Un deficit comercial mai mic în T1 2023 – TradeVille

Un Deficit Comercial Mai Mic In T1 2023

În luna martie 2024, exporturile au scăzut cu 9.8% față de perioada similară a anului precedent, însumând 7,904.1 mil. EUR, în timp ce importurile au totalizat 10,452.5 mil. EUR, implicând o scădere de 6.7%. Astfel, deficitul balanței comerciale a fost, în primele 3 luni ale anului, mai mic față de aceeași perioadă a anului 2023, ajungând la 6,699 mil. EUR (-1.5%). (Surse: INS;ZF)

Estimări In Cazul Unei Recesiuni In Romania

Analiștii de la JP Morgan si Fitch Ratings afirmă că, în cazul unei recesiuni care ar putea veni in Romania ca urmare a riscurilor existente la nivel global, deficitul bugetar ar putea creste mult peste nivelul prognozat, de 5-6% din PIB. Nivelul pana la care ar putea crește este comparabil cu cel din timpul crizei din 2009, de 8.3% din PIB, sau din timpul pandemiei din 2020, de 9.2% din PIB. (Sursa: Economica.net)

Marea Britanie Iese Din Recesiune

Produsul Intern Brut al Marii Britanii a crescut cu 0.6% in primul trimestru, economia reușind sa iasă astfel din recesiune. Prin comparație, analiștii se așteptau la o creștere de doar 0.4%. Marea Britanie a intrat într-o ușoara recesiune in a doua jumătate a anului 2023, pe măsură ce inflația persistenta a continuat sa afecteze economia. (Sursa: CNBC)

SUA Ia Locul Chinei In Relația Cu Germania

După mulți ani in care China a fost principalul partener comercial al Germaniei, SUA pare sa preia discret acest rol, odată cu scurgerea timpului, in 2024. Exporturile si importurile intre Germania si SUA au totalizat 63 mld. EUR, in primele 3 luni din 2024, in timp ce comerțul dintre Germania si China a fost puțin sub 60 mld. EUR, potrivit CNBC. Aceasta schimbare este rezultatul mai multor factori: creșterea puternica in SUA care a stimulat cererea de produse germane, scăderea cererii interne in China si creșterea capacitații Chinei de a produce bunuri pe care le importa anterior din Germania (in special mașini). (Sursa: CNBC)

Bittnet Systems București Pret curent 0.2460 RON ( -0.40% ) MCap 156M P/E 189.4074

Bittnet a încheiat primele 3 luni din 2024 cu o pierdere neta de 9.7 mil. RON, de 3.6 ori mai mare decât rezultatul negativ înregistrat in aceeași perioada a anului precedent, ca rezultat al scăderii cu 18% a veniturilor grupului din contractele cu clienți. Acestea din urma au totalizat 44.1 mil. RON. Managementul este, însă, încrezător ca va putea atinge bugetul propus pentru anul 2024, dat fiind faptul ca, istoric, trimestrul 1 generează maximum 15% din veniturile anuale ale companiei, iar primul semestru, aproximativ 35%. Acțiunile Bittnet s-au depreciat cu 11.51% de la începutul anului pana in prezent. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania Pret curent 29.15 RON (0.00% ) MCap 23.2B P/E 7.80

Banca Transilvania a raportat, la finalul primului trimestru din 2024, un profit net individual de 913 mil. RON, in creștere cu 35% fata de T1 2023, in timp ce veniturile operaționale s-au majorat cu 32%, ajungând la 1.9 mld. RON. La finalul trimestrului, activele băncii însumau 167.6 mld. RON, in creștere cu aproape 4% fata de finalul anului 2023. La nivelul întregului grup, profitul net a totalizat 1.1 mld. RON (+31%), in timp ce veniturile au ajuns la 2.2 mld. RON (+29%). In 2024, prețul acțiunilor băncii s-a apreciat cu 20.16%. (Sursa: ZF)

Aerostar Pret curent 9.10 RON ( -2.15% ) MCap 1.38B P/E 14.90

Aerostar a raportat o cifra de afaceri de 155.3 mil. RON in primul trimestru al acestui an, in creștere cu 24.5%, cu venituri din exploatare in creștere, de la 140 mil. RON in T1 2023, la 167 mil. RON in T1 2024. Totodată, profitul net a scăzut cu 16.4%, pana la 25 mil. RON. Compania a vândut produse si servicii pe piața interna in valoare de 27.3 mil. RON, iar pe piața externa, de 127,988 RON, in Europa observându-se o creștere a procentului de vânzări la export. (Surse: BVB;ZF)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.429 RON (2.63% ) MCap 32.2M P/E -23.512

iHunt a semnat cu parteneriat strategic cu MAM Bricolaj, cu scopul de a-si extinde prezenta offline. Aceasta colaborare aduce produsele iHunt in magazinele fizice ale MAM Bricolaj, oferind clienților oportunitatea de a interacționa direct cu acestea si de a beneficia de consultanta specializata in timp real. iHunt se va concentra in special pe segmentul de îngrijire a casei si grădinii. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Pret curent 0.7080 RON (0.07% ) MCap 44.1B P/E 10.9468

OMV Petrom a informat piața cu privire la semnarea unui acord cu Saint-Global, prin care compania va furniza, pentru următorii cinci ani, aproximativ 800 GWh de energie verde in toate locațiile Saint-Gobain din Romania, contribuind astfel la obiectivele de decarbonizare. Livrările vor începe in ianuarie 2026 si energia va fi obținută din surse eoliene si fotovoltaice. (Surse: BVB;ZF)

Sanofi SA Pret curent 94.29 EUR (1.19% ) MCap 118B

Novavax a anunțat semnarea unui acord cu Sanofi pentru a comercializa vaccinul anti-Covid începând de anul viitor si pentru a dezvolta vaccinuri combinate care sa vizeze coronavirusul si gripa. Partea din acord permite Sanofi sa utilizeze vaccinul anti-Covid al Novavax si tehnologia sa de vaccin de baza, adjuvantul Matrix-M, pentru a dezvolta noi produse de vaccin. Sanofi va plăti companiei Novavax un plafon inițial de 500 mil. USD si pana la 700 mil. USD pentru etapele de dezvoltare, reglementare si lansare. Sanofi va deține, de asemenea, o participație de sub 5% in Novavax. (Sursa: CNBC)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 149.66 USD (4.81% ) MCap 773B

Taiwan Semiconductor Manufacturing a înregistrat o creștere de 60% a vânzărilor in aprilie, ajungând la 236 mld. USD TWD (7.3 mld. USD), pe fondul cererii susținute pentru inteligenta artificiala si începutul unei redresări in electronica de consum. Cu o luna in urma, compania a înregistrat o creștere cu 34.3% a vânzărilor. TSMC a aprobat un dividend de 4 TWD/acțiune. (Sursa: Bloomberg)

Oklo Inc. Pret curent 12.7500 USD ( ) MCap 194M

Oklo Inc., dezvoltator de sisteme nucleare avansate, al cărui președinte este Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a debutat vineri pe New York Stock Exchange, sub simbolul OKLO. Compania, care nu generează in prezent venituri, a devenit publica printr-o companie de achiziție cu scop special (SPAC), numita AltC Acquisition Corp., fondata si condusa de Altman. Imediat după listare, acțiunile companiei au scăzut cu 54%, ajungând la 8.45 USD, evaluarea companiei ridicandu-se la aproximativ 364 mil. USD. Altman a investit in Oklo in 2015 si a devenit președinte, afirmând ca este “jucătorul cel mai bine poziționat pentru a urmări comercializarea soluțiilor avansate de energie prin fisiune”. (Sursa: CNBC)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

