărci auto Premium, precum Mercedes-Benz si Jaguar Land Rover, in timp ce MediaTek, care își are baza in sectorul cipurilor pentru smartphone-uri Android, își vinde tehnologia către producători de vehicule cu preturi mai mici. In alte știri, Nvidia va construi cel mai puternic supercomputer in Israel, din dorința de a satisface cererea tot mai mare pentru aplicațiile care utilizează tehnologii AI. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

Pfizer Inc Preț curent 37.60 USD ( -0.61% ) MCap 212B P/E 7.30

Pfizer, împreuna cu BioNTech si Uniunea Europeana au declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, ca au ajuns la un acord privind modificarea contractului de achiziții vaccinuri Covid-19, reducând numărul de doze pe care UE trebuie sa le cumpere si amânând termenul de livrare pana in 2026. Cu toate acestea, unele tari au decis sa renunțe cu totul la contract, in contextul in care vaccinurile cumpărate, in cantități mari, nu au reușit sa fie administrate la timp, ceea ce a dus la distrugerea lor si înregistrarea unor pierderi financiare. Acordul a fost încheiat după câteva luni de discuții, in care guvernele UE au exercitat presiuni asupra Bruxelles-ului pentru a obține o micșorare a numărului dozelor de vaccin cumpărate. (Sursa: Reuters)

Uber Technologies Inc Preț curent 38.45 USD (1.32% ) MCap 77.2B P/E -22.94

Uber înregistrează o creștere a numărului de conducători auto din UE care se alătura aplicației, in ciuda istoricului de tensiuni dintre companie si industria naționala a taxiurilor. Astfel, utilizarea aplicației de către taximetriștii europeni a crescut, in anul încheiat la 30 aprilie, la 10% din totalul curselor, iar un reprezentant al companiei a menționat ca afacerile din Europa, Orientul Mijlociu si Africa cresc cu o dinamica situata intre 10% si 50% pe an, cele mai mari piețe ale aplicației fiind Marea Britanie, Franța, Germania si Spania. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).