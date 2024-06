Vânzările cu amănuntul în SUA – sub așteptări – TradeVille

Statisticile BNR

Statisticile BNR arata ca avuția neta a populației din Romania a continuat sa crească, ajungând la dublul venitului brut disponibil in T4/2023, dar inegalitățile rămân semnificative, 10% din populație deținând 58% din totalul avuției nete, conform BNR. Se observa o diversificare a instrumentelor de investiție, in principal, fonduri de pensii (+31%), titluri (+40%) si acțiuni cotate (+28%) in T4/2023 comparativ cu T4/2022, deși activele lichide, cum ar fi numerarul si depozitele, încă predomina in portofoliile romanilor, reprezentând 35% din activele financiare in T4/2023. (Sursa: ZF)

Un Nou Vârf Al Energiei Regenerabile, In 2025

ANRE estimează ca din totalul proiectelor de energie regenerabila, care au primit avizul tehnic de racordare la rețea, doar 10-15% se vor realiza in final. In anul curent, la nivel național, vor fi puse in funcțiune capacitați de producție de 611MW, in timp ce, pentru 2025, este prognozata atingerea unui vârf operațional de 1,881 MW. Fără a lua in considerare prosumatorii, in prezent, in Romania sunt instalați 3,026 MW in segmentul eolian si 1,638 MW in segmentul fotovoltaic. (Sursa: Economica.net)

Aurul, La Mare Căutare

Conform unui sondaj, 29% dintre respondenții băncilor centrale plănuiesc sa își mărească rezervele de aur in următoarele 12 luni. Anul trecut, băncile centrale au achiziționat a doua cea mai mare cantitate de aur din istorie, 1,037 tone, aproape de recordul de 1,082 tone înregistrat in 2022. (Sursa: Market Watch)

Vânzările Cu Amănuntul In SUA – Sub Așteptări

Vânzările cu amănuntul in SUA au crescut cu 0.1% in luna mai, sub așteptări, consumatorii confruntandu-se cu o inflație persistenta. Aceasta cifra a fost ușor sub estimarea Dow Jones si a urmat unui declin revizuit de 0.2% in aprilie. La nivel anual, vânzările au crescut cu 2.3%. Excluzând automobilele, vânzările au scăzut cu 0.1%, fata de o creștere anticipata de 0.2%. Preturile mai mici la benzina au contribuit la o scădere de 2% a încasărilor la benzinarii, in timp ce vânzările la magazinele de articole sportive, muzica si librarii au crescut cu 2.8%. Vânzările online au crescut cu 0.8%, in timp ce barurile si restaurantele au înregistrat o scădere de 0.4%. In urma raportului, contractele futures de pe piețele bursiere au rămas stabile, iar randamentele Trezoreriei au scăzut. (Sursa: CNBC)

OMV Petrom Pret curent 0.7500 RON (0.00% ) MCap 46.7B P/E 11.8366

OMV Petrom convoacă acționarii pe data de 25 iulie pentru a aproba distribuirea unui dividend special de 0.03 RON/acțiune. Raportat la prețul de tranzacționare din ședința de ieri, randamentul dividendului este de aproximativ 4%. Data plații propusa este 3 septembrie, iar data ex-date, 9 august. Compania își menține obiectivul de a mari dividendul de baza pe acțiune cu 5-10% pe an pana in 2030. Compania se angajează sa distribuie dividende totale reprezentând 40-70% din fluxurile de trezorerie din activitățile de exploatare, in fiecare an, pana la finalul acestei decade. (Sursa: ZF)

Șantierul Naval Orșova Pret curent 6.65 RON (0.00% ) MCap 75.9M P/E 16.24

Șantierul Naval Orșova a informat piața cu privire la semnarea unui contract cu compania Rensen-Driessen Shipbuilding (Olanda), pentru construcția unei nave fluviale. Valoarea contractului se ridica la 2.9 mil. EUR, iar termenul de livrare este la finalul anului curent. (Sursa: BVB)

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 15.40 RON (0.65% ) MCap 617M P/E 9.96

Purcari Wineries a anunțat numirea domnului Anatol Belibov in funcția de Director Financiar, începând cu 1 iulie 2024. Anatol Belibov are peste 15 ani de experiență in domeniul financiar: contabilitate, control intern, servicii financiare si managementul proiectelor de transformare financiara. A lucrat in mai multe tari din Europa, in companii globale de top, precum KPMG, Nestlé si AkzoNobel. (Sursa: BVB)

Prebet Aiud Pret curent 2.84 RON ( -14.97% ) MCap 118M P/E 27.57

Producătorul Prebet Aiud a înregistrat, luni, o scădere de 14.8% a prețului acțiunilor, după ce a consemnat deprecieri de 14.78%, respectiv 14.81% in precedentele doua ședințe de tranzacționare, motivul fiind acela ca prețul se ajustează, urmare a trecerii datei de înregistrare pentru majorarea de capital prevăzută. Prebet a pierdut 86.1 mil. RON din valoarea de piață, începând din 12 iunie. La finalul zilei de ieri, cotația a ajuns la nivelul de 2.84 RON, in scădere cu încă 14.97% fata de prima zi a săptămânii. (Sursa: ZF)

SHELL PLC Pret curent 32.480 EUR (0.37% ) MCap 233B

Shell va cumpăra compania de gaze naturale lichefiate (LNG) Pavilion Energy din Singapore, deținută de firma de investiții Temasek, într-o tranzacție de sute de mil. USD. Aceasta achiziție consolidează poziția Shell ca lider mondial in comerțul cu LNG, oferindu-i acces extins la piețele de gaz din Europa si Singapore. Tranzacția include contracte de aprovizionare cu LNG si capacitați de regazificare in Marea Britanie, Singapore si Spania, precum si o afacere de depozitare LNG in Singapore. Shell intenționează sa extindă afacerea de LNG cu 20% - 30% pana in 2030 si estimează o creștere a cererii globale de LNG cu peste 50% pana in 2040. Tranzacția este planificata sa se finalizeze in primul trimestru al anului viitor. (Sursa: Reuters)

Nvidia Pret curent 134.6900 USD (2.83% ) MCap 335B P/E 32.5286

Acțiunile Nvidia au crescut marți dimineața, urmând sa beneficieze de o preponderare in cadrul Technology Select Sector SPDRF ETF, in detrimentul Apple. In urma unei divizări a acțiunilor in proporție de 10 la 1, se așteaptă ca ponderea Nvidia in ETF-ul de 70 mld. USD sa crească semnificativ atunci când va fi reechilibrata pe 21 iunie. In timp ce Microsoft va păstra prima poziție, Nvidia va înlocui Apple pe locul al doilea, mărindu-si alocarea in ETF de la aproximativ 6% la peste 20%. Aceasta schimbare presupune ca ETF-ul sa cumpere acțiuni Nvidia in valoare de aproximativ 10 mld. USD si sa vândă acțiuni Apple in valoare de peste 11 mld. USD. Acțiunile Nvidia au crescut cu 164% in acest an, depășind atât indicele S&P 500, cat si indicele Nasdaq Composite. Totodată in cursul ședinței de ieri, Nvidia a devenit compania cu cea mai mare capitalizare bursiera din SUA. (Sursa: Barron’s)

Apple Inc. Pret curent 213.90 USD ( -1.28% ) MCap 3.36T P/E 35.53

Apple își va întrerupe serviciul "cumpără acum si plătește mai târziu" lansat in SUA, in martie 2023. Compania va introduce opțiuni de finanțare in rate, prin aplicația terță Affirm si prin intermediul cardurilor de credit si debit. Noile opțiuni de împrumut in rate vor fi disponibile la nivel global prin Apple Pay pana la finalul acestui an. (Sursa: Seeking Alpha)

