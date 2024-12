Vânzările de mașini din China, în creștere – TradeVille

Pilonul II, afectat de scăderea bursei

Pilonul II de pensii private, locul unde 8.2 milioane de romani au economiile strânse, a înregistrat o scădere de 2 mld. RON săptămâna precedenta în contextul rezultatului din primul tur al alegerilor prezidențiale care a dus la o scădere a obligațiunilor și acțiunilor listate la Bursa de Valori București. Calculele arata o scădere, în medie, de 250 RON pentru fiecare participant ca urmare a acestei dinamici din piața. (Sursa: ZF)

Forța de munca, mai scumpă

În trimestrul III al anului curent, costul orar al forței de munca în forma ajustata (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 3.18% fata de trimestrul precedent. Comparativ cu anul trecut, dinamica este de +17.12%. Creșteri semnificative ale costului orar al forței de munca s-au înregistrat in activități de spectacole, culturale și recreative, sănătate si asistenta sociala, precum si in alte activități de servicii. (Sursa: INS)

Vânzările de mașini din China, în creștere

Vânzările de autoturisme in China au crescut cu 18% in luna noiembrie comparativ cu anul trecut conform datelor preliminare oferite de către autoritățile locale. Livrările de mașini electrice si hibride au crescut cu 52% fata de aceeași perioada din 2023, ajungând la un total de 1.3 mil. de unități. Principalul motiv pentru aceste creșteri este pachetul de stimuli financiari oferit de către guvern. (Sursa: Bloomberg)

Economia din zona euro se contracta

Economia zonei euro a intrat din nou în contracție în cursul penultimei luni a anului 2024, conform ultimelor date ale sondajului HCOB PMI. După stabilizarea din octombrie, nivelurile activității de afaceri au scăzut in cel mai rapid ritm din ianuarie, pe fondul unui nou declin al producției în sectorul serviciilor. Cererea în scădere a rămas evidenta in întreaga zona euro, comenzile noi din sectorul privat scăzând pentru a 6-a luna consecutiv si in cel mai puternic ritm de la începutul anului. (Sursa: Forex Factory)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 5.010 RON ( -0.20% ) MCap 19.3B P/E 4.376

Romgaz informează acționarii ca durata de execuție a lucrărilor aferente centralei pe gaze de la Iernut se prelungește cu 6 luni. Astfel, noul termen pentru punerea în funcțiune a Centralei termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze este 2 iunie 2025. Investiția se ridică la 269 mil. EUR, capacitatea totala a centralei fiind de 430 MW. (Sursa: BVB)

Norofert Preț curent 3.67 RON ( -2.13% ) MCap 63.7M P/E -17.33

Conducerea Norofert a informat piața despre tranzacțiile efectuate de către domnul Marius Alexe, Membru in Consiliul de Administrație. Domnul Alexe a achiziționat, în prima zi a IPO-ului NRF29, un număr de 6,488 de obligațiuni. La finalul primelor doua zile de IPO, subscrierile erau in jurul valorii de 2 mil. RON. (Sursa: BVB)

Aldani Master Capital Pret curent 0.935 RON (1.08% ) MCap 34.8M P/E 24.845

Aldani Master Capital informează acționarii cu privire la plata dividendelor aferente profitului rămas nepartizat al exercițiului financiar 2024, prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata Banca Transilvania, începând cu data de 12.12.2024, către acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor Societății la data de 04.12.2024. Dividendul brut/acțiune este in valoare de 0.0201 RON. (Sursa: BVB)

Simtel Team Preț curent 35.8 RON ( -1.92% ) MCap 283M P/E 15.8

Analiștii de la Goldring au actualizat in jos prețul ținta pentru acțiunile Simtel de la intervalul 46.9-47.8 RON in luna septembrie, la 35.7 – 37.8 RON. Capătul intervalului implica o apreciere de aproximativ 5.5% fata de prețul din piața din aceasta săptămâna. (Sursa: ZF)

Okta, Inc. Preț curent 85.22 USD (4.30% ) MCap 14B

Prețul actiunilor Okta a săltat cu peste 17% la mijlocul acestei săptămâni după ce compania de securitate cibernetica a raportat rezultate fiscale si prognoze pentru al treilea trimestru, care au depășit așteptările analiștilor. Okta a anunțat deasemenea și o majorare a previziunilor pentru întregul an. Compania întrevede venituri anuale in jur de 2.6 mld. USD, in creștere cu 15% față de anul precedent și un profit pe acțiune intre 2.75 si 2.76 USD. (Sursa: Seeking Alpha)

Salesforce Inc Preț curent 360.19 USD (8.68% ) MCap 358B

Analiștii de la Jefferies si-au majorat ținta de preț pentru acțiunile Salesforce in urma publicării rezultatelor trimestriale solide. Cu toate acestea, aceștia au tras un semnal de alarma cu privire la încetinirea îmbunătățirii marjelor de profit si creșterea ceva mai slaba a companiilor recent achiziționate. Veniturile companiei au crescut cu 8.3% in T3, depășind așteptările analiștilor cu 7.2%. Prețul ținta a fost modificat la 425 USD de la 400 USD in prealabil. După publicarea rezultatelor, cotația Salesforce a crescut cu 11%, pana la valoarea de 366 USD. (Sursa: Investing.com)

Novo Nordisk A/s Preț curent 109.96 USD (0.70% ) MCap 247B

Producătorul american de vaccinuri Novavax a anunțat ca va vinde unitatea de producție din Republica Ceha, către Novo Nordisk, recunoscut pentru medicamentul împotriva obezității Wegovy. Suma vizata este de 200 mil. USD, care va fi utilizata pentru producția de vaccinuri. Novavax, care se focusează pe vaccinurile Covid-19, a avut dificultăți in a tine pasul cu rivalii Moderna si Pfizer, punandu-se adesea întrebarea daca mai poate rămâne in business. (Sursa: Reuters)

