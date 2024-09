Undă verde pentru reducerea dobânzilor – TradeVille

Scăderi si creșteri majore pe BVB

In 2024, indicele BET este pe plus cu 38%, însă exista dinamici triple fata de acest randament susținute de rezultate financiare semnificative. Cele mai mari creșteri ale preturilor acțiunilor la BVB variază intre 56% si 116%. Iproeb Bistrița (116%), Antibiotice Iași (112%), AAGES (100%), Sphera (57%), Transelectrica (56%) au avut tranzacții mai mari de 5 mil. RON. La polul opus sunt: Holde Agri Invest (-40%), Bittnet (-32%), Chimcomplex (-29%), Fondul Proprietatea (-24%) si Compa (-22%). (Sursa: ZF)

Numărul autorizațiilor de construire creste

Conform celui mai recent raportat publicat de Institutul National de Statistica, in luna iulie 2024 s-au eliberat 3,847 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Aceasta valoare este in creștere cu 21.3% fata de luna precedenta si cu 14.1% mai mare fata de luna iulie 2023, indicând o accelerare a sectorului imobiliar. Cea mai mare creștere a numărului de autorizații s-a înregistrat in regiunile de Nord-Vest (+231) si Nord-Est (+136). (Sursa: INS)

Unda verde pentru reducerea dobânzilor

Indicatorul preferat de Rezerva Federala din SUA care măsoară inflația a continuat sa arate o creștere moderata in luna iulie, oferind un sprijin suplimentar pentru o reducere a ratei dobânzii încă din luna septembrie. Indicele preturilor cheltuielilor de consum personal a crescut cu 0.2% pe o baza lunara, potrivit datelor publicate vineri de Biroul de analiza economica din SUA. Economiștii intervievați de FactSet au prognozat o cifra identica. După publicarea raportului, toți cei 3 indici americani indicau creșteri de peste 0.5%. (Sursa: Bloomberg)

Inflația in UE – cel mai scăzut nivel din ultimii 3 ani

Inflația din zona euro a scăzut la 2.2% in august, cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, apropiindu-se de ținta de 2% a Băncii Centrale Europene (BCE) si pregătind terenul pentru o reducere anticipata a ratei dobânzii in septembrie. In ciuda unei creșteri a preturilor din sectorul serviciilor determinata de Jocurile Olimpice si de creșterea puterii de cumpărare, este probabil ca BCE sa procedeze la a doua reducere a ratei dobânzii din acest an, după o măsura similara in iunie, ca parte a reducerii treptate a campaniei agresive împotriva inflației. Cu toate acestea, persista preocupările legate de creșterea economica slaba, de încetinirea creșterii salariilor si de creșterea șomajului, ceea ce ar putea determina discuții politice mai ample, dincolo de inflație. (Sursa: Reuters)

Med Life Pret curent 5.900 RON (6.69% ) MCap 3.13B P/E 6,081.654

MedLife, unul dintre liderii de piața pe segmentul de servicii medicale din Romania, a raportat la finalul primului semestru venituri de 1.3 mld. RON, in creștere cu 22.3% fata de aceeași perioada a anului trecut, si un profit net de 17.4 mil. RON (+248% vs S1 2023). Aceasta dinamica pozitiva este înregistrată pe fondul eficientei integrării noilor achiziții in grup si a investițiilor realizate in ultimii ani, care au început sa se reflecte mai mult in performanta financiara a companiei. Segmentele de business ale grupului au avut o performanta buna in prima jumătate a acestui an, cele mai mari creșterii remarcând-se pe liniile de spitale, laboratoare, divizia corporate si clinici. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.3834 RON ( -3.62% ) MCap 2.17B P/E -2.4191

La debutul ședinței de vineri, acțiunile Fondului Proprietatea au scăzut cu 5% in urma solicitării surpriza din partea Ministerului Finanțelor care cere interzicerea răscumpărărilor de acțiuni pentru a „conserva portofoliul”. Ministerul a solicitat includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din 27 septembrie a unor puncte ce vizează interzicerea vânzării deținerilor si utilizarea numerarului doar pentru administrarea portofoliului si/sau pentru investiții. Totodată, investitorul Sarkany Istvan si-a anunțat candidatura pentru o poziție de membru in Comitetul Reprezentanților acționarilor Fondului Proprietatea. Acționarii pot opta sa voteze in AGA si online prin platforma evote. (Surse: ZF;financialintelligence)

One United Properties Pret curent 0.647 RON (0.31% ) MCap 2.47B P/E 6.330

Consiliul de Administrație ONE a aprobat propunerea de consolidare a acțiunilor, urmând ca decizia sa fie supusa votului Adunării Generale a Acționarilor pe data de 10 octombrie. Consolidarea va consta in oferirea unei acțiuni ONE pentru fiecare 50 de acțiuni existente si va fi încheiată înainte de sfârșitul anului 2024, după terminarea desfășurării majorării de capital. Impactul acestei operațiuni va fi modificarea valorii nominale de la 0.2 RON la 10 RON pe acțiune. (Sursa: Financial Intelligence)

Transelectrica Pret curent 46.70 RON (0.21% ) MCap 3.42B P/E 10.83

Transelectrica a inclus in programul energetic pentru aceasta iarna o analiza privind necesarul României: in cel mai optimist scenariu vom fi nevoiți sa importam 816 GWh de energie electrica, presupunând un consum mediu de 24.67 TWh si un nivel de producție 23.8 TWh. In alte știri, compania a anunțat ca agenția de rating Moody’s a decis menținerea ratingului de Baa3 pentru datoria pe termen lung si perspectiva stabila, fiind la același nivel cu ratingul Guvernului României – Baa3. De asemenea, Transelectrica a adus la cunoștință pieței despre aprobarea unui nou tarif pentru serviciul de sistem de către ANRE, tariful fiind scăzut de la 12.84 RON/MWh, la 11.51 RON/MWh. Noul tarif va intra in vigoare începând cu 1 septembrie si a fost aplicat ca urmare a mecanismului de corectare a deviațiilor semnificative de la prognoza care a stat la baza aprobării vechiului tarif. (Surse: Economica.net;BVB (1);BVB (2))

Transport Trade Services Pret curent 7.60 RON ( -1.68% ) MCap 1.36B P/E 5.50

TTS a raportat pentru primul semestru din 2024 rezultate financiare in scădere comparativ cu 2023, considerat in ansamblu un an excepțional, dar in creștere pe toata linia fata de S1 2022. Factorul determinant al acestei evoluții a fost scăderea accentuata a cererii de servicii logistice pentru mărfuri de export ucrainene. In ciuda unei scăderi a cifrei de afaceri cu 32% si a profitului net cu 35.6%, compania observa o tendința de revenire a rezultatelor TTS la nivelurile de creștere anterioare războiului din Ucraina. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Pret curent 0.1910 RON (0.53% ) MCap 121M P/E -19.7222

Bittnet, cea mai veche companie de IT listata la BVB, a raportat o creștere de 20.7% a veniturilor in primul semestru din 2024 comparativ cu anul trecut. EBITDA la nivel de grup a fost de 8.5 mil. RON in timp ce pierderile semestriale s-au redus de la 5.4 mil. RON in S1 2023 la 4.2 mil. RON. Profitul operațional a fost in valoare de 3.34 mil. RON. Compania a realizat 41% din cifrele bugetate pentru întregul an, fiind cel mai mare procent de îndeplinire din istorie. De regula, companiile de IT obțin o mare parte din profituri in a doua parte a anului. (Sursa: ZF)

Agroland Business System Pret curent 1.385 RON (0.36% ) MCap 124M P/E 22.370

Agroland Business System a anunțat intenția de a se finanța cu pana la 15 mil. RON printr-o emisiune de obligațiuni pe o durata de 4 ani de zile. Dobânda oferita de compania condusa de domnul Horia Cardos este de 9.75% pe an pentru RON. Oferta se va derula printr-un plasament privat derulat prin intermediul TradeVille. (Sursa: ZF)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.918 RON ( -0.22% ) MCap 959M P/E 36.463

AROBS, cea mai mare companie de tehnologie listata la BVB a publicat rezultatele financiare pentru primul semestru al anului curent. Compania a înregistrat o cifra de afaceri de 206 mil. RON, in scădere cu 6% pe fondul eliminării beneficiilor fiscale aferente sectorului IT. EBITDA normalizata a însumat 34 mil. RON, in timp ce profitul net s-a situat la valoarea de 16 mil. RON. (Sursa: BVB)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 83.06 USD (2.19% ) MCap 215B

Alibaba a finalizat un proces de rectificare de reglementare care a durat 3 ani de zile in urma unei amenzi de antitrust pe care a primit-o pentru acuzații de practici monopoliste in 2021. Vineri, Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței din China a declarat ca, in ultimii ani, a supravegheat procesul Alibaba de a se conforma reglementarilor antitrust in vigoare si ca a obținut rezultate bune. După publicarea raportului, prețul acțiunii a înregistrat o creștere de peste 4%. (Sursa: CNBC)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare.

