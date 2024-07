Un leu mai slab în următoarele 6-12 luni – TradeVille

Industria serviciilor, creșteri de preturi

Conform INS, managerii estimează creșteri de preturi in servicii, comerț, construcții si industria prelucrătoare pentru perioada iulie-septembrie 2024. In industria prelucrătoare se așteaptă stabilitatea volumului producției si a numărului de salariați, dar cu o creștere moderata a preturilor produselor. In construcții, se anticipează creșterea volumului producției si a numărului de salariați, alături de o creștere semnificativa a preturilor lucrărilor. Comerțul cu amănuntul va înregistra o creștere a activității economice, comenzilor si numărului de salariați, cu o creștere semnificativa a preturilor de vânzare. In servicii, se așteaptă o creștere moderata a cererii si a preturilor, cu stabilitate in numărul de salariați. (Sursa: ZF)

Numărul întreprinderilor inovatoare, in scădere

Ponderea întreprinderilor inovatoare, in total întreprinderi, a scăzut cu 1.9 puncte procentuale in perioada 2020-2022 fata de 2018-2020, conform datelor INS. Din totalul de 26,986 întreprinderi, 2,380 au desfășurat activități inovatoare. Aproximativ 8.8% dintre întreprinderi au fost inovatoare, iar 91.2% non-inovatoare. Sectorul serviciilor a avut o pondere mai mare de întreprinderi inovatoare (9.3%) comparativ cu sectorul industrial (8.3%), in timp ce cele mai inovatoare activități economice au fost cercetarea-dezvoltarea, asigurările si fabricarea produselor farmaceutice. (Sursa: ZF)

Un leu mai slab in următoare 6-12 luni

Analiștii anticipează o depreciere a leului, la o valoare medie a cursului de schimb de 5.0133 RON pentru un EUR pe termen de 6 luni si 5.0722 RON pentru un EUR pe termen de 12 luni. De asemenea, se preconizează o scădere mai lenta a inflației din cauza majorărilor de taxe așteptate in 2025. Inflația anticipata pentru iunie 2025 este de 4.67%, cu 71% dintre participanți prognozând o reducere a inflației in următoarele 12 luni si 46% estimând ca inflația va intra in intervalul ținta, de 1.5% - 3.5%, in 2026. (Sursa: Economica.net)

Acțiunile cripto, din nou in trend

Acțiunile firmelor de criptomonede au crescut înainte de deschiderea de luni, după ce Donald Trump a vorbit pozitiv despre bitcoin si a promis reglementari mai prietenoase pentru industrie. Acțiunile Coinbase au crescut cu 3.7%, in timp ce Bitfarms, Riot Platforms si CleanSpark au înregistrat creșteri intre 3.4% - 4.5%. Analiștii de la Bernstein au menționat ca o victorie a lui Trump este văzută ca fiind pozitiva pentru piața cripto, având in vedere represiunea puternica a administrației Biden asupra cripto si declarațiile pro-bitcoin ale lui Trump. Trump a declarat ca administrația sa ar crea o "rezerva" națională de bitcoin folosind cripto-ul confiscat de guvernul SUA si a afirmat ca dorește ca tot bitcoinul rămas sa fie minerit in Statele Unite. (Sursa: Reuters)

One United Properties Pret curent 0.852 RON (0.00% ) MCap 3.26B P/E 7.166

One United Properties a majorat cu 20 mil. EUR cuantumul aferent unei facilitați de credit contractata la 23 iulie 2021 pentru One Cotroceni Park Office si One Cotroceni Park Office Faza 2. „Majorarea facilitatii de credit a fost acordata de Banca Comerciala Romana si BRD Groupe Societe Generale si are ca scop rambursarea împrumuturilor acționarilor precum si acoperirea altor costuri aferente tranzacției de majorare a facilitatii de credit. Data scadentei împrumutului rămâne neschimbata”, a declarat compania. (Sursa: ZF)

2Performant Network Pret curent 2.410 RON (0.84% ) MCap 31.4M P/E 13.567

In ultima luna de zile, acțiunile 2P au înregistrat o scădere de 2.85%, in timp ce, in ultimul an, performanta s-a ridicat la +0.84%. Prin comparație, indicele BETAeRO din care 2P face parte, a scăzut cu 2.3% in ultima luna, dar a înregistrat o creștere de 13.78% in ultimul an. Din punct de vedere al analizei tehnice, cotația 2P a coborât sub media mobila simpla de 200 de zile si sub cea de 50 de zile, indicând un trend descendent susținut. Cea mai importanta zona de suport din prezent se afla in jurul valorii de 2.38 RON. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Pret curent 0.2010 RON ( -1.47% ) MCap 127M P/E -20.7548

Bittnet este una dintre cele mai slab performante acțiuni de pe BVB, înregistrând o scădere de 26.62% de la începutul anului. Cotația se afla pe un trend descendent încă dinainte de raportarea din februarie, însă trendul s-a accentuat considerabil după publicarea rezultatelor primului trimestru din 2024, când diferența dintre minimul înregistrat in ședința de după raportare si maximul din ziua precedenta s-a ridicat la peste -13%. (Surse: BVB;TradeVille)

Meta Estate Trust Pret curent 0.720 RON (0.00% ) MCap 67.3M P/E 8.435

Anul 2024 a fost un an cu multa volatilitate pentru acțiunile dezvoltatorului imobiliar Meta Estate Trust, performanta înregistrată fiind negativa, de 6.49%. Acțiunile se găsesc sub media mobila simpla de 200 de zile, situandu-se intr-un canal lateral încă din martie. Cea mai importanta zona de suport se găsește in jurul valorii de 0.7 RON, in timp ce, prima rezistenta se găsește in jurul valorii de 0.745 RON. (Surse: BVB;TRadingView)

Șantierul Naval Orșova Pret curent 6.50 RON ( -6.47% ) MCap 74.2M P/E 15.87

Producătorul de nave Șantierul Naval Orșova a informat piața cu privire la încheierea unui nou contract, de 4.05 mil. EUR, cu grupul Rensen-Driessen Shipbuilding din Tarile de Jos. Obiectul acordului consta in construcția si livrarea unei nave fluviale pana la data de 31 martie 2025. (Sursa: ZF)

Philips Kon Pret curent 27.16 EUR (14.41% ) MCap 24B

Acțiunile Philips au crescut luni cu 10.5% in urma rezultatelor peste așteptări din T2 2024, determinate de o creștere cu 2% a vânzărilor ale grupului, la 4.5 mld. EUR, in ciuda vânzărilor mai slabe din China. Aceasta creștere a fost susținută de o cerere puternica in America de Nord si de o creștere cu 9% a comenzilor. Directorul general Roy Jakobs si-a exprimat încrederea in atingerea obiectivului de creștere a vânzărilor companiei pentru întregul an, de 3-5%, subliniind îmbunătățirile semnificative ale marjei si câștigurile operaționale ale fluxului de numerar rezultate din creșterea productivității si gestionarea capitalului de lucru. Philips a raportat, de asemenea, economii substanțiale de costuri si trece printr-o reorganizare majora, inclusiv prin reducerea a 10,000 de locuri de munca. In plus, Philips a fost de acord cu efectuarea unei plăți in valoare de 1.1 mld. USD pentru litigiul din SUA privind dispozitivele defecte pentru tratarea apneei, ceea ce ii permite sa se reorienteze către inovare. (Sursa: CNBC)

Heineken Nv Pret curent 81.84 EUR ( -9.77% ) MCap 47.1B

Acțiunile Heineken s-au prăbușit, luni, cu 8% in urma unui raport dezamăgitor privind profitul din prima jumătate a anului, care a ratat așteptările de creștere si a dezvăluit o pierdere neta de 95 mil. EUR din cauza unei deprecieri semnificative a investiției sale in CR Beer din China. Vânzările de bere ale gigantului olandez au crescut cu doar 2.1%, sub previziunile de 3.4%, iar profitul sau operațional a crescut cu 12.5%, sub previziunile de 13.2%. Creșterea profitului in Europa a fost deosebit de slaba, de doar 0.2%, cu mult sub nivelul așteptat de 15.1%, din cauza creșterii cheltuielilor promoționale pe o piață concurențială. In ciuda acestor eșecuri, CEO-ul Dolf van den Brink a evidențiat o creștere solida a volumului si o performanta puternica a produselor premium, precum si o creștere semnificativa in categoria berilor cu conținut scăzut si fără alcool, Heineken 0.0 înregistrând o creștere de 14%. (Sursa: CNBC)

Mcdonald's Corporation Pret curent 262.51 USD (4.17% ) MCap 190B P/E 23.87

McDonald's a ratat estimările privind câștigurile si veniturile din T2 2024, confruntandu-se cu o scădere semnificativa a consumului, ceea ce a condus la o scădere a vânzărilor pentru prima data de la sfârșitul anului 2020. Câștigul pe acțiune al companiei a fost de 2.97 USD/acțiune, sub așteptările de 3.07 USD/acțiune, iar veniturile au fost de 6.5 mld. USD, sub așteptările de 6.6 mld. USD. Venitul net a scăzut la 2 mld. USD, de la 2.3 mld. USD cu un an înainte. Vânzările au scăzut cu 1%, vânzările din SUA scăzând cu 0.7%, deoarece consumatorii au redus cheltuielile la fast-food-uri. La nivel internațional, vânzările au scăzut cu 1.1% pe piețele importante, precum Franța si Germania, si cu 1.3% in China si Japonia. (Sursa: CNBC)

