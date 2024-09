Vânzările cu amănuntul din SUA – TradeVille

Cifra de afaceri din industrie, in creștere cu 4.8%

In luna iulie 2024, cifra de afaceri din industrie pe piața interna si externa a crescut, in termeni nominali, cu 3.2% fata de luna iunie 2024 si cu 10.5% fata de iulie 2023. In primele 7 luni din an, creșterea a fost de 4.8%, comparativ cu perioada similara a anului precedent, datorita creșterii industriei prelucrătoare cu 5.6%. De cealaltă parte, industria extractiva a scăzut cu 16.6%. (Sursa: INS)

32,000 MW in Sistemul Energetic National pana in 2030

Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbărilor Climatice (PNIESC) al României, in formatul revizuit, prevede un obiectiv de creștere a puterii instalate pana la peste 32,000 MW pana in 2030, implicând o creștere cu 68% fata de nivelul din prezent. Trei sferturi din capacitați vor fi din sectorul energiei regenerabile. (Sursa: Economica.net)

Vânzările cu amănuntul din SUA, in creștere peste estimări

Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut cu 0.1% in luna august comparativ cu luna precedenta, depășind estimările analiștilor care anticipaseră o scădere de 0.2%. In același timp, datele din iulie au fost revizuite in creștere la 1.1%, fata de 1%. Vânzările cu amănuntul, care exclud sectorul auto, au crescut tot cu 0.1%, însă sub așteptările de 0.2% ale pieței. (Sursa: Reuters)

India sta bine la capitolul „inflație”

Inflația preturilor angro din India a scăzut la 1.3% in august, fiind cel mai mic nivel din ultimele 4 luni, ca urmare a scăderii preturilor la produsele de baza globale, cum ar fi țițeiul, otelul si cimentul. Cu toate acestea, preturile alimentelor, in special ale legumelor si fructelor, au crescut brusc, contribuind la o creștere anuala de 3.26% a costurilor alimentelor. Economiștii se așteptau la o creștere a inflației de 1.85%, dar cifrele reale au fost mai mici. In ciuda acestui fapt, se anticipează ca ploile abundente vor întârzia plantarea viitoarelor culturi, ceea ce ar putea duce la creșterea inflației in septembrie. Se așteaptă ca banca centrala sa mențină rata de politica monetara la următoarea revizuire. (Sursa: Reuters)

Ansett Logistics Obligațiuni Euro 2026 Pret curent 101.00 EUR (0.00% ) MCap 505K P/E 0.33

Ansett Logistics, companie de logistica pentru transportul feroviar, cu obligațiuni listate la BVB (ANS26E), a raportat rezultatele financiare semestriale. In acest sens, compania a obținut o cifra de afaceri semestriala in valoare de 38.1 mil. RON (+20% vs. S1 2023) si un indicator EBITDA in suma de 2.8 mil. RON. Cu toate acestea, profitul net ar perioadei s-a diminuat cu 27%, din cauza cheltuielilor financiare in creștere, coborând pana la 490,000 RON. (Sursa: BVB)

Med Life Pret curent 5.840 RON ( -2.34% ) MCap 3.1B P/E 375.028

MedLife a anunțat preluarea a 80% din acțiunile Grupului Euromedica din Baia Mare, care include un spital de 50 de paturi, un ambulator, un laborator si un departament de imagistica. Grupul, fondat de Dr. Mihaela Mociran, a înregistrat o cifra de afaceri de 15 mil. RON in 2023. Achiziția face parte din strategia MedLife de extindere la nivel național, completând acoperirea zonei de nord-vest a tarii. (Sursa: ZF)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.436 RON (0.00% ) MCap 32.7M P/E -35.776

iHunt a informat investitorii cu privire la lansarea noului smartwatch iHunt Watch 13 Titan, din gama produselor premium iHunt wearables. Acesta oferă funcții de convorbire direct de pe ceas, monitorizare a antrenamentelor si a principalilor indicatori de sănătate. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 14.46 RON (0.42% ) MCap 4.9B P/E 7.96

Electrica a obținut finanțări nerambursabile de aproximativ 3.4 mil. EUR prin PNRR pentru un proiect de stocare a energiei electrice in localitatea Fantanele, județul Mures. Proiectul, parte din apelul de proiecte pentru dezvoltarea capacitaților de stocare a energiei electrice, va avea o capacitate de 69.9 MWh si o valoare totala de 21.8 mil. EUR (fără TVA), din care finanțarea nerambursabila reprezintă 20%. Directorul General al Electrica, Alexandru Chirita, a subliniat beneficiile aduse de tehnologia de stocare, precum flexibilitatea si stabilitatea rețelei. Acesta este al doilea proiect finanțat prin PNRR, după cel fotovoltaic din Satu Mare. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Pret curent 6.59 RON (1.38% ) MCap 1.18B P/E 6.31

Grupul TTS a anunțat ca gestionează cele 26,550 de tone de cereale ucrainene aflate pe o nava avariata de o racheta ruseasca in Marea Neagra, in Zona Economica Exclusiva a României. Nava, care transporta cereale achiziționate de statul egiptean, a fost redirecționată către Portul Constanta. TTS Operator si Canopus Star colaborează pentru recuperarea cerealelor din hambarul avariat, segregând marfa neafectata si curățând cerealele deteriorate. După acest proces, TTS Operator va asigura transbordarea cerealelor pe o alta nava, desemnata sa preia marfa. (Sursa: BVB)

Ryanair Holdings plc Pret curent 16.1650 EUR (5.65% ) MCap 18.3B

Ryanair preconizează ca greva de la Boeing va amâna livrările de avioane, făcând ca anumite aeronave programate pentru prima jumătate a anului 2024 sa fie livrate la sfârșitul anului 2025. CEO-ul Ryanair, Michael O'Leary, a declarat ca aproximativ 10 livrări programate pentru primele șase luni din 2024 vor fi amânate. Din cauza acestei întârzieri, Ryanair va rata țintă de a transporta 205 mil. de pasageri in acest an, estimând acum ca va atinge 200 mil. de pasageri. (Sursa: Bloomberg)

Microsoft Corporation Pret curent 435.06 USD (0.86% ) MCap 3.24T P/E 44.81

Microsoft planifica un nou program de răscumpărare de acțiuni in valoare de 60 mld. USD, egal cu valoarea unui program de răscumpărare de acum trei ani. Totodată, compania a anunțat majorarea dividendului trimestrial cu 10%. Acordul de răscumpărare reprezintă mai puțin de 2% din valoarea de piață a Microsoft. (Sursa: Bloomberg)

