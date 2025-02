Vânzările de medicamente, în creștere – TradeVille

Turismul în România

În decembrie 2024, 83.3% dintre turiștii cazați în structurile de primire turistica au fost romani, in timp ce 16.7% au fost turiști străini. Gradul de ocupare a locurilor de cazare a fost de 30.9% in 2024, in creștere cu 0.2 puncte procentuale fata de 2023. La nivel de județe, cele mai multe sosiri in unitățile de cazare s-au înregistrat in București (2 mil. persoane), Constanta (1.8 mil. persoane) si Brașov (1.5 mil. persoane). Dintre turiștii străini, cei mai numeroși au fost germanii si italienii. (Sursa: INS)

Vânzările de medicamente, în creștere

Vânzările de medicamente in Romania au totalizat 34 mld. RON (6.86 mld. EUR) in 2024, in creștere cu 13.8% fata de anul precedent. Medicamentele pe baza de rețeta (Rx) din farmacii au generat 20.8 mld. RON (+14.2%), iar cele fără rețeta (OTC) 8 mld. RON (+6.2%). Medicamentele distribuite in spitale au crescut cu 25.6%, ajungând la 5.3 mld. RON. Volumul total al medicamentelor achiziționate a fost de 710 mil. cutii, in scădere cu 1.7% fata de 2023. Cele mai mari vânzări au fost realizate de AstraZeneca (1.74 mld. RON), Sun Pharma (1.52 mld. RON), Sanofi (1.527 mld. RON), urmate de Zentiva, Johnson & Johnson, Servier si Pfizer. (Sursa: ZF)

Activitatea economica din UE revine pe creștere

Activitatea economica din zona euro a revenit pe creștere in ianuarie, după doua luni de contracție, susținuta de stabilizarea cererii, conform indicelui PMI al HCOB. Indicatorul compozit a urcat la 50.2, depășind pragul de 50 care separa contracția de expansiune, in timp ce sectorul serviciilor a rămas motorul creșterii, cu un PMI de 51.3. Creșterea cererii a dus la o accelerare a angajărilor, deși optimismul firmelor a scăzut ușor pe fondul incertitudinilor politice din Germania si Franța. Costurile inputurilor si preturile finale au crescut intr-un ritm mai rapid, iar BCE a lăsat deschisa posibilitatea unei noi reduceri a dobânzilor in martie. (Sursa: Reuters)

Japonia, o noua majorare de dobânzi?

Banca Japoniei va continua sa majoreze ratele dobânzii daca inflația se apropie de ținta de 2%, a declarat un oficial BOJ. Inflația a fost 3% in decembrie, iar salariile au crescut cu 2.7% fata de anul anterior. Ajustate pentru inflație, salariile reale au crescut cu 0.6% fata de anul trecut, datorita unui impuls din bonusurile de iarna. In ianuarie, BOJ a majorat rata dobânzii pe termen scurt la 0.5%, reflectând convingerea ca Japonia face progrese spre atingerea țintei. Guvernatorul Kazuo Ueda si alți oficiali au semnalat ca vor continua majorările, iar piețele se pregătesc pentru volatilitate crescuta, cu randamentele obligațiunilor guvernamentale japoneze atingând maxime. (Sursa: Reuters)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 14.50 RON (2.69% ) MCap 4.92B P/E 9.76

Electrica a anunțat ca a aprobat in AGEA acordarea unui împrumut in valoare de 253 mil. EUR firmei Crucea Power Park, in care deține o participație de 60%, pentru finanțarea unui parc eolian in comunele Crucea si Pantelimon, județul Constanta (Proiectul eolian Crucea Est). (Sursa: BVB)

Apple Inc. Preț curent 230.470 USD ( -1.00% ) MCap 3.64T

Autoritățile chineze iau in considerare o investigație asupra taxelor si politicilor App Store ale Apple, vizând comisionul de 30% perceput pe tranzacțiile in aplicații si restricțiile impuse serviciilor third-party. Deși nu s-a luat încă o decizie finala, aceasta posibilitate a dus la o scădere de aproape 3% a acțiunilor Apple in tranzacțiile pre-market. Investigația ar putea accentua dificultățile companiei pe piața din China, unde se confrunta cu o concurenta in creștere din partea Huawei. (Sursa: CNBC)

Total Energies Se Preț curent 57.94 EUR (1.61% ) MCap 151B

TotalEnergies a depășit așteptările pentru profitul din T4, raportând 4.4 mld. USD, peste estimările de 4.2 mld. USD, deși in scădere cu 15% fata de anul anterior. Creșterea vânzărilor de energie si a tranzacțiilor LNG a ajutat compania sa atenueze impactul preturilor scăzute la petrol si cererii slabe pentru carburanți. TotalEnergies prognozează preturi mai ridicate la gaze, creșterea producției si vânzărilor de energie in 2025, menținând un program de răscumpărare de acțiuni de 2 mld. USD/trimestru si majorând dividendul cu 7%. Deși rafinăriile europene au suferit din cauza marjelor reduse, divizia LNG a companiei a beneficiat de volatilitatea pieței, crescându-și profitul cu 35%, la 1.4 mld. USD. (Sursa: Reuters)

Novo Nordisk A/s Preț curent 86.30 USD (4.45% ) MCap 195B

Novo Nordisk a raportat o creștere de peste 50% a vânzărilor medicamentelor pentru obezitate, precum Wegovy, contribuind la o creștere de 4.6% a acțiunilor sale. Veniturile totale au urcat cu 26%, la 40 mld. USD in 2024, depășind estimările, in principal datorita cererii ridicate in SUA. Compania a asigurat acoperire de asigurare pentru 55 mil. americani si a lansat Wegovy in peste 15 tari. Deși așteaptă o încetinire a creșterii vânzărilor in 2025, previzionează un avans al profitului operațional intre 19-27%. Acțiunile au scăzut cu 40% fata de vârful din iunie 2024, pe fondul ingrijorarilor privind amploarea pietei pentru medicamentele anti-obezitate, dar un studiu pozitiv pentru un nou tratament a impulsionat recent cotatia. (Sursa: FT)

Uber Technologies Inc Preț curent 65.180 USD ( -6.55% ) MCap 129B

Acțiunile Uber au scăzut cu aproximativ 7% in tranzacțiile pre-market de miercuri, după ce compania de ride-sharing a raportat rezultate pentru al patrulea trimestru care au depășit așteptările analiștilor privind veniturile, dar au ratat estimările pentru câștigul pe acțiune (EPS) si au oferit o prognoza modesta. Astfel, veniturile au totalizat 11.96 mld. USD vs 11.77 mld. USD estimat (in creștere cu 20% fata de T4 2023), iar EPS a fost de 0.23 USD/acțiune vs 0.50 USD/acțiune estimat. Uber estimează rezervări brute intre 42 si 43.5 mld. USD, mijlocul intervalului fiind sub estimările analiștilor, de 43.51 mld. USD. Compania anticipează un EBITDA ajustat intre 1.79 si 1.89 mld. USD, in timp ce analiștii se așteptau la 1.85 mld. USD. (Sursa: CNBC)

The Walt Disney Company Preț curent 111.96 USD ( -1.18% ) MCap 202B

Disney a raportat un profit net de 2.64 mld. USD pentru ultimul trimestru, echivalentul a 1.40 USD/acțiune, comparativ cu 2.15 mld. USD in urma cu un an de zile. Veniturile totale au crescut cu 4.8% fata de perioada din urma cu un an de zile pana la valoarea de 24.69 mld. USD. Activitatea de streaming rămâne profitabila in ciuda unei scăderi a numărului de abonați Dinsey+. Dinamica vine in contextul unei scăderi a numărului de abonați la nivel internațional. (Sursa: CNBC)

Teladoc Health Preț curent 11.18 USD (7.50% ) MCap 1.8B

Teladoc Health, platforma de îngrijire medicala virtuala, a anunțat miercuri ca va achiziționa compania de îngrijire preventiva Catapult Health într-o tranzacție exclusiv in numerar, in valoare de 65 de mil. USD. Catapult oferă un examen de sănătate la domiciliu, care permite membrilor sa își verifice tensiunea arteriala, sa colecteze o proba de sânge, sa înregistreze alte informații de screening si sa aibă o consultație virtuala cu un asistent medical. Teladoc a declarat ca achiziția va îmbunătăți capacitatea sa de a detecta precoce afecțiunile medicale. (Sursa: CNBC)

Arm Holdings plc Ads Preț curent 170.6500 USD (5.21% ) MCap 20B

Prețul acțiunilor Arm a scăzut cu pana la 7% in ședința after-hours de pe Wall Street după ce compania a raportat rezultate financiare peste estimările analiștilor, dar investitorii au ales sa marcheze niște câștiguri semnificative după raliul recent. Compania a raportat un record al veniturilor trimestriale in valoare de 983 mil. USD si un profit per acțiune de 0.39 USD. (Sursa: Barron’s)

Ford Motor Company Preț curent 10.27 USD (1.08% ) MCap 38.2B

Ford a reușit sa depășească așteptările analiștilor de pe Wall Street privind profitul si veniturile trimestriale, raportând un profit per acțiune de 1.46 USD. Cu toate acestea, prețul acțiunilor a scăzut cu peste 5% in ședința after-hours din cauza previziunilor pentru trimestrul următor. Compania considera ca situația macro va juca un rol semnificativ, taxele vamale putând avea un efect asupra performantei financiare. (Sursa: CNBC)

