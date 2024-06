Vânzările de medicamente – 7 mld. RON în T1 2024 – TradeVille

Fondurile De Investiții Iau Avânt

Luna aprilie a marcat cea mai buna evoluție lunara din istoria industriei locale de gestionare a activelor, in contextul in care subscrierile nete in cele 248 de fonduri au totalizat 647 mil. RON (cca. 130 mil. EUR). Randamentele celor mai performante 5 fonduri deschise locale au fost cuprinse intre 37% si 53%, in ultimele 12 luni la data de 30 aprilie 2024, fata de o rata anuala a inflației de 5.9% in aprilie 2024. Comparativ cu începutul anului, indicele de referința pentru administratorii de fonduri, BET-BK, are un randament de +8.7%, indicele de referință a pieței principale de la BVB, BET, a avut o apreciere de +11%. (Sursa: zfcorporate.ro)

Vânzările De Medicamente – 7 Mld. RON In T1 2024

Piața medicamentelor din Romania si-a continuat creșterea si in primele 3 luni ale anului 2024, atunci când a ajuns la o valoare de 5 mld. RON, in creștere cu 18% fata de aceeași perioada a anului trecut. Creșterea de 2 cifre vine in urma unor creșteri de preț la medicamentele compensate, intrate in vigoare in a doua jumătate a anului 2023. Medicamentele eliberate pe baza de rețetă medicala, împreună cu medicamentele eliberate fără rețetă au ajuns la o valoare de 7 mld. RON in perioada ianuarie – martie 2024. Cele mai multe medicamente cumpărate au fost din segmentul bolilor cardiovasculare. (Sursa: zfcorporate.ro)

Inflația In Turcia Depășește 75%

Inflația in Turcia a depășit 75% in luna mai, in linie cu așteptările analiștilor, care considera ca acesta ar putea fi un maxim inflaționist, după care preturile sunt așteptate sa scadă. Preturile de consum au crescut cu 75.45% in luna mai fata de perioada similara a anului precedent si cu 3.37% fata de luna precedenta. Sectoarele care au înregistrat creșterile anuale cele mai mari au fost: educația (+104.8%), locuințele (+93.2%) si zona de HoReCa (+92.9%). (Sursa: CNBC)

Venituri Record Pentru Companiile Aeriene In 2024

Companiile aeriene se îndreaptă spre venituri record in 2024, pe măsură ce numărul de calatori este așteptat sa atingă un nivel istoric de 5 mld. in 2024. Totodată, marfa transportata pe calea aerului este așteptată sa valoreze 8.3 trilioane USD, potrivit declarațiilor directorului general al IATA. Veniturile totale estimate de IATA pentru 2024 se ridica la 996 mld. USD, implicând o creștere de 9.7% fata de anul precedent, in timp ce profitul net este așteptat sa ajungă la 30.5 mld. USD, o ajustare in sus fata de prognoza anterioara, de 25.7 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Digi Communications Pret curent 65.6 RON ( -2.09% ) MCap 6.55B P/E 12.3

Digi Telecommunications a informat piața cu privire la împrumutul contractat de filiala sa din Romania, Digi Romania, de la ING Bank, in valoare de 150 mil. EUR. Suma finanțata are maturitate de 3 ani, si va fi folosita pentru refinanțarea obligațiunilor senior negarantate in valoare de 450 mil. EUR, emise de Digi Romania, cu scadenta in 2025. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Pret curent 0.750 RON (0.00% ) MCap 70.1M P/E 8.787

Meta Estate Trust S.A. a anunțat vânzarea tuturor unităților (apartamente si locuri de parcare) din proiectul Parcului 20, reprezentând astfel o ieșire de succes din acest proiect imobiliar. Investiția inițială, care a inclus achiziționarea a 6 apartamente si 4 locuri de parcare in 2023, cu unele dintre ele precontractate încă din 2021, a generat o Rata Interna de Rentabilitate (IRR) de 24%. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.488 RON (6.32% ) MCap 36.6M P/E -26.745

iHunt Technology Import Export S.A. debutează cu o divizie noua de afaceri: iHunt Smart Pet Care. Aceasta serie cuprinde produse inteligente pentru îngrijirea animalelor de companie, oferind beneficii semnificative in rutina zilnica si contribuind la extinderea brandului in noi domenii promițătoare. Livrarea primelor unități va începe in luna iunie 2024. (Sursa: BVB)

Glissando Garden Center Pret curent 0.580 RON ( ) MCap 23.9M

Glissando Garden Center, companie care activează in sectorul home & garden si cea mai mare companie din vestul tarii din acest sector, a debutat luni pe piața AeRO. Este a treia companie care vine la BVB in 2024 si a doua de pe segmentul AeRo. In 2023, compania a înregistrat o cifra de afaceri de 22.4 mil. RON si un profit net de 923,490 RON. Acționarul principal al societății este Ioan Biianu, cu o cota de 80.11% din totalul acțiunilor companiei. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Pret curent 34.7 RON (0.58% ) MCap 1.34B P/E 15.5

Sphera Franchise Group a anunțat deschiderea primului restaurant KFC din municipiul Hunedoara, o unitate de tip Drive Thru. Investiția se ridica la 1 mil. EUR, fiind al treilea restaurant deschis de grup in 2024, după unitățile de la Sibiu si Pitești inaugurate in februarie si aprilie. Compania intenționează sa deschidă alte 3 unități pana la finalul anului. (Sursa: ZF)

Gamestop Corp Pret curent 29.70 USD (28.35% ) MCap 8.85B P/E -85.30

Acțiunile GameStop au crescut cu 84% înainte de deschidere pieței, pe fondul speculațiilor potrivit cărora Keith Gill, ar deține un număr semnificativ de acțiuni ale companiei. Gill, cel care a inspirat criza de short squeeze din 2021, a postat o captura de ecran a unui portofoliu care arata deținerea a 5 mil. de acțiuni GameStop si 120,000 de opțiuni de cumpărare. Acest lucru a stârnit interes in rândul traderilor. Acțiunile AMC au crescut, de asemenea, cu 24%, pe fondul evoluției acțiunilor meme. GameStop a profitat de aceasta revenire pentru a obține peste 900 de mil. USD printr-o vânzare de acțiuni. (Sursa: CNBC)

Advanced Micro Devices Pret curent 164.15 USD ( -1.65% ) MCap 263B P/E -10,532.81

AMD a anunțat noi cipuri AI la Computex, acordând prioritate inovației sectorului inteligentei artificiale. Seria Ryzen AI 300 pentru laptopuri si seria Ryzen 9000 pentru desktopuri vor fi lansate in luna iulie, concurând cu Intel si Qualcomm. AMD a detaliat, de asemenea, foaia de parcurs pentru centrele de date, cu noile acceleratoare Instinct MI325X care vor sosi in T4 2024, iar viitoarele serii, MI350 si MI400, in 2025 si 2026. In plus, AMD a prezentat, in premiera, procesoarele pentru servere EPYC de generația a 5-a pentru o lansare in a doua jumătate a anului 2024, toate construite pe arhitectura „Zen 5”. (Sursa: CNBC)

GSK PLC. Pret curent 40.6300 USD ( -9.25% ) MCap 205B

Acțiunile GSK au scăzut cu peste 9%, după ce un judecător din Delaware a permis ca 70,000 de procese in care compania este acuzata ca medicamentul sau Zantac, care a fost scos din uz, a provocat cancer, sa continue. Acest lucru a condus la pierderea a 8.9 mld. USD din valoarea de piață a companiei. GSK intenționează sa facă apel la aceasta hotărâre. Analiștii de la J.P. Morgan sugerează ca răspunderea potențială ar putea depăși cele 2-3 mld. USD estimate anterior. (Sursa: Reuters)

