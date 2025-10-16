Ultima zi de ofertă pentru acțiunile emise de Grup EM – TradeVille

Producția industrială continuă să scadă

În luna august 2025, producția industrială a scăzut cu 17,7% față de iulie ca serie brută și cu 2,0% ca serie ajustată sezonier, toate cele trei sectoare înregistrând declinuri – industria prelucrătoare (-20,4%), extractivă (-5,4%) și producția de energie (-4%). Comparativ cu august 2024, producția industrială a fost mai mică cu 3,3% ca serie brută și cu 1,1% ca serie ajustată, pe fondul scăderilor din industria prelucrătoare (-4%) și extractivă (-3%), în timp ce producția de energie a crescut cu 1,6%. În primele opt luni ale anului, față de aceeași perioadă din 2024, producția industrială a înregistrat un declin de 1,5% ca serie brută și de 0,7% ca serie ajustată sezonier, afectată în principal de scăderile industriei prelucrătoare și extractive, parțial compensate de un avans de 1% în sectorul energetic. (Sursa: INS)

Deficitul de cont curent urcă la 19 mld. EUR

În primele opt luni din 2025, deficitul de cont curent al României a crescut la 19 mld. EUR, influențat de dezechilibrul bugetar estimat la 8,4% din PIB și de incapacitatea economiei interne de a acoperi cererea prin producție locală. Deficitul comercial s-a adâncit cu 960 mil. EUR față de anul trecut, în timp ce excedentul serviciilor a ajuns la 8,5 mld. EUR, susținut în principal de sectorul IT&C (+4,6 mld. EUR) și transporturi (+4,2 mld. EUR). Turismul rămâne deficitar, cu un minus de 2,5 mld. EUR, iar investițiile străine directe au urcat la 4,7 mld. EUR. Potrivit BNR, deficitul veniturilor primare a fost de 5,9 mld. EUR, iar cel al veniturilor secundare s-a redus la 90 mil. EUR. (Sursa: zfcorporate.ro)

Deflația persistă în China

În septembrie 2025, atât prețurile de consum, cât și cele de producție din China au continuat să scadă, semnalând persistența presiunilor deflaționiste cauzate de cererea internă slabă și de supracapacitatea industrială. Indicele prețurilor de producție (PPI) a scăzut cu 2,3% an/an, iar prețurile de consum (CPI) au coborât cu 0,3%, în pofida unor măsuri guvernamentale menite să tempereze competiția pe preț. Prețurile alimentelor au scăzut cu 4,4%, iar cele la carne de porc cu 17%. Deși inflația de bază a urcat la 1%, cererea de consum rămâne slabă, iar declinul pieței imobiliare și tensiunile comerciale continuă să afecteze încrederea. (Sursa: Reuters)

Vânzările globale de vehicule electrice ating recorduri

În septembrie 2025, vânzările globale de vehicule electrice și hibride plug-in au crescut cu 26% față de anul anterior, atingând un nivel record de 2,1 milioane de unități, potrivit Rho Motion. China a generat două treimi din total, cu circa 1,3 milioane de unități vândute, impulsionate de cererea ridicată și de eliminarea treptată a subvențiilor locale. În SUA, vânzările au crescut puternic pe fondul epuizării creditului fiscal federal de 7.500 USD, iar în Europa s-au majorat cu 36%, la 427.541 de unități, susținute de stimulentele din Germania și Marea Britanie. Analiștii avertizează că, după expirarea stimulentelor, cererea americană ar putea scădea semnificativ în T4 2025, în timp ce producătorii, precum GM și Hyundai, reduc temporar producția. (Sursa: Reuters)

Grup EM – Preț curent RON ( ) | MCap 0

Astăzi este ultima zi de ofertă pentru acțiunile emise de Grup EM S.A., acceptându-se subscrieri doar până la ora 12:00. La finalul zilei de ieri era subscris un număr de 487.718 acțiuni, care ar rezulta într-un capital potențial atras de către companie de aproximativ 18 mil. RON. (Sursa: Prospect ofertă, Platforma TradeVille)

One United Properties – Preț curent 28,00 RON (0,00%) | MCap 3,09B | P/E 7,89

One United Properties a aprobat un program de răscumpărări de acțiuni de până la 880 mil. RON. Măsura urmărește susținerea prețului acțiunilor și redistribuirea capitalului către investitori. În paralel, acționarii au aprobat vânzarea clădirii One United Tower pentru cel puțin 114 mil. EUR, tranzacție menită să genereze lichiditate și să sprijine noile proiecte de dezvoltare sau reducerea datoriilor. (Sursa: BVB)

Agroland Business System – Preț curent 1,550 RON (0,00%) | MCap 139M | P/E 14,02

Agroland Business System a obținut granturi de aproximativ 1 mil. EUR prin Fondul pentru Modernizare, pentru construirea a patru centrale fotovoltaice cu o putere totală de 1,62 MW în cadrul unităților din Mihăilești și Ișalnița. Proiectele, în valoare totală de 1,26 mil. EUR, vor reduce emisiile cu peste 1.000 t CO₂/an și vor acoperi aproape integral consumul energetic al grupului, generând economii anuale de aproximativ 370.000 EUR și o perioadă de recuperare a investiției de 3,5 ani. (Sursa: BVB)

S.N.T.G.N. Transgaz – Preț curent 56,20 RON (0,18%) | MCap 10,5B | P/E 14,05

Transgaz și subsidiara sa, Vestmoldtransgaz, vor aplica, începând cu 1 noiembrie 2025, discounturi de 50% la tarifele de rezervare a capacității de tranzit pentru importurile de gaze destinate Ucrainei, la toate punctele de interconectare prin România și Republica Moldova. Măsura, convenită la Atena pe 3 octombrie cu operatorii din Grecia, Bulgaria și Ucraina, prelungește până în toamna lui 2026 sistemul „Ruta 1”, care facilitează transportul gazelor LNG importate de Ucraina prin Coridorul Vertical. Decizia are rolul de a sprijini aprovizionarea Ucrainei în contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice și de a preveni o posibilă criză de gaze în regiune, consolidând solidaritatea energetică europeană. (Sursa: Profit.ro)

Sphera Franchise Group – Preț curent 37,70 RON (1,89%) | MCap 1,46B | P/E 23,33

Sphera Franchise Group, operatorul brandurilor KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România, a preluat drepturile de franciză Hard Rock Cafe pentru România și Republica Moldova și plănuiește deschiderea a cinci restaurante noi în Brașov, Timișoara, Iași, Cluj și Chișinău, începând din 2026. Franciza va fi operată prin HRC Restaurants SRL, o entitate deținută integral de Sphera, care va gestiona extinderea în marile centre urbane. Actualul Hard Rock Cafe din București nu face parte din tranzacție. (Sursa: ZF)

Ascendia – Preț curent 8,78 RON (2,09%) | MCap 102M | P/E 12,12

Ascendia a anunțat că platforma sa de creare de conținut educațional LIVRESQ a primit un grant de la ElevenLabs, lider global în tehnologii vocale bazate pe inteligență artificială, constând în 33 mil. unități de utilizare (aprox. 680 ore de conținut audio AI). Finanțarea va permite integrarea de voci AI avansate în platforma folosită de peste 158.000 de creatori, accelerând dezvoltarea de conținut educativ interactiv, multilingv și accesibil. Ascendia, listată pe AeRO Premium, urmărește astfel să consolideze poziția LIVRESQ ca soluție de referință în inovația EdTech bazată pe AI. (Sursa: BVB)

ASML Holding – Preț curent 872,40 EUR (3,08%) | MCap 347B

ASML, cel mai valoros producător european de echipamente semiconductoare, a încercat să calmeze temerile legate de 2026, anunțând că nu se așteaptă ca vânzările totale din acel an să fie sub nivelul din 2025, deși anticipează o scădere semnificativă a cererii din China. În T3 2025, compania a raportat vânzări nete de 7,52 mld. EUR și un profit net de 2,13 mld. EUR, peste așteptările pieței, în timp ce comenzile au totalizat 5,4 mld. EUR, susținute de cererea pentru echipamente destinate producției de cipuri AI. ASML estimează vânzări de 9,2–9,8 mld. EUR în T4, cu o marjă brută între 51% și 53%. Conducerea consideră că boom-ul AI va continua să aducă valoare adăugată produselor companiei, însă tensiunile comerciale și posibilele restricții ale SUA asupra exporturilor spre China rămân principalele riscuri. (Sursa: CNBC)

Bank of America Corporation – Preț curent 52,31 USD (4,31%) | MCap 420B

Bank of America a depășit așteptările în T3 2025, raportând un profit net de 8,5 mld. USD (+23% vs T3 2024) și venituri totale de 28,24 mld. USD (+10,8%), peste estimările analiștilor. Performanța a fost susținută de o creștere de 43% a veniturilor din investment banking, la 2 mld. USD, și de un avans de 14% în tranzacționarea pe acțiuni, la 2,3 mld. USD. Venitul net din dobânzi a urcat cu 9%, la 15,39 mld. USD, atingând un nivel record, în timp ce provizioanele pentru pierderi din credite au scăzut cu 13%. (Sursa: CNBC)

Morgan Stanley – Preț curent 162,65 USD (4,71%) | MCap 265B

Morgan Stanley a depășit semnificativ estimările în T3 2025, raportând un profit net de 4,61 mld. USD (+45% vs T3 2024), echivalent cu 2,80 USD/acțiune, față de estimarea de 2,10 USD. Veniturile au crescut cu 18%, la un nivel record de 18,22 mld. USD, peste așteptarea de 16,70 mld. USD. Rezultatele au fost susținute de creșteri puternice în investment banking (+44%, la 2,11 mld. USD, peste estimare cu 430 mil. USD) și tranzacționarea pe acțiuni (+35%, la 4,12 mld. USD, cu 720 mil. USD peste estimări), în timp ce tradingul de venit fix a urcat cu 8%, la 2,17 mld. USD, în linie cu așteptările. (Sursa: CNBC)

Stellantis NV – Preț curent 8,670 EUR (3,46%) | MCap 27,8B

Stellantis a anunțat un plan de investiții de 13 mld. USD în Statele Unite, cel mai mare din istoria companiei, care va aduce cinci modele noi pe piață și va crea 5.000 de locuri de muncă în fabricile din Michigan, Illinois, Ohio și Indiana, în următorii patru ani. Uzina din Belvidere, Illinois, închisă în 2023, va fi redeschisă și va produce două modele Jeep din 2027, generând 3.300 de locuri de muncă. Măsura vine în contextul tarifelor impuse de administrația Trump, ce ar putea costa compania 1,7 mld. USD în 2025. CEO-ul Antonio Filosa a declarat că Stellantis va gestiona impactul tarifelor prin adaptarea strategiei de producție și extinderea operațiunilor în SUA, în timp ce un nou plan strategic este așteptat în T2 2026. (Sursa: Reuters)

