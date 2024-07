Un nou record pentru indicele BET – TradeVille

Un Nou Record Pentru Indicele BET

In pofida turbulentelor generate de retragerea lui Biden din cursa pentru președinția din SUA, Bursa de Valori București a început săptămâna cu un nou record istoric. Astfel, indicele principal BET a crescut cu 0.22% in primele minute ale sesiunii de tranzacționare de luni, ajungând la 18,703 puncte, cu tranzacții de aproximativ 2.4 mil. RON. (Sursa: ZF)

Seceta Face Primele Victime

Romania înregistrează cea mai mica producție de porumb de la aderarea la Uniunea Europeana. Fermierii sunt îngenunchiați de seceta si arșița din acest an, iar analiștii estimează o producție de circa 7 mil. de tone, mult sub prognozele USDA (Departamentul de Agricultura al SUA) si ale Comisiei Europene. Acestea anticipau peste 10.5 mld. de tone de porumb, conform ultimelor rapoarte publice. (Sursa: ZF)

Surpriza Din China

China a surprins piețele prin reducerea principalelor rate ale dobânzilor pe termen scurt si lung, semnalând intenția de a stimula creșterea economica. Aceasta măsură a urmat după publicarea unor date economice sub așteptări pentru al doilea trimestru si după un plenum al liderilor, care se desfășoară o data la cinci ani. Tara se confrunta cu deflație, criza imobiliara, datorii in creștere si o încredere scăzută a consumatorilor si a mediului de afaceri. (Sursa: Reuters)

Prețul Petrolului Rămâne Neschimbat

Preturile petrolului au rămas, in mare parte, neschimbate, luni, in ciuda anunțului lui Joe Biden ca nu va mai candida la președinție. Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 0.09 USD, ajungând la 82.54 USD/baril, iar cele pentru West Texas Intermediate au scăzut cu 0.19 USD, ajungând la 79.94 USD. Investitorii par sa fie mai preocupați de posibilitatea reducerii ratei dobânzii, despre care se presupune ca ar putea începe din septembrie. (Sursa: Reuters)

Berkshire Hathaway Inc Pret curent 433.75 USD ( -0.17% ) MCap 952B

Berkshire Hathaway, condusa de Warren Buffett, si-a redus participația in BYD, un important producător chinez de vehicule electrice si baterii, la 4.94% de la 5.06% pe 16 iulie, conform reglementarilor din Hong Kong. BYD a devenit, pentru scurt timp, cel mai mare producător de vehicule electrice din lume, anul trecut, depășind Tesla, iar Berkshire a început sa vândă acțiuni in august 2022 după creșteri semnificative ale prețului acțiunilor. (Sursa: Reuters)

Nvidia Pret curent 120.88 USD (2.50% ) MCap 304B P/E 29.53

Nvidia dezvolta o noua versiune a cipurilor AI pentru piața chineza, care sa respecte restricțiile de export din SUA. Noua serie de cipuri Blackwell, inclusiv modelele GB200 si B200, vor fi produse mai târziu in acest an. In ciuda restricțiilor stricte din partea SUA privind exporturile de semiconductori avansați către China, Nvidia intenționează sa colaboreze cu Inspur pentru distribuție. Se preconizează ca Nvidia va vinde peste 1 mil. de cipuri H20 in China pana in 2024, evaluate la peste 12 mld. USD. (Sursa: Seeking Alpha)

Vodafone Pret curent 0.7034 GBP ( -0.23% ) MCap 19.5B

Vodafone a vândut încă 10% din Vantage Towers pentru 1.3 mld. EUR (1.4 mld. USD) pentru a-si reduce datoria. Aceasta vânzare face parte dintr-un acord semnat in noiembrie 2022 cu KKR & Co. si Global Infrastructure Partners. Vodafone a mutat participația de 81.7% in Vantage Towers intr-un joint venture numit Oak Holdings si a vândut-o treptat, ajungând la un total de 6.6 mld. EUR. Vodafone deține acum 50% din Oak Holdings, conform planului. (Sursa: Bloomberg)

TESLA INC. Pret curent 248.24 USD (3.78% ) MCap 796B P/E 65.34

Marja Tesla din al doilea trimestru a atins un minim al ultimilor cinci ani, in principal din cauza reducerilor de preț si a stimulentelor pentru a creste vânzările de vehicule electrice. Investitorii așteaptă informații despre avansul Tesla in tehnologia autonoma, care ar putea diferenția compania de alți producători auto. Musk a anunțat ca robotaxi-ul va fi dezvăluit pe 8 august, însă, lansarea va fi amânată pentru luna octombrie. De asemenea, Tesla va produce, in serie redusa, roboti umanoizi pentru uzul intern al companiei anul viitor, cu posibilitatea de a produce in serie mare acești roboti pentru uzul altor companii din anul 2026. (Surse: Reuters;Reuters)

Ryanair Holdings plc Pret curent 14.1025 EUR ( -15.38% ) MCap 16B

Acțiunile Ryanair au scăzut după ce compania a anunțat un profit in scădere cu 46%, ajungând la 360 mil EUR, comparativ cu 663 mil. EUR in aceeași perioada a anului trecut. Scăderea profitului a fost atribuita tarifelor mai mici si sezonului de Paste care a fost mai slab in trimestrul precedent. In ciuda unei creșteri de 10% a traficului de pasageri, CEO-ul Michael O’Leary a declarat ca tarifele vor fi considerabil mai mici decât vara trecuta si ca este prea devreme pentru a face previziuni pentru restul anului financiar. (Sursa: CNBC)

Verizon Pret curent 39.070 USD ( -6.13% ) MCap 164B P/E 7.820

Verizon Communications a raportat o creștere neașteptată a abonaților wireless in al doilea trimestru, adăugând 148,000 de noi abonați plătitori lunar, datorita cererii puternice pentru planurile flexibile care includ servicii de streaming la preturi reduse, precum Netflix si Disney+. In ciuda acestei creșteri, veniturile companiei de 32.8 mld. USD au fost sub estimările analiștilor de 33.06 mld. USD. Verizon a majorat preturile unor planuri mai vechi pentru a încuraja trecerea la noile planuri si a încheiat parteneriate cu diverse platforme de streaming. (Sursa: Reuters)

