Ultima zi de subscriere la Fidelis – TradeVille

Ultima zi de subscriere la Fidelis

Oferta de titluri de stat Fidelis din octombrie 2025 se apropie de încheiere, înregistrând subscrieri totale de circa 397 mil. RON și 100 mil. EUR, potrivit datelor ZF de miercuri. Cea mai căutată emisiune în lei a fost R2710A, cu scadență în 2027 și dobândă de 7,2%, atrăgând peste 215 mil. RON. Pe segmentul în euro, emisiunea R3510AE, cu maturitate în 2035 și dobândă de 6,5%, a fost cea mai populară, însumând aproape 47 mil. EUR. Interesul investitorilor rămâne ridicat, cu o preferință pentru randamentele în lei, dar și un apetit crescut pentru diversificarea în valută. (Sursa: ZF)

Cris-Tim vine la bursă

Cris-Tim Family Holding a publicat joi prospectul pentru listarea la Bursa de Valori București, vizând o ofertă de până la 473 mil. RON și o evaluare a companiei la circa 1,4 mld. RON. Subscrierea se va desfășura între 17 și 29 octombrie, la un preț cuprins între 16,5 și 17,5 RON pe acțiune. Oferta include 27 mil. de acțiuni, dintre care 15% sunt alocate investitorilor de retail, care beneficiază de o reducere de 5% în primele patru zile. Fondurile atrase vor fi folosite pentru rambursarea unor împrumuturi și pentru finanțarea planurilor de investiții și a activităților curente ale companiei. (Sursa: ZF)

Creștere modestă pentru economia Marii Britanii

Economia Marii Britanii a înregistrat o creștere modestă de 0,1% în august 2025, conform datelor ONS, în linie cu așteptările analiștilor. Producția industrială a avansat cu 0,4%, în timp ce sectorul serviciilor a stagnat, iar construcțiile au scăzut cu 0,3%. Economiștii anticipează o încetinire a activității economice în a doua jumătate a anului, după un start puternic, iar PIB-ul trimestrului al treilea va fi urmărit atent în noiembrie. În acest context, Banca Angliei ar putea lua în considerare noi reduceri de dobânzi, însă inflația persistentă de 3,8% și bugetul de toamnă al guvernului limitează spațiul de manevră. (Sursa: CNBC)

Acțiunile small cap ating noi maxime

Indicele Russell 2000, care măsoară evoluția companiilor americane de tip small cap, a atins un nou maxim istoric și ar putea continua creșterea până la finalul anului. Analiștii consideră că scăderea încrederii în marile companii tehnologice și începutul ciclului de relaxare monetară al Rezervei Federale favorizează acțiunile de talie mică, mai sensibile la dobânzile scăzute. Totuși, unii experți avertizează că segmentul small cap rămâne mai riscant și include zone speculative, precum companiile din energie curată sau tehnologii emergente. Analiștii de la Jefferies estimează că Russell 2000 ar putea urca până la 2.665 de puncte, în timp ce potențialul pentru marile companii pare limitat. (Sursa: CNBC)

Grup EM – Preț curent RON ( ) | MCap 0

Oferta publică primară inițială de vânzare de acțiuni emise de Grup EM S.A. s-a încheiat ieri. Prețul final de ofertă a fost stabilit la 34 RON/acțiune, ceea ce a dus valoarea brută a ofertei la 24,67 mil. RON, prin subscrierea a 725.476 de acțiuni. Directorul adjunct al TradeVille, Alexandru Dobre, a menționat faptul că: „Această ofertă a fost mai mult decât un exercițiu financiar – a fost un exercițiu de încredere. Ne-am dorit să arătăm că investitorii de retail contează și că pot influența direct evoluția pieței locale.” (Surse: BVB; ZF)

MedLife – Preț curent 8,10 RON (2,02%) | MCap 4,3B | P/E -371,81

NN Pensii, cel mai mare administrator de fonduri de pensii private din România, gestionează active de circa 60 mld. RON pentru peste 2,1 mil. de participanți și este principalul investitor de la Bursa de Valori București. Cea mai mare deținere a sa este în MedLife, unde controlează 13,2% din capital, evaluată la aproximativ 471 mil. RON. Pe locurile următoare se află TeraPlast, cu o participație de 12% (126 mil. RON), și Aquila Part Prod Co. (Sursa: ZF)

Nio Inc (ADR) – Preț curent 6,81 USD (-0,15%) | MCap 11,1B

Acțiunile Nio au scăzut cu peste 7% după ce fondul suveran GIC din Singapore a dat în judecată compania, acuzând-o că a raportat incorect veniturile pentru a crește artificial valoarea acțiunilor. Plângerea depusă la o instanță din New York susține că Nio a înregistrat peste 600 mil. USD venituri fictive printr-o companie controlată, Weineng, fără a dezvălui legătura reală dintre cele două entități. Procesul îi vizează pe CEO-ul Li Bin și pe fostul CFO Feng Wei, iar GIC afirmă că a înregistrat pierderi importante în urma investiției sale. (Sursa: CNBC)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (ADR) – Preț curent 300,02 USD (-1,54%) | MCap 1,55T

TSMC a raportat în T3 o creștere de 39,1% a profitului și de 30,3% a veniturilor, care au atins un record de 989,9 mld. TWD, susținute de cererea pentru cipuri AI. Compania a majorat estimarea de creștere a veniturilor pentru 2025 la aproximativ 35% și bugetul de investiții la 40 mld. USD, de la 38 mld. USD. Segmentul AI și 5G a generat 57% din vânzări, iar TSMC își extinde operațiunile în SUA pentru a reduce riscurile legate de tarifele comerciale. (Sursa: CNBC)

Salesforce Inc. – Preț curent 245,51 USD (3,77%) | MCap 240B

Salesforce estimează că veniturile anuale vor ajunge la 60 mld. USD până în anul fiscal care se încheie în ianuarie 2030, ceea ce ar marca o revenire la o creștere de două cifre. Estimarea exclude achiziția Informatica Inc., programată pentru finalizare în prima jumătate a lui 2026. Compania a anunțat un nou program de răscumpărare de acțiuni de 7 mld. USD și mizează pe dezvoltarea platformei AI Agentforce. (Sursa: Bloomberg)

Walmart Inc. – Preț curent 106,27 USD (-2,53%) | MCap 286B

Acțiunile Walmart au crescut cu 5% marți, după anunțul parteneriatului cu OpenAI, declanșând o serie de semnale tehnice optimiste. Analiștii observă patru formațiuni grafice bullish active, cu ținte de preț între 106 și 130 USD, ceea ce indică un potențial de creștere suplimentar. Modelul „cup-and-handle” format pe graficul săptămânal și confirmările de pe graficul lunar susțin perspectiva pozitivă pe termen lung. Totuși, o eventuală stagnare după acest raliu ar putea pune sub semnul întrebării momentumul actual. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. – Preț curent 0 USD ( ) | MCap 3,88T

Eddy Cue, șeful diviziei de servicii Apple, a declarat că gigantul american își dorește să achiziționeze mai multe drepturi de difuzare sportive, dar numai dacă poate oferi o experiență „unică și specială”. Apple TV transmite în prezent meciuri din MLB și MLS, iar Cue afirmă că modul de difuzare al companiei – fără restricții geografice și cu acces global – corectează problemele tradiționale ale transmisiunilor sportive. Oficialul Apple a subliniat că firma vrea să schimbe modul în care sunt produse și distribuite evenimentele sportive, folosind tehnologie și formate inovatoare, precum imagini de înaltă calitate sau unghiuri de filmare neobișnuite. Proiecte precum „Friday Night Baseball” sunt considerate teste pentru viitoare parteneriate globale cu ligi sportive majore. (Sursa: CNBC)

