Vânzările cu amănuntul din SUA au scăzut după 6 luni – TradeVille

Cifra De Afaceri A Companiilor Din Industrie

In primele noua luni, cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut cu 1%, in condițiile in care veniturile din industria prelucrătoare s-au majorat cu 1.8% iar cele din industria extractiva s-au redus cu 14% fata de perioada similara din 2022. Pe marile grupe industriale, in primele 9 luni s-au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri la companiile din industria bunurilor de capital (+10.5%), industria bunurilor de uz curent (+8.2%) si industria bunurilor de folosința îndelungată (+2.2%). In luna septembrie, cifra de afaceri a crescut cu 12%, comparativ cu august 2023, datorita creșterii din industria prelucrătoare si extractiva, dar comparativ cu septembrie 2022, cifra de afaceri a marcat o diminuare cu 2%. (Sursa: INS)

Producția Industriala Din Zona Euro A Scăzut In Septembrie

In septembrie, producția industriala din zona euro a scăzut cu 1.1% de la o luna la alta si cu 6.9% de la un an la altul, marcând cea mai abrupta scădere anuala din iunie 2020. Aceasta scădere, datorata in mare parte unei scăderi de 2.1% a producției de bunuri de consum si unei scăderi de 1.3% a producției de energie, a urmat unei creșteri in luna august. Intre timp, zona euro a obținut un excedent comercial de 10 miliarde de euro, o îmbunătățire semnificativa fata de deficitul de 36.6 miliarde de euro înregistrat cu un an înainte. (Sursa: Reuters)

Inflația Din UK Scade La Minimul Ultimilor Doi Ani

In octombrie, inflația din Marea Britanie a scăzut brusc de la 6,7% la 4,6%, atingând minimul ultimilor doi ani. Scăderea s-a datorat in principal scăderii preturilor la locuințe, servicii de uz casnic si alimente. IPC de baza a scăzut, de asemenea, la 5,7%. Banca Angliei, după ce a oprit seria de majorări de rate, ar putea lăsa ratele neschimbate la următoarea ședința. Acest declin sugerează ca Marea Britanie ar putea da un pas înapoi in lupta sa împotriva inflației, deși se așteaptă ca reducerile ulterioare sa fie modeste. (Sursa: CNBC)

Ads

Vânzările Cu Amănuntul Din SUA Au Scăzut După 6 Luni

Luna trecuta, cheltuielile de vânzare cu amănuntul din SUA au scăzut pentru prima data din martie, semnalând o scădere in apropierea sezonului de sărbători. Acest lucru coincide cu o scădere a pieței muncii si cu o încetinire economica. In octombrie s-a înregistrat o reducere a numărului de noi locuri de munca si o ușoara creștere a șomajului. In condițiile in care Rezerva Federala a majorat ratele dobânzilor pentru a combate inflația, costurile de împrumut au crescut, afectând cheltuielile de consum. Creșterea mai lenta a salariilor si reducerea economiilor pandemice influențează, de asemenea, deciziile de cheltuieli. Se așteaptă ca acești factori sa limiteze disponibilitatea consumatorilor de a cheltui in lunile următoare. (Sursa: WSJ)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.2330 RON (0.00% ) MCap 551M P/E 5.2408

Ads

Impact, primul dezvoltator listat la BVB, a raportat, pentru primele 9 luni ale anului, un profit net de 63.8 mil. RON, de peste 4 ori mai mare decât in urma cu un an. Veniturile au scăzut cu 32% comparativ cu 2022, dar marja EBITDA a fost de 65% in acesta perioada fata de doar 17% cu un an in urma. Totodată, compania a anunțat o emisiune de obligațiuni in EUR in valoare de 3 mil. EUR, negarantate, pe o perioada de 36 de luni, cu un cupon fix in intervalul 9-10%, care va fi stabilit in baza interesului investitorilor. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Pret curent 23.90 RON (0.42% ) MCap 1.43B P/E 5.26

TTS a anunțat o cifra de afaceri la nivel individual de 680.1 mil. RON pentru primele 9 luni, in creștere cu 46.2% si dublarea profitului net fata de anul trecut, pana la valoarea de 123.9 mil. RON. Rezultatele operaționale au fost caracterizate de creșterea fluxurilor de mărfuri agricole si de creșterea activității de operare portuara, care a depășit transportul fluvial ca pondere in activitatea grupului. (Sursa: BVB)

Ads

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 13.58 RON (2.11% ) MCap 544M P/E 8.81

Producătorul de vinuri Purcari a raportat venituri in creștere cu 26%, in primele trei trimestre, fata de primele noua luni ale anului precedent, ajungând la 252.5 mil. RON, al treilea trimestru contribuind cu 91.1 mil. RON. Profitul net a fost de 43.7 mil. RON, in primele noua luni (+24%), iar rezultatul net in trimestrul trei a fost de 18.2 mil. RON (+26%). Compania a realizat o recolta record, de 14,800 tone de struguri, cea mai mare recolta de la listare, si a procesat suplimentar un total de 22,800 tone de struguri de la terți, in condițiile unor preturi mai bune decât anul trecut. In Romania, veniturile s-au majorat cu 37%, in primele 9 luni, fata de perioada similara a anului trecut. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Pret curent 0.775 RON (3.33% ) MCap 72.4M P/E 8.317

Meta Estate Trust a înregistrat un avans semnificativ al profitului net, de 90%, ajungând la 7 mil. RON in primele noua luni. Veniturile au marcat o creștere de 35%, totalizând peste 15 mil. RON. Meta a investit peste 50 mil. RON (10.6 mil. EUR), in primele 9 luni ale anului, in 16 proiecte. Activele totale ale companiei au depășit 107 mil. RON, marcând o creștere de 9% fata de sfârșitul anului precedent, finanțate, in principal, din lichiditățile suplimentare generate de proiectele finalizate in acest an. In ceea ce privește perspectivele, compania se va concentra pe dezvoltarea parteneriatelor cu dezvoltatorii, a monetizării graduale a portofoliului de investiții din linia de afaceri early-stage, si a proiectelor in segmentul de închirieri. Compania a anunțat si intenția unei emisiuni de obligațiuni garantate pentru primul semestru din 2024. (Sursa: BVB)

Ads

Romcarbon Buzău Pret curent 0.1825 RON ( -4.95% ) MCap 96.4M P/E 2.0967

Romcarbon, producător de ambalaje din material plastic, a raportat venituri, aferente primelor noua luni, in scădere cu 20%, ajungând la 230 mil. RON, in timp ce EBITDA a avut o scădere de 71%, ajungând la 6 mil. RON. Rezultatul net a constat într-o pierdere de 906,030 RON, de la un profit de 13.4 mil. RON. Aceste scăderi sunt cauzate de deteriorarea rezultatelor a doua dintre companiile care fac parte din grupul Romcarbon, respectiv Livingjumbo si RC Energo. De asemenea, dificultăți se remarca in sectorul PET, acolo unde cererea in piață a scăzut din cauza inflației care a împins consumatorii sa reducă cheltuielile. (Sursa: BVB)

Romgaz Pret curent 47.80 RON (1.70% ) MCap 18.4B P/E 7.35

Grupul Romgaz a înregistrat, in primele noua luni ale acestui an, o cifra de afaceri in scădere cu 37% comparativ cu perioada similara a anului precedent, ajungând la 6.81 mld. RON. De asemenea, si profitul net a înregistrat o scădere cu 3 mld. RON, ajungând la 2.16 mld. RON. Producția de gaze naturale s-a redus cu 5% iar cantitatea de energie electrica s-a diminuat cu 24%, in timp ce veniturile totale ale companiei s-au micșorat cu 35%. O cauza importanta in diminuarea cifrei de afaceri din vânzarea gazelor naturale si a energiei electrice o au prevederile legale ce au obligat Romgaz sa vândă la un preț reglementat. (Sursa: BVB)

Ads

Antibiotice Pret curent 1.260 RON (2.44% ) MCap 845M P/E 10.935

Cifra de afaceri a producătorului roman de medicamente Antibiotice Iași a marcat o creștere cu 28%, respectiv 463.4 mil. RON, si un profit dublu, in primele noua luni comparativ cu perioada similara a anului precedent. De asemenea, si veniturile au crescut cu 25%, ajung la 478 mil. RON. Compania a înregistrat in acest timp o creștere cu 32% a vânzărilor pe piață interna, la 288.67 mil. RON, si cu 23% la export, la 175.6 mil. RON. Creșterea de pe piață interna a fost determinata de optimizarea politicilor de marketing, lansarea de noi produse, repoziționarea medicamentelor din portofoliu cat si de consolidarea clasei terapeutice. Antibiotice a derulat investiții de 58 mil. RON si, de asemenea, a atras fonduri nerambursabile încheind un acord cu Banca Europeana de Investiții pentru a construirea unui nou spațiu dedicat producției, ambalării si depozitarii. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.940 RON ( -0.11% ) MCap 819M P/E 24.155

Cea mai mare companie de tehnologie listata la BVB, AROBS Transilvania Software, si-a crescut cifra de afaceri la nivel consolidat cu 67% vs 9L 2022, in ciuda unei perioade plina de provocări in industria IT&C. Indicatorul EBITDA normalizat s-a majorat cu 10% fata de primele 9 luni din 2022, pana la 65 mil. RON, in timp ce profitul net normalizat a urcat cu 4% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. In ceea ce privește contribuita la cifra de afaceri, serviciile de software au înregistrat o pondere de 76%, marcând in aceasta perioada o creștere de 62% vs 9L 2022, in timp ce noua linie de business, AROBS Systems, a contribuit cu 9% la cifra de afaceri consolidata. Compania își va continua planurile de creștere organica îmbinat cu achiziții strategice. (Sursa: BVB)

Promateris Pret curent 9.90 RON (0.00% ) MCap 284M P/E -55.71

Producătorul de ambalaje biodegradabile, Promateris, a încheiat primele 9 luni din 2023 raportând o scădere cu 28% a cifrei de afaceri vs 9L 2022, in timp, ce la nivelul profitabilității, compania a înregistrat o pierdere neta de 4.4 mil. RON. Promateris a anunțat ca va continua procesul de dezvoltare a grupului, evaluând oportunitatea unor proiecte de M&A, prin care sa susțină creșterea indicatorului EBITDA. Acesta din urma, a marcat o scădere, la 9L 2023, cu 48% fata de aceeași perioada a anului 2022. (Sursa: BVB)

Patria Bank Pret curent 0.0830 RON (0.00% ) MCap 272M P/E 11.3063

Patria Bank, instituție de credit ce activează in sectorul bancar romanesc, a înregistrat o creștere modesta a venitului net bancar (+1.5% vs 9L 2022), evoluție susținută in principal din evoluția pozitiva a veniturilor nete din comisioane si activitatea financiara. Ca urmare a creșterii cu 0.9% a cheltuielilor operaționale, rezultatul operațional a fost unul pozitiv in valoare de 36 mil. RON, in creștere cu 4% fata de primele 9 luni ale anului 2022. Astfel, banca a marcat un profit net de 15 mil. RON, similar cu cel la 9L 2022, de 14.9 mil. RON. De asemenea, rata expunerilor neperformante (NPE) s-a diminuat la 5.58%, de la 6.02% la finalul anului 2022. (Sursa: BVB)

Lion Capital Pret curent 2.440 RON ( -0.41% ) MCap 1.23B P/E 6.209

Societatea de investiții financiare, Lion Capital, a înregistrat, in primele 9 luni din 2023, un profit net de 243 mil. RON, comparativ cu 7.3 mil. RON realizate la 9L 2023. Creșterea se datorează in principal majorării veniturilor din dividende si al rezultatului din evaluarea la valoarea justa a participațiilor prin contul de profit si pierdere. De asemenea, activul net a crescut cu 27.5% vs 9L 2022, pana la 3.8 mld. RON. (Sursa: BVB)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com