Trump amână tarifele – TradeVille

PIB-ul României în 2024

Conform Institutului National de Statistica, economia României a avansat doar cu 0.9% în 2024, comparativ cu 2023, creșterea fiind determinata preponderent de comerțul cu ridicata si amănuntul, administrația publica si apărarea si activitățile de spectacole, culturale si recreative. Impact negativ asupra evoluției economiei au avut agricultura (-0.4%), construcțiile (-0.2%) si tranzacțiile imobiliare (-0.1%). In T4 2024, PIB-ul tarii noastre a crescut cu 0.7% fata de aceeași perioadă a anului trecut. (Sursa: INS)

Fidelis, în luna martie

A doua emisiune de titluri de stat Fidelis a început pe 7 martie, iar persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie si prin intermediul TradeVille pana pe 14 martie. Donatorii de sânge pot beneficia de reducerea pragului minim de subscriere de la 5,000 RON la 500 RON in baza dovezii donării de sânge începând cu 1 septembrie 2024. Valoarea nominala a unui titlu este 100 RON, iar dobânzile oferite pentru RON variază sunt 6.8% (1 an), 7.5% (3 ani), 7.8% (5 ani), iar pentru EUR, 3.75% (2 ani) si 6% (7 ani). (Sursa: Economica.net)

Trump amâna tarifele

Președintele Donald Trump a amânat temporar tarifele pentru produsele canadiene si mexicane acoperite de acordul comercial nord-american pana pe 2 aprilie. Aproape 50% din importurile mexicane si 38% din importurile canadiene sunt acoperite de acordul comercial, potrivit Casei Albe. Tarifele lui Trump vor continua sa se aplice pentru aproximativ 50% din importurile mexicane și mai mult de 60% din produsele canadiene, acestea nefiind scutite. (Sursa: CNBC)

Ads

Plus 151,000 de locuri de munca in februarie

In luna februarie, creșterea locurilor de munca a fost mai slaba decât se aștepta, pe măsura ce administrația Trump a început sa reducă forța de munca federala. Numărul locurilor de munca din afara sectorului agricol a crescut cu 151,000 in cursul lunii, o îmbunătățire fata de cele 125,000 locuri de munca raportate in scădere pentru ianuarie (cifre revizuite), dar sub prognoza consensului de 170,000. Rata șomajului a crescut ușor la 4.1%. (Sursa: CNBC)

Connections Consult Preț curent 6.75 RON ( -2.88% ) MCap 88.3M P/E 7.12

Connections Consult a anunțat rezultate anuale preliminare în scădere fata de anul trecut. Compania a raportat un profit net in scădere cu 21%, pe fondul scăderii cifrei de afaceri cu 40%. Aceasta dinamica a venit in contextul ieșirii a 3 proiecte din pipeline, doua ca urmare a unor licitații pierdute după multiple runde de contestații și alta anulată. (Sursa: BVB)

Ads

OMV Petrom Preț curent 0.7500 RON (1.63% ) MCap 46.7B P/E 11.1541

OMV Petrom a anunțat ca începând cu anul 2025 va alimenta avioanele care vor decola de pe Aeroportul International Cluj cu combustibil de aviație sustenabil (SAF), care este produs din materii prime regenerabile. Aeroportul International Cluj Avram Iancu este cel mai mare aeroport regional din tara, iar in anul 2024 a avut 3.3 mil. pasageri. (Sursa: ZF)

Transport Trade Services Preț curent 4.700 RON ( -0.53% ) MCap 846M P/E 10.016

Rezultatele pentru anul 2024 publicate de Transport Trade Services au fost nemulțumitoare pentru investitori, acțiunile companiei coborând cu aproximativ 9% in prima săptămâna din luna martie. Anul trecut, cotația a scăzut cu 47%, suferind cea mai mare depreciere din BET, in condițiile in care in anul 2023 a ocupat primul loc in top-ul acțiunilor, parte a indicelui, care au avut parte de cea mai mare creștere (+132%). Anul precedent, compania a înregistrat venituri in scădere cu 36.8% si un profit net mai mic cu 93%, determinând investitorii sa își îndrepte atenția către companii mai atractive atât din punct de vedere al performantei, cat si al dividendelor. (Sursa: ZF)

Ads

The Gap Preț curent 21.54 USD (8.24% ) MCap 8.41B

Retailerul de îmbrăcăminte GAP a raportat vânzări in scădere, totalizând 4.15 mld. USD (-3% vs. perioada anterioara), generând un profit net de 206 mil. USD (vs. 185 mil. USD in aceeași perioada a anului trecut). Creșterea cu 17% a prețului acțiunilor GAP in urma raportării rezultatelor confirma eficienta strategiei de redresare adoptata de companie. (Sursa: CNBC)

Porsche Ag Vz Preț curent 55.14 EUR (0.62% ) MCap 29.2B

Oliver Blume, CEO-ul Volkswagen si Porsche a declarat ca dubla sa funcție la conducerea companiilor este temporara, în urma unor critici privind performanta slaba si evoluția nesatisfăcătoare a Porsche, soluționând problema prin înlocuirea directorului financiar și al șefului de vânzări. In paralel, grupul Volkswagen derulează un plan de restructurare și reducere a costurilor pentru a-si consolida prezenta in fata concurentei din China. (Sursa: Reuters)

Baidu Preț curent 93.260 USD ( -0.14% ) MCap 33.1B

Baidu oferă obligațiuni in valoare de 2 mld. USD, convertibile în acțiuni Trip.com Group, marcând cea mai mare emisiune de acest tip efectuata de un emitent asiatic. Obligațiunile vor fi scadente în 2032 și vor fi folosite pentru rambursarea datoriilor si plata dobânzilor. (Sursa: Yahoo Finance)

Ads

Broadcom Ltd (dupa fuziune) Preț curent 185.37 USD (3.30% ) MCap 79.4B

Broadcom depășește așteptările analiștilor pentru primul trimestru de raportare din 2025, înregistrând venituri de 14.92 mld. USD (vs. 14.61 mld. USD estimat) si un profit pe acțiune ajustat de 1.6 USD/acțiune. Aceste rezultate sunt susținute de creșterea de peste 77% a veniturilor generate de segmentul AI si de 47% in cadrul diviziei software, prin achiziția VMware. Compania estimează venituri totale de 14.9 mld. USD pentru trimestrul al doilea. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la Tradeville

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achizitie si fluctuatiile valutei pot influenta randamentul investitiei.

Nu exista instrument financiar fara risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, Bucuresti, 021901, +40 21 318 75

Autorizatia CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afisate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads