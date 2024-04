Un deficit tot mai mare – TradeVille

Piața Rezidențială Din București Îngrijorează Analiștii

Piața construcțiilor rezidențiale din București a înregistrat un declin îngrijorător, de 41%, in primele doua luni ale anului, depășind estimările pesimiste ale experților. Cauzele acestei scăderi neașteptate sunt multifactoriale, incluzând costuri crescute de finanțare si proceduri îndelungate de aprobare ale proiectelor, care descurajează investițiile. Zonele nordice ale orașului continua sa atragă noi dezvoltări. Deși scăderea ofertei e clara, cererea rămâne robusta in anumite segmente. (Sursa: ZF)

Un Deficit Tot Mai Mare

Datele Eurostat arata o creștere a deficitului guvernamental in Romania, de la 88.6 mld. RON in 2022 (6.3% din PIB) la 106.5 mld. RON (6.6% din PIB) in 2023. Cheltuielile guvernamentale au crescut la 40.2% din PIB, iar veniturile au scăzut la 33.6% din PIB. Datoria guvernamentala a României a atins 48.8% din PIB la sfârșitul trimestrului patru din 2023, cu o creștere fata de 2022. Execuția bugetului pe anul 2023 s-a încheiat cu un deficit de 89.9 mld. RON, reprezentând 5.68% din PIB, in scădere fata de anul precedent. (Sursa: Economica)

Pierderi La Frontiere

Anul trecut, întârzierile înregistrate la frontiere au generat pierderi estimate de 2.55 mld. USD pentru industria de transport rutier de mărfuri, potrivit declarațiilor secretarului general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR). Prin comparație, in 2022, pierderile au fost de 2.41 mld. EUR. Cumulat, din 2012 pana in prezent, pierderile sunt estimate la 19.1 mld. EUR, echivalentul valorii pieței de transport rutier din Romania in 2023. (Sursa: Economica.net)

Prețul Petrolului, In Scădere

Tensiunile geopolitice si reducerea ofertei de petrol au stimulat preturile acestuia cu 12% in acest an, dar declinul semnificativ din săptămâna trecuta continua si săptămâna aceasta, preturile coborând la 86 USD/baril, indicând o reducere a cererii de petrol ca instrument de refugiu. Trădării de petrol rămân totuși optimiști, anticipând posibile creșteri in urma începutului sezonului de raportări financiare. (Sursa: YahooFinance)

2Performant Network Pret curent 2.52 RON ( -1.18% ) MCap 32.8M P/E 37.78

2Performant Network, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, a hotărât in cadrul AGA din data de 22 aprilie 2024, aprobarea contractării unor facilitați de credit in valoare cumulata de 10 mil. RON, pentru finanțarea capitalului de lucru si a investițiilor. (Sursa: BVB)

Transilvania Investments Alliance Pret curent 0.321 RON ( -0.62% ) MCap 694M P/E 2.989

Transilvania Investments a anunțat aprobarea de către acționari, in cadrul AGA din 22 aprilie, a unui dividend brut pe acțiune in valoare de 0.015 RON, care se traduce printr-un randament de 4.7%, raportat la ultimul preț de închidere. De asemenea, in cadrul AGA, s-a aprobat si un program de răscumpărare a acțiunilor proprii de maxim de 34 mil. acțiuni, adică 1.57% din capitalul social, dintre care 24 mil. acțiuni se vor anula si 10 mil. acțiuni vor fi distribuite in cadrul unui program de tip Stock Option Plan. Perioada de răscumpărare va fi de maxim 18 luni de la data publicării AGA in Monitorul Oficial. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 0.920 RON (0.55% ) MCap 3.49B P/E 7.883

One United Properties a raportat vânzări de 57.1 mil. EUR in T1 2024, reprezentând 92 de apartamente si 228 de locuri de parcare. Comparativ cu T1 2023, prețul mediu pe metru pătrat a crescut cu 27%, reflectând maturitatea proiectelor imobiliare. La sfârșitul lui martie 2024, compania avea vândute 73% din unitățile imobiliare in dezvoltare, cu plați contractuale care însumau 310 mil. EUR pana in 2025. In plus, compania a înregistrat o creștere de 25% in veniturile din chirii fata de T1 2023. Strategic, One United Properties a decis sa majoreze capitalul social cu 6.2 mil. RON, prin emiterea a 31.2 mil. de acțiuni noi, pentru a sprijini implementarea programului de stock options destinat angajaților. Aceasta majorare de capital a fost efectuata prin compensarea creanțelor deținute de anumiți beneficiari ai planului. (Surse: BVB (1);BVB (2))

ALRO S.A. Pret curent 1.545 RON (1.64% ) MCap 1.1B P/E -2.416

Producătorul de aluminiu Alro Slatina a comunicat o creștere a producției de aluminiu primar, in primul trimestru din 2024. Aceasta a atins volumul de 57,281 tone in primele trei luni ale anului, înregistrând o creștere de 12.2% fata de ultimul trimestru din 2023 si de 31.6% fata de primul trimestru din 2023. Pe fondul acestor știri, vineri după-amiaza, prețul acțiunilor companiei a crescut cu 1%. (Sursa: ZF)

TESLA INC. Pret curent 140.71 USD ( -4.31% ) MCap 449B P/E 36.84

Tesla a implementat reduceri de preturi pe piețele majore, inclusiv in China si Germania, ca răspuns la scăderea vânzărilor si la intensificarea concurentei din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice. Reducerile, care au afectat si preturile din SUA, au ca scop stimularea cererii pe fondul unor provocări precum ratele ridicate ale dobânzilor si o gama de modele îmbătrânite. CEO-ul Elon Musk a subliniat necesitatea unor ajustări frecvente ale preturilor. Acțiunile Tesla au scăzut cu 41% in acest an. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Pret curent 175.34 USD (0.41% ) MCap 1.83T P/E 140.52

Analiștii de la Goldman Sachs si-au menținut recomandarea de cumpărare si obiectivul de preț de 220 USD pentru Amazon, considerând-o alegerea principala dintre companiile care activează in comerțul electronic, anticipând tendințe in primul trimestru al anului. Ținta de preț sugerează o potențială creștere de 26% in următoarele 12 puternice de creștere a sectorului luni. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 165.55 USD (0.33% ) MCap 2.59T P/E 27.43

Analiștii de la Bank of America considera ca Apple este un “top pick” pentru 2024, asteptandu-se la o depășire a previziunilor consensului, când compania va publica rezultatele. Astfel, banca si-a reiterat recomandarea de cumpărare pentru producătorul de iPhone, cu un preț țintă de 225 USD, sugerând faptul ca acțiunile ar putea câștiga 36.4% in următoarele 12 luni. Dintre catalizatorii amintiți de analiști se numără anunțurile Gen AI la WWDC in iunie, lansarea noilor iPhone-uri in toamna si reaccelerarea creșterii profitului brut in fiecare trimestru. (Sursa: CNBC)

Verizon Pret curent 38.760 USD ( -4.27% ) MCap 162B P/E 7.726

Verizon Communications a depășit așteptările privind profitul si a înregistrat o creștere a veniturilor in primul trimestru, in ciuda faptului ca a pierdut mai mulți clienți de telefonie decât se anticipa. Compania a raportat un profit de 1.15 USD pe acțiune, depășind previziunile de 1.12 USD, dar veniturile operaționale de 33 mld. USD au fost mai mici decât cele așteptate, de 33.2 mld. USD. In ciuda acestui fapt, acțiunile au crescut cu pana la 3.8% la începutul tranzacțiilor. Verizon a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativa in activitatea sa de internet, adăugând 437,000 de clienți, cea mai mare creștere din ultimul deceniu. Aceasta performanta a contribuit la creșterea acțiunilor Verizon cu 7.4% in acest an, înaintea concurenților săi. (Sursa: Bloomberg)

Boeing Co Pret curent 169.48 USD ( -0.20% ) MCap 101B P/E -22.69

Producătorul de aeronave, Boeing, se confrunta cu o situație dificila privind succesiunea directorului general, discuțiile cu Spirit AeroSystems si scăderea producției de 737 MAX. Se așteaptă ca, in cadrul raportării din aceasta săptămână, Boeing sa anunțe prima scădere a veniturilor in ultimele 7 trimestre, acțiunea companiei înregistrând o scădere, in 2024, de 34%. Plafonul impus de FAA pentru producția de 737 MAX îngreunează atingerea obiectivelor, in timp ce analiștii sunt tot mai îngrijorați cu privire la întârzierile livrărilor de aeronave noi. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF