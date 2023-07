Valoarea datoriilor românilor s-a dublat față de 2008 - TradeVille

Tendințe Economice In T3 2023

Potrivit sondajului de conjunctura realizat de INS, managerii din economie estimează, pentru perioada iulie-septembrie, o creștere a preturilor in construcții si comerț, in paralel cu creșterea numărului de angajați si a activității. In construcții, managerii preconizează o creștere a volumului producției (sold conjunctural +17%), o creștere moderata a numărului de angajați (sold conjunctural +7%) si majorarea preturilor lucrărilor de construcții cu +24% (sold conjunctural). In comerț, estimările indica o tendința moderata de creștere a activității economice (sold conjunctural +13%) si o creștere moderata a volumului comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unitățile comerciale (sold conjunctural +13%). (Surse: ZF;INS)

Valoarea Datoriilor Romanilor S-A Dublat Fata De 2008

In perioada martie 2022 - martie 2023, numărul de debitori unici cu credite ipotecare s-a menținut constant, la aproximativ 556,000, fiind pentru prima data in ultimii 15 ani când nu s-a înregistrat o creștere anuala. Pe de alta parte, numărul debitorilor cu credite de consum s-a redus ușor (-2%) in ultimul an, in linie cu evoluția anilor anteriori, ajungând la 1.67 mil. la finalul T1 2023. Cumulat, peste 2 mil. de romani au credite ipotecare si de consum, valoarea datoriilor romanilor la bănci si IFN-uri ridicându-se la 190 mld. RON, din care peste 100 mld. RON reprezintă creditele ipotecare si mai mult de 60 mld. RON sunt creditele de consum. In comparație cu situația de la finalul lui 2008, valoarea datoriilor s-a dublat. (Sursa: ZF)

Economiile Franței Si Spaniei Au Crescut In T2

In al doilea trimestru al anului 2023, economiile Franței si a Spaniei au înregistrat o creștere susținuta de exporturi si de o revigorare a turismului. Produsul intern brut al Franței a crescut cu o rata, mai mare decât se preconiza, de 0.5%, datorita exporturilor puternice si creșterii investițiilor corporative, sugerând ca motorul economiei franceze funcționează bine. In mod similar, economia spaniola a crescut cu 0.4%, cererea externa, inclusiv turismul străin, jucând un rol esențial in redresarea sa. Aceste performante pozitive ale celei de-a doua si celei de-a patra economii din zona euro sunt de bun augur pentru potențiala revenire a regiunii, după o creștere nesemnificativa in primul trimestru al anului. (Sursa: Reuters)

Cererea De Benzina Din China Aproape De Atingerea Vârfului

Cererea de benzina din China va atinge vârful anul viitor, pe fondul creșterii vânzărilor de vehicule electrice, ceea ce va duce la un excedent de combustibili fosili pe piețele globale începând cu 2025. AIE si Rystad Energy si-au revizuit previziunile, devansând vârful cererii de benzina pana in 2024. Acest lucru va determina rafinăriile chineze sa stimuleze exporturile de benzina către Asia si sa se concentreze pe producerea altor combustibili, cu impact asupra marjelor de rafinare din regiune. Excedentul global de benzina este așteptat sa crească in mod constant pana la 1.3 milioane de bpd pana in 2028, daca rafinăriile nu își ajustează volumul producției. Aceasta schimbare ridica provocări si oportunități pentru China, cel mai mare poluator din lume, dar si pentru piețele energetice globale. (Sursa: Reuters)

OMV Petrom Preț curent 0.5475 RON ( -0.45% ) MCap 34.1B P/E 3.4005

OMV Petrom a raportat pierderi de 537 mil. RON in al doilea trimestru din 2023, comparativ cu un profit net de 2.9 mld. RON in aceeași perioada a anului precedent, ca rezultat al taxelor de solidaritate solicitate de guvernul României marilor companii de energie. Profitul înainte de achitarea acestor taxe (1.9 mld. RON) si de impozitare (1.7 mld. RON) a fost de 1.7 mld. RON in T2 2023, jumătate fata de cel din T2 2022. Vânzările companiei au fost de asemenea in scădere, totalizând 8.4 mld. RON, cu 39% sub nivelul din T2 2022. Compania a anunțat vineri seara ca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea loc pe data de 12 septembrie. In cazul in care, dividendul special va fi aprobat, data de înregistrare propusa este 28 septembrie, iar, plata se va face pe 19 octombrie. (Surse: BVB;ZF)

Fondul Proprietatea Preț curent 1.904 RON (0.32% ) MCap 11.8B P/E 6.128

Ministerul Finanțelor, care are o participație de aproximativ 6% in acționariatul FP, a anunțat la închiderea ședinței bursiere de vineri, ca a convocat acționarii Fondului pentru distribuirea integrala a lichidităților provenite de pe urma vânzării pachetului in Hidroelectrica. Astfel, ministerul solicita un dividend de peste 1.7225 RON/acțiune, totalizând 9.3 mld. RON. (Sursa: BVB)

Hidroelectrica Preț curent 112.90 RON (0.80% ) MCap 50.7B P/E 10.36

Hidroelectrica a anunțat ca a modificat data pentru publicarea raportului aferent semestrului 1 din 30 august, in 16 august 2023. Totodată, compania a prelungit cu doua luni mandatele directorilor, începând cu 7 august, sau pana la desemnarea unor noi membri, daca selecția se finalizează înainte de termenul menționat. (Sursa: BVB)

Comvex Constanta Preț curent 104.0 RON (0.00% ) MCap 1.21B P/E 11.6

Prețul acțiunilor operatorului portuar Comvex au înregistrat o creștere de 28.4% la sfârșitul ședinței bursiere de joi, 27 iulie, capitalizarea de piața a companiei urcând la 1.2 mld. RON, potrivit BVB. Creșterea a fost înregistrata pe fondul publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18 august, data la care aceștia vor supune votului aprobarea distribuirii de dividende in valoare de 150 mil. RON, însemnând un dividend brut de 12.8689 RON/acțiune, cu un randament de 12.4% raportat la prețul de închidere de joi. Suma propusa pentru a fi distribuita reprezintă o parte din profitul înregistrat si nerepartizat de societate in 2022 si profiturile ramase nerepartizate din exercițiile financiare anterioare, respectiv 2008-2018, 2020 si 2021. (Sursa: ZF)

Carbochim Preț curent 151 RON (2.03% ) MCap 743M P/E 6

Carbochim, cel mai mare producător de abrazive profesionale din Romania, a marcat una dintre cele mai mari creșteri de anul acesta la BVB. Prețul acțiunilor companiei s-a apreciat cu 333% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții in valoare de 1.3 mil. RON. Compania a raportat un profit net de 116.8 mil. RON in T1 2023, de la doar 1.04 mil. RON pentru aceeași perioada a anului trecut, in timp ce rezultatul operațional a urcat de la 1.2 mil. RON la 146.5 mil. RON. Totodată, la finalul lunii trecute, Carbochim a aprobat distribuirea unor dividende in cuantum de 147 mil. RON, respectiv a unui dividend brut de 29.85 RON/acțiune, cu un randament de 36% la data anunțului. Plata dividendelor s-a realizat in perioada 21-22 iulie 2023. (Sursa: ZF)

Exxon Mobil Corporation Preț curent 103.64 USD ( -1.69% ) MCap 430B P/E 6.97

Gigantul petrolier Exxon Mobil a ratat estimările analiștilor pentru profitul trimestrial. Compania a raportat un profit ajustat de 1.94 USD/acțiune si venituri totale de 82.9 mld. USD. Analiștii de pe Wall Street, se așteptau, in ciuda unor revizuiri in jos a prognozelor in ultima luna, la un EPS de 2.03 USD si venituri de 81.8 mld. USD. După publicarea raportului financiar, prețul acțiunilor a scăzut cu aproape 1% in ședința de pre-market de vineri. Este important de menționat faptul ca Exxon a ratat așteptările pieței, cu toate ca acestea au fost revizuite cu peste 12% in jos in ultima luna. (Sursa: Barron’s)

Toyota Motor Corporation Preț curent 167.44 USD (1.22% ) MCap 229B

In prima jumătate a anului 2023, vânzările globale de vehicule Toyota au crescut cu 5.1% fata de anul precedent, ajungând la aproximativ 4.9 mil. de unități, stimulate de îmbunătățirea ofertei de semiconductori si de cererea puternica din Japonia. Vânzările de vehicule electrice hibride au crescut cu 37.6%, reprezentând aproape o treime din totalul vânzărilor in luna iunie. Cu toate acestea, vânzările din China au scăzut cu 12.8% in iunie si cu 2.8% in perioada ianuarie-iunie. Toyota a vândut, de asemenea, 10,191 de vehicule electrice cu baterii in iunie, totalizând 46.171 de unități pentru prima jumătate a anului. (Sursa: Reuters)

Astrazeneca Plc Preț curent 71.08 USD (3.40% ) MCap 110B

AstraZeneca a anunțat ca Alexion, o companie pe care a achiziționat-o in 2021, va cumpăra un portofoliu care include diferite terapii genice pentru boli rare de la Pfizer. Suma plătita va fi de pana la 1 mld. USD. Astfel, Alexion, in particular, si AstraZeneca, in general, își vor dezvolta capabilitățile in domeniul medicinei genomice. AstraZeneca vizează finalizarea tranzacției in trimestrul curent. Pentru T2 2023, AstraZeneca a depășit așteptările analiștilor, raportând un profit net per acțiune de 2.15 USD (+25% vs. estimările centralizate de companie), in timp ce veniturile trimestriale au însumat 11.4 mld. USD (+6% vs. estimările centralizate de companie). (Surse: Reuters;raport financiar companie)

Meta Platforms Inc (Facebook) Preț curent 324.88 USD (1.77% ) MCap 834B P/E 37.02

Meta Platforms își canalizează eforturile pentru a spori retenția utilizatorilor noii sale aplicații, Threads, care rivalizează cu Twitter. Informația vine in contextul in care peste jumătate dintre utilizatorii aplicației au renunțat deja la ea. Aplicația Threads a avut peste 100 mil. utilizatori noi la scurt timp după lansare. Potrivit lui Mark Zuckerberg, CEO al Meta, scăderea numărului de utilizatori este normala, aplicația urmând sa aibă noi dezvoltări si funcționalități. (Sursa: Reuters)

Sanofi SA Preț curent 95.10 EUR ( -2.67% ) MCap 119B

Sanofi a majorat țintele financiare pentru întreg anul 2023, deoarece se așteaptă la o cerere substanțiala pentru tratamentul anti-inflamator Dupixent si pentru ca are in vedere lansarea de noi medicamente. Potrivit Sanofi, așteptările sunt ca profitul net per acțiune ajustat sa crească cu o rata apropiata de 5%, in creștere fata de așteptările inițiale. Previziunile financiare includ si impactul unor vânzări nerecurente de vaccinuri COVID-19, in suma de 400 mil. EUR, in S1 2023. (Sursa: Reuters)

