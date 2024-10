Valoarea petrolului brut din SUA crește – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul în primele 8 luni

În primele opt luni din 2024, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, excluzând autovehiculele și motocicletele, a crescut cu 8.1% ca serie brută, susținută de vânzările de produse nealimentare, care au marcat o majorare cu 13.7%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 4.2%, iar cele de carburanți cu 3.6%. Ca serie ajustata, creșterea în retail a fost de 7.3%, impulsionată în principal de vânzările de produse nealimentare (+12.7%). În luna august, comerțul a crescut cu 8.1% față de aceeași lună din 2023 și cu 2.1% față de iulie 2024. (Sursa: INS)

Veniturile totale ale unei gospodarii, în creștere

În trimestrul al doilea din 2024, veniturile medii lunare ale gospodăriilor au fost de 8,210 RON, în creștere cu 18.8% față de aceeași perioadă din 2023, și cu 2% comparativ cu T1 2024, iar cheltuielile medii lunare au atins 6,920 RON, reprezentând 84.3% din venituri. În mediul urban, veniturile și cheltuielile au fost mai mari decât în mediul rural, cu o pondere semnificativă a salariilor în veniturile totale, respectiv impozitelor, în cheltuieli. Principalele destinații ale cheltuielilor au fost consumul (59.8%) si taxele (33.4%), iar produsele alimentare au reprezentat 35.1% din cheltuielile totale de consum. (Sursa: INS)

Volumul comerțului cu amănuntul în zona Euro și UE

Volumul comerțului cu amănuntul a crescut în luna august, comparativ cu luna iulie, cu 0.2% în zona Euro și cu 0.3% in Uniunea Europeana, ca urmare a unei creșteri generale a volumului comerțului pentru alimente, băuturi si tutun (0.2% in zona Euro, 0.1% in UE), produse nealimentare (0.3% in zona Euro si UE) si carburanți auto (1.1% in zona Euro, 1% in UE). (Sursa: Eurostat)

Ads

Valoarea petrolului brut din SUA creste

Cotația petrolului din SUA a crescut cu aproximativ 2%, în așteptarea unui posibil atac al Israelului asupra Iranului. Benchmark-ul american, West Texas Intermediate, a crescut cu 9.09%, marcând cel mai mare câștig săptămânal din martie 2023. Joe Biden descurajează Israelul în planul sau de a ataca instalațiile petroliere iraniene, după ce sugestia unui astfel de eveniment a cauzat o creștere a prețului de 5%. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3630 RON (0.83% ) MCap 1.29B P/E -118.0841

Fondul Proprietatea a anunțat, printr-un comunicat publicat la Bursa de Valori București, că urmează o perioada de selecție al unui nou administrator al fondurilor de investiție alternative. Hotărârea apare ca urmare a expirării mandatului administratorului curent, Franklin Templeton, din luna martie a anului viitor. Conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, Comitetul Reprezentanților va efectua selecția prin intermediul consultantului Numis Securities Limited, parte a grupului Deutche Bank. (Sursa: BVB)

Ads

SC Bursa de Valori București Preț curent 49.80 RON (0.61% ) MCap 440M P/E 14.32

Cemacon anunța decizia Autorității de Supraveghere Financiara în legătură cu retragerea companiei de la tranzacționarea de pe Bursa de Valori București, în ciuda unei creșteri de 8% fata de aceeași perioada a anului trecut si a unui profit de 10,6 mil. RON. Decizia a venit ca urmare a hotărârii fraților Paval, care conduc societățile Paval Holding si PIF Industrial, principalii deținători ai drepturilor de vot Cemacom. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Preț curent 39.6 RON (0.00% ) MCap 1.53B P/E 16.0

Fondurile de pensii private Pilon II Aripi si Metropolitan Life Pensii Private au achiziționat, pe parcursul lunii august, 200,000 de acțiuni Sphera, reprezentând 62% din rulajul total. La un preț mediu de tranzacționare de aproximativ 40 RON/acțiune, tranzacțiile celor doua fonduri însumează circa 8 mil. RON. (Sursa: ZF)

Antibiotice Preț curent 3.14 RON (4.67% ) MCap 2.1B P/E 22.60

Antibiotice Iași au înregistrat un avans de 116% de la începutul anului, dublând banii investitorilor in acest interval. Acțiunile sunt printre cele mai performante de la BVB in acest an. In ultimele 12 luni, acțiunile s-au apreciat cu 167%, in timp ce valoarea tranzacțiilor s-a ridicat la 116 mil. RON. Evoluția a fost susținuta atât de dublarea profiturilor în primul trimestru din 2024, cât și de contractarea de fonduri europene pentru extinderea facilitaților de producție și consolidarea unui centru de cercetare. (Surse: ZF;TradeVille)

Ads

Teraplast Preț curent 0.4900 RON ( -1.71% ) MCap 1.06B P/E -238.0435

Grupul TeraPlast a declarat că va folosi fondurile atrase din majorarea de capital social pentru a finanța planurile de dezvoltare si pentru a susține activitatea curentă. Prin cele două etape de majorare de capital realizate recent, TeraPlast a atras in total 20 mil. EUR. (Sursa: ZF)

Rio Tinto Group Preț curent 69.50 USD ( -0.29% ) MCap 112B

Rio Tinto negociază achiziția producătorul de litiu Arcadium Lithium, ceea ce ar putea consolida poziția sa pe piața globala a litiului. Achiziția, estimata intre 4 - 6 mld. USD, ar aduce companiei acces la zăcăminte și facilitați de litiu din Argentina, Australia, Canada si SUA, asigurând un suport pe termen lung pentru creștere si o baza de clienți care include companii precum Tesla, BMW si General Motors. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Preț curent 181.500 USD ( -2.69% ) MCap 1.87T

Wells Fargo a retrogradat Amazon de la „overweight” la „equal weight”, citând încetinirea așteptărilor de creștere și intensificarea concurentei din partea Walmart. Analistul Ken Gawrelski a redus prețul ținta al Amazon la 183 USD/acțiune, reflectând o scădere potențiala de aproape 2%. El a remarcat ca, in timp ce extinderea marjei Amazon rămâne o oportunitate pe termen lung, este posibil ca proiecțiile recente sa fi fost prea optimiste. In plus, intrarea Walmart pe piața de fulfillment, cu preturi competitive si o rețea logistica robusta care oferă livrare in ziua următoare în cea mai mare parte a SUA, reprezintă o nouă provocare. În ciuda acestei retrogradări, majoritatea analiștilor au încă o părere favorabila despre acțiunile Amazon, care au crescut cu peste 22% în acest an. (Sursa: CNBC)

Ads

Netflix Inc Preț curent 708.96 USD ( -1.49% ) MCap 310B

Piper Sandler a îmbunătățit Netflix de la neutru la subevaluat, ridicând ținta de preț la 800 USD/acțiune, citând leadership-ul puternic al companiei in streaming si justificarea evaluării sale ridicate. Analistul Matt Farrell vede potențial de creștere în modelele Netflix fără reclame și cu suport publicitar, în special având în vedere atractivitatea sa într-un mediu macroeconomic mai slab. In schimb, Kannan Venkateshwar de la Barclays a retrogradat Netflix la supraevaluat, păstrând un obiectiv de 550 USD/acțiune, deoarece considera ca dependenta Netflix de noi fluxuri de venituri poate compromite creșterea viitoare. În ciuda opiniilor divergente, acțiunile Netflix au crescut cu aproape 48% de la începutul anului pana în prezent. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads