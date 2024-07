Veniturile medii lunare pe gospodărie, în creștere – TradeVille

Veniturile Medii Lunare Pe Gospodărie, In Creștere

Veniturile totale medii lunare pe gospodărie, in Romania, au fost de 8,049 RON, in trimestrul I 2024, (3,210 RON/persoana), in creștere cu 7.3% pe gospodărie, respectiv cu 7.0% pe persoana, fata de trimestrul IV 2023. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe gospodărie au crescut cu 15.3%, iar cele pe persoana, cu 14.8%. Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost de 6,843 RON/gospodărie (2,729 RON/persoana) si au reprezentat 85.0% din veniturile totale (+329 RON/gospodărie fata de trimestrul IV 2023). Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe gospodărie au crescut cu 14.6%, iar cele pe persoana, cu 14.0%. (Sursa: INS)

Deficitul Comercial De Bunuri Se Majorează

Deficitul comercial al bunurilor s-a majorat, in perioada ianuarie-mai 2024, cu 11.1% an/an, ajungând la 12.2 mld. EUR, in condițiile in care exporturile au scăzut cu 2.9%, iar importurile au crescut cu 0.2%. Astfel, exporturile au totalizat 38.5 mld. EUR, iar importurile 50.8 mld. EUR. Ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt deținute de grupele de produse precum mașini si echipamente de transport (47.1% la export si 36.5% la import) si alte produse manufacturate (29.6% la export si 28.5% la import). (Sursa: ZF)

Powell Evita Subiectul Scăderii Dobânzilor

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a evidențiat riscurile pe care costurile ridicate ale împrumuturilor le prezinta pentru piața forței de munca, subliniind necesitatea unor dovezi suplimentare privind încetinirea inflației. Powell s-a abținut de la a furniza un calendar pentru reducerile ratei dobânzii, in ciuda pariurilor investitorilor care așteaptă reducerile in luna septembrie. El a remarcat semnele de regres al pieței muncii, care a înregistrat o creștere a șomajului timp de trei luni consecutive. Powell a subliniat ca reducerile premature ale ratelor ar putea împiedică progresul in reducerea inflației, care a scăzut la 2.6% de la un vârf de 7.1% (Sursa: Bloomberg)

Goldman Sachs Se Așteaptă La Scăderea Dobânzilor In Septembrie

Directorii de la Goldman Sachs Asset Management (GSAM) prevăd o rata de creștere economica de 2%, in SUA, pentru a doua jumătate a anului 2024, cu indici bursieri stabili. In ciuda acestui fapt, ei vad oportunități într-o gama mai larga de acțiuni AI. Se așteaptă la o "aterizare ușoară" si la potențiale reduceri ale ratei dobânzii începând din septembrie. Piața veniturilor fixe, obligațiunile cu randament ridicat si creditele structurate sunt considerate oportunități de investiții. GSAM favorizează diversificarea investițiilor in AI si considera ca acțiunile indiene si japoneze sunt atractive. (Sursa: Reuters)

Dn Agrar Group Preț curent 1.550 RON ( -3.13% ) MCap 246M P/E 10.936

DN Agrar a anunțat inițierea si finalizarea unei oferte de acțiuni prin plasament privat accelerat prin care a vândut un număr de cca. 9.7 mil. acțiuni ordinare. Tranzacția a fost realizata cu scopul de a sprijini lichiditatea acțiunilor DN Agrar. (Sursa: BVB)

Simte Team Preț curent 52.4 RON (1.55% ) MCap 413M P/E 13.9

Simte a anunțat piață despre aprobarea, de către ASF, a Prospectului companiei pentru admiterea la tranzacționare pe Piața reglementata a BVB. Astfel, compania estimează ca prima zi de tranzacționare pe piața principala va fi in jurul datei de 12 august 2024. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.878 RON (0.92% ) MCap 764M P/E 28.344

Arobs a anunțat finalizarea Etapei 2 de majorare a capitalului social, in cadrul căreia au fost vândute cca. 224.3 mil. acțiuni, dintre care cca. 167.8 mil. acțiuni ramase nesubscrise in Etapa 1, 50.5 mil. acțiuni oferite spre vânzare de către domnul Voicu Oprean si cca. 6.1 mil. acțiuni oferite spre vânzare de către Cabrio Investment SRL. Prețul final de subscriere a fost stabilit la 0.82 RON/acțiune, iar investitorilor care au subscris, in prima etapa, la un preț maxim de 0.93 RON/acțiune, li se va restitui diferența. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Preț curent 1.180 RON (0.43% ) MCap 1.41B P/E 15.734

Conform raportului de sustenabilitate, Aquila Part Prod Com a reușit sa reducă cu 12% amprenta de carbon, comparativ cu anul 2021, in linie cu strategia asumata. Aproximativ 78% din energia electrica utilizata la nivelul grupului provine din surse regenerabile. Consumul de energie provenita din combustibili a scăzut cu 7.5%, iar eficienta energetica, raportata la cifra de afaceri, a crescut cu 19% fata de 2021. In ceea ce privește gestionarea deșeurilor, acestea au scăzut cu 10% in 2023 vs 2021, compania dezvoltând un program de prevenire si reducere a lor. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.873 RON (0.11% ) MCap 3.34B P/E 7.343

One United Properties a informat piața cu privire la valoarea dezvoltărilor aflate in construcție, care a depășit 1.5 mld. USD in 2023, cu o suprafață totala aflata in construcție aproape de 900,000 de metri pătrați. Compania a finalizat, anul trecut, 1,549 de unități rezidențiale si comerciale, marcând cea mai mare livrare anuala si depășind rezultatele din anii anteriori. Portofoliul de închirieri a înregistrat, de asemenea, o creștere. Astfel, la sfârșitul anului 2023, One Tower si One Victoriei Plaza aveau un grad de ocupare de 100%, in timp ce One Cotroceni Park 1 si One Cotroceni Park 2 au atins niveluri de închiriere de 88%, respectiv 75%. (Sursa: ZF)

Bayerische Motoren Werke Preț curent 443.4 RON (0.77% ) MCap 266B

BMW a declarat ca vânzările din al doilea trimestru au scăzut cu 1.3% comparativ cu anul trecut, ajungând la 618,826 vehicule. In China, vânzările au scăzut cu 4.7%, in timp ce in Germania, au scăzut cu 11.5%. In schimb, in Statele Unite, vânzările au înregistrat o creștere cu 1.7%. Vânzările de vehicule cu baterii au crescut cu 22.2%. (Sursa: Reuters)

Volkswagen Ag Preț curent 111.5 EUR ( -0.80% ) MCap 51.3B

Prețul acțiunilor Volkswagen s-a depreciat miercuri după anunțul companiei cu privire la posibila închidere a unei fabrici Audi din Bruxelles. Compania are 3,000 de angajați la aceasta fabrica, iar anunțul vine in contextul cererii scăzute pentru linia Audi Q8 e-tron, varianta complet electrica, lansata in 2019. In ultima perioada, producătorii de automobile electrice s-au confruntat cu scăderea cererii si cu provocarea suplimentara a vehiculelor la preț redus provenite din China. (Sursa: CNBC)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 189.410 USD (2.65% ) MCap 990B

TSMC a raportat, pentru al doilea trimestru, venituri in creștere cu 32% comparativ cu T2 2023, ajungând la 673.51 mld. (20.67 mld. USD), peste prognoza anterioara a veniturilor. TSMC este așteptată sa raporteze o creștere anuala de 30% a profitului net din al doilea trimestru. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 231.11 USD (1.06% ) MCap 3.65T P/E 38.54

Apple Inc. a raportat o creștere de 21% a livrărilor de computere personale in al doilea trimestru, cea mai mare dintre producătorii mondiali de PC-uri, semnalând o redresare a industriei, după doua trimestre consecutive de creștere. Livrările de desktop-uri si laptop-uri, la nivel mondial, au crescut cu 3% de la an la an, impulsionate de Apple si Acer Inc., care a înregistrat o creștere de 14%. Ryan Reith de la IDC a atribuit acest lucru hype-ului pieței in jurul PC-urilor AI si unui ciclu comercial de reîmprospătare a dotărilor cu tehnica de calcul. Dell a fost singurul producător major care a înregistrat un declin al vânzărilor, de 2.4%, in timp ce Lenovo deține cea mai mare cota de piață, de 23%, iar HP a crescut cu 1.8%, deținând 21% din piață. Excluzând China, livrările globale au crescut cu peste 5%. (Sursa: Bloomberg)

Oracle Corporation Preț curent 142.07 USD (0.99% ) MCap 387B

Start-up-ul AI al lui Elon Musk, xAI, si Oracle au încheiat negocierile privind o potențială afacere de 10 mld. USD pentru servere, potrivit The Information. Discuțiile vizau extinderea unui acord existent prin care xAI închiriază cipurile Nvidia AI de la Oracle. Musk a declarat ca xAI își va construi sistemul folosind GPU-urile H100 de la Nvidia in mod independent pentru o finalizare mai rapida. Oracle a realocat capacitatea specifica discutata unui alt client, dar poarta in continuare discuții cu xAI pentru nevoile viitoare de infrastructura. Printre probleme s-au numărat solicitările lui Musk de a construi un supercomputer mai rapid si preocupările legate de alimentarea cu energie electrica in locația preferata de xAI. xAI continua sa antreneze modele AI in Gen2 Cloud de la Oracle. (Sursa: YahooFinance)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

