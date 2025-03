Unde investim în această perioadă? – TradeVille

Piața terenurilor rămâne stabilă

Piața terenurilor din Romania s-a menținut stabila in ultimul an, având un volum al tranzacțiilor de aproximativ 450 mil. EUR, similar cu cel înregistrat în 2023, în ciuda unui climat economic si politic marcat de incertitudini. Cifrele prezentate de Colliers releva faptul ca Bucureștiul și zona metropolitana au rămas centrul tranzacțiilor, generând 80% din total. (Sursa: ZF)

O piața de capital mai accesibila

Legea 24/2017 care vizează simplificarea procedurilor pe piața de capital precum si menținerea obligativității raportării trimestriale pe piața principala a fost promulgata de președintele interimar, fiind publicata in Monitorul Oficial. Proiectul de lege elaborat la nivelul ASF presupune acces mai facil la capital prin simplificarea procedurilor si reducerea perioadei de timp necesare. Una dintre masurile cele mai importante pentru noii emitenți este publicarea cu celeritate a unor hotărâri de către Monitorul Oficial, stabilindu-se termene clare. Totodată, noua lege prevede scurtarea termenului minim pentru exercitarea dreptului de preferința de la 30 de zile la 14 zile calendaristice. (Sursa: ZF)

Focus pe Hong Kong

Investitorii chinezi au făcut achiziții record pe bursa din Hong Kong, in contextul in care indicele Hang Seng, focusat pe sectorul de tehnologie, se tranzacționează în jurul maximelor ultimilor 3 ani de zile. La începutul acestei săptămâni, achizițiile de acțiuni pentru bursa din Hong Kong au stabilit un nou record de 3.81 mld. USD, conform calculelor oferite de agenția Wind Information. (Sursa: CNBC)

Unde investim în această perioadă?

Analiștii de la Citigroup si-au revizuit în scădere opinia cu privire la companiile americane, în timp ce, cele chinezești au primit un upgrade, marcând un nou semn al divergentei tot mai mari in ceea ce privește perspectiva investiționala pentru primele doua piețe ale lumii. Acțiunile chinezești rămân atractive chiar si după creșterile recente, conform analiștilor de la Citi, aceștia citând efectul DeepSeek, sprijinul guvernului pentru sectorul tehnologic si evaluările încă scăzute. (Sursa: Bloomberg)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.700 RON (0.00% ) MCap 731M P/E 33.436

AROBS Transilvania Software a informat investitorii cu privire la achiziția SVT Electronics, companie specializata în soluții pentru gestionarea datelor tahograf si monitorizarea flotelor. Produsele companiei, precum TachoSafe, sunt utilizate in 80% dintre tarile UE, gestionând lunar datele a peste 19,000 de vehicule si 23,000 de carduri de șofer. Achiziția face parte din strategia AROBS de extindere internaționala, fiind prima tranzacție după majorarea de capital din 2024. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Preț curent 15.0 RON ( -1.32% ) MCap 100M P/E 16.0

Divizia de energie regenerabila a companiei Visual Fan, Renewable EPC by Allview, a semnat un contract de 5.4 mil. EUR pentru proiectarea si execuția unui parc fotovoltaic de 8.9 MWp in Resita, cu finalizare in 2025. Parte a strategiei de extindere a diviziei lansate in 2024, proiectul va contribui la creșterea indicatorilor economico-financiari ai companiei. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor Preț curent 0.2270 RON (4.61% ) MCap 536M P/E 9.0632

Acțiunile Impact Developer & Contractor au crescut cu 22% in ultima săptămâna, de la 0.18 RON la 0.22 RON, in contextul înregistrării unui profit net anual de 59 mil. RON, dublu fata de anul precedent. Evoluția reflecta surpriza pozitiva adusa de rezultatele financiare, după un an marcat de pierderi in 2023. (Sursa: ZF)

Transilvania Investments Alliance Preț curent 0.380 RON ( -1.30% ) MCap 821M P/E 3.238

Transilvania Investments Alliance a obținut aprobarea investitorilor pentru contractarea unui împrumut de aproximativ 200 mil. RON, necesar pentru o investiție cu scadenta de 5 ani si un program de răscumpărare de acțiuni. Programul de răscumpărări va avea o valoare de pana la 92.5 mil. RON, respectiv 175 mil. acțiuni, având scopul de reducere a capitalului. (Sursa: ZF)

Volkswagen Ag Preț curent 111.00 EUR ( -1.60% ) MCap 50.4B

Producatorul auto german a raportat o scădere de 15% a profitului operațional comparativ cu anul precedent, motivând dinamica anuala printr-o creștere a costurilor si a cheltuielilor extraordinare pe fondul strategiei de restructurare. Veniturile au atins 324.7 mld. EUR (vs. 322.3 mld. EUR in 2023), estimând o creștere de aproximativ 5% a indicatorului in 2025. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Preț curent 228.50 USD (2.86% ) MCap 732B

Prețul acțiunilor Tesla a crescut cu pana la 5% în ședința de pre-market de ieri, în contextul în care președintele Donald Trump s-a angajat sa cumpere o Tesla noua, in semn de susținere pentru Elon Musk. Președintele l-a lăudat pe CEO-ul Tesla pentru implicarea sa in guvernul actual, în special în zona de eficienta guvernamentala. Totodată, Musk a reasigurat investitorii, printr-o postare pe X, ca prețul acțiunii Tesla își va reveni pe termen lung. (Sursa: Seeking Alpha)

Reddit Preț curent 117.40 USD (9.42% ) MCap 2.87B

Prețul acțiunilor Reddit se aprecia cu peste 9% la deschiderea pieței bursiere de ieri in contextul unei analize oferite de Loop Capital. Firma de analiza considera ca Reddit reprezintă o oportunitate de investiții pe termen mediu după scăderea de aproximativ 50% a cotației. Prețul ținta oferit de către analiști este de 210 USD/acțiune pentru următoarele 12 luni de zile. (Sursa: Investing.com)

