Verizon Communications (US.VZ), semnal recuperat după șocul SpaceX. Acțiunile au un potențial de creștere de 11,5%

Joi, 05 Noiembrie 2026, ora 17:17
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Verizon Communications (US.VZ), semnal recuperat după șocul SpaceX. Acțiunile au un potențial de creștere de 11,5%
FOTO: shutterstock.com/

Verizon, cel mai mare operator de telefonie mobilă din SUA, își revine după scăderea puternică provocată de anunțul SpaceX privind achiziția unui portofoliu național de spectru pentru Starlink Mobile, care a dus cotația la minimul din 9 octombrie, de 40.68 USD. Rezultatele din T3 au susținut revenirea: EPS ajustat de 1.31 USD, peste consensul de 1.27 USD, 406,000 de abonați postpaid noi (cel mai bun T3 din ultimii cinci ani), un flux de numerar liber în creștere cu 12.1% YoY, la 7.8 mld. USD, și a treia majorare consecutivă a ghidajului anual. Pe grafic, cotația a ieșit dintr-un canal descendent și a atins prima rezistență, de 46.82 USD.

Analiză Tehnică

RecomandareBUY
Preț curent46.17 USD
Preț țintă51.50 USD (+11.5%)
Stop loss42.62 USD (-7.7%)
Take profit51.50 USD
Raport risk-reward (RR)1:1.5
Bias tehnicBullish
Interval3 luni

Sumar

  • Sentimentul față de operatorii telecom americani rămâne fragil, pe fondul riscului competitiv adus de intrarea SpaceX pe piața de telefonie mobilă. Prețul țintă mediu al analiștilor, de 50.65 USD, este apropiat de ținta tehnică.
  • Acțiunile Verizon au înregistrat în ultimul an o creștere de aproximativ 17%, respectiv de circa 14% de la începutul anului, în comparație cu aprecierea de aproximativ 14%, respectiv 12.3% a indicelui S&P 500.

Niveluri cheie

NivelPrețSemnificație
Preț țintă51.50 USDRezistență de sub maximele din martie si septembrie
Rezistență 146.82 USDZona SMA 50/200 si proiecția canalului din breakout
Rezistență 248.50 USDMaximele din mai-iunie; următoarea rezistență
Suport 144.70 USDEMA 8/21, primul suport dinamic
Suport 243.00 USDMinimele din 21-27 octombrie, baza revenirii
Invalidare pattern40.83 USDÎnchiderea sub cele doua minime anuleaza formatiunea
Stop loss42.62 USDSub suportul 2; limitează pierderea la 7.7%
Take profit51.50 USDIeșire înaintea rezistentei majore de la 51.65 USD

Sursa: TradingView

Note:

  • linia roșie reprezintă media mobilă exponențială de 8 zile
  • linia neagră reprezintă media mobilă exponențială de 21 de zile
  • linia mov reprezintă media mobilă simplă de 50 de zile
  • linia maro reprezintă media mobilă simplă de 200 de zile
  • liniile albastre au fost trasate de autorul acestei analize în zonele unde s-au semnalat formațiuni pe grafic, sau în zone de suport și rezistență, sau pentru a arăta locul unde prețul țintă a fost stabilit.

Comentariu tehnic

Primul minim al formatiunii este cel de la inceputul lui iulie (40.78 USD), iar al doilea, minimul din 9 octombrie (40.68 USD), a fost insotit de un volum de aproape 4 ori peste media ultimelor trei luni, semn de capitulare a vanzatorilor. Dupa maximul din septembrie, cotatia a evoluat intr-un canal descendent. Breakout-ul din zona de 44.20 USD a dus pretul la 46.55 USD, langa prima rezistenta (46.82 USD), egala cu latimea canalului (2.60 USD) proiectata din breakout. Urmatoarele rezistente: 48.50 USD si 51.50 USD.

Din punct de vedere al analizei tehnice, cotatia se afla peste EMA 8 (44.86 USD) si EMA 21 (44.71 USD), semnal bullish pe termen scurt. Pretul ramane insa sub SMA 50 (46.78 USD) si SMA 200 (46.91 USD), iar SMA 50 a coborat sub SMA 200 (death cross). RSI, la 55.6, a depasit pragul de 50 si propria medie (45.0), indicand imbunatatirea momentumului, fara supracumparare.

Scenarii

Primul minim al formațiunii este cel de la începutul lui iulie (40.78 USD), iar al doilea, minimul din 9 octombrie (40.68 USD), a fost însoțit de un volum de aproape 4 ori peste media ultimelor trei luni, semn de capitulare a vânzătorilor. După maximul din septembrie, cotația a evoluat într-un canal descendent. Breakout-ul din zona de 44.20 USD a dus prețul la 46.55 USD, lângă prima rezistență (46.82 USD), egală cu lățimea canalului (2.60 USD) proiectată din breakout. Următoarele rezistențe: 48.50 USD și 51.50 USD.

Din punct de vedere al analizei tehnice, cotația se află peste EMA 8 (44.86 USD) și EMA 21 (44.71 USD), semnal bullish pe termen scurt. Prețul rămâne însă sub SMA 50 (46.78 USD) și SMA 200 (46.91 USD), iar SMA 50 a coborât sub SMA 200 (death cross). RSI, la 55.6, a depășit pragul de 50 și propria medie (45.0), indicând îmbunătățirea momentumului, fără supracumpărare.

Indicatori financiari

IndicatorValoareSemnificație
P/E11.8xEvaluare redusă, care lasă spațiu de re-rating si susține revenirea către 51.50 USD
P/S1.4xMultiplu scăzut față de veniturile din servicii in creștere (+2.9% YoY), susține potențialul de apreciere
Datorie netă / EBITDA ajustat2.3xÎndatorare gestionabilă, in scădere in T3
Randament dividend6.2%Venit ridicat, sustinut de 20 de ani consecutivi de majorări
FCF T3 (YoY)+12.1%Cash-flow solid, care acoperă dividendul

Concluzie

Verizon a format un double bottom în zona de 40.83 USD, ieșind din canalul descendent, după ce șocul provocat de SpaceX a fost absorbit de rezultate operaționale solide. Recucerirea zonei 46.82-46.91 USD este condiția-cheie pentru continuarea mișcării către 51.50 USD. Evaluarea modestă, randamentul dividendului și creșterea fluxului de numerar susțin scenariul tehnic.

Autor: Bosie Marius-Constantin, Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 05.11.2026, ora 8:00.

O nouă analiză despre acest instrument va putea fi realizată în următoarele 3 luni sau mai repede, în eventualitatea unei schimbări semnificative de preț sau tendință. Clientul înțelege că o schimbare bruscă a prețului poate fi cauzată și de apariția unor situații imprevizibile, ce nu au fost luate în considerare la întocmirea analizei tehnice. Tradeville nu este răspunzător pentru nicio decizie de tranzacționare în baza acestor analize. Prezenta nu reprezintă servicii de consultanță de investiții.

Tip de recomandareStrong BuyBuyHoldSellStrong Sell
[(Preț țintă / Preț de inchidere) - 1]*100> = +20%> = +10%, dar < +20%> -10%, dar < +10%> -20%, dar =< -10%=< -20%

Surse: Verizon Investor Relations, Yahoo Finance, CNBC, Morningstar, The Motley Fool, MarketBeat, TradingView

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