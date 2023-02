Viitorul verde al României - TradeVille

Viitorul Verde Al României

Creșterea preturilor la energie, atenuata într-o oarecare măsura de plafonarea preturilor de către stat, dar si vremea mai calda decât de obicei, a dus in 2022 la scăderea consumului de energie electrica cu 8%, pe când producția s-a redus cu 6%. Producția de energie din resurse regenerabile a fost singura care a crescut, având o pondere in mixul de energie de 17% in 2022. Producția de energie termica s-a micșorat cu 2%, producția nucleara a scăzut cu 1.9%, iar seceta din timpul anului trecut a dus la o reducere a producției hidra cu cca. 20%. (Sursa: Profit.ro)

Romania Si Potențialul Agricol

Romania are una dintre cele mai mari suprafețe arabile de teren din UE (cca.8.6 mil. ha) fiind pe al cincilea loc, după Franța, Spania, Germania si Polonia, însă la suprafața de teren pe cap de locuitor (0.45ha/locuitor) depășește toate aceste tari, conform datelor din 2021. Cu toate acestea, Romania are in prezent un deficit de 5.6 mld. EUR pe zona de alimente procesate. Carnea de porc este, in principal, adusa din Germania si Spania, importurile furnizând 85% din consumul intern. Vicepreședinte Comisiei pentru agricultura din Parlamentul European, Daniel Buda, a menționat ca Romania are disponibili peste 20 mld. EUR pentru sectorul agricol in următorii 7 ani, dar acești bani vor trebui cheltuiți intra-un mod eficient pentru a îmbunătăți situația. (Sursa: ZF)

Încrederea Consumatorilor Creste

Indicatorul de încredere al consumatorilor din zona Euro s-a situat la nivelul de -19 (+1.7 vs. ianuarie 2023), fiind totodată si cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni. Încrederea consumatorilor s-a redresat datorita scăderii inflației dar si îmbunătățirii crizei energetice ca urmare a temperaturilor peste media lunara înregistrate pe parcursul acestei ierni. Consumatorii au fost mai optimiști cu privire la situația economica din prezent si acest lucru a fost vizibil si in intenția lor de a face achiziții importante. (Sursa: Trading Economics)

Comenzile De Bunuri Fluctuează

Numărul comenzilor de bunuri durabile in SUA a scăzut cu 4.5% in ianuarie fata de luna precedenta, ajungând la nivelul de 272.3 mld. USD. Cererea de bunuri durabile care include, printre altele, utilaje, automobile si electronice, a scăzut din cauza unui declin de peste 54% al comenzilor pentru aeronave si piese. Acest declin din zona aeronautica, vine in contextul in care asistasem la o dublare a numărului de comenzi in luna decembrie raportat la luna precedenta. (Sursa: Trading Economics)

ALRO S.A. Preț curent 1.810 RON (1.12% ) MCap 1.29B P/E -22.046

Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticala din Europa, a raportat pentru 2022 o cifra de afaceri preliminara consolidata de 3.6 mld. RON – in creștere cu 1.5% fata de 2021, in contextul in care anul 2022 a fost unul dificil pentru societate, care este semnificativ afectata de evoluția preturilor la energie. Rezultatul operațional este de 3 ori mai mare fata de 2021, totalizând 686.5 mil. RON, dinamica pozitiva fiind impactata, in mare parte, de compensarea pentru costurile cu emisiile indirecte incorporate in prețul energiei electrice care a fost înregistrata pentru 2021 si 2022. Astfel, rezultatul net preliminar a fost de 412.1 mil. RON – de peste 15.5 ori mai mare fata de 2021. (Sursa: BVB)

Conpet Ploiești Preț curent 75.0 RON (0.81% ) MCap 649M P/E 10.4

Conpet a raportat pentru 2022 o cifra de afaceri preliminara de 472.2 mil. RON – in creștere cu 14.4% fata de 2021, aproape egala cu rezultatul previzionat in BVC 2022. Cheltuielile de exploatare s-au ridicat la 455.8 mil. RON, cu 13.8% mai mari comparativ cu 2021, dar sub nivelul de creștere a veniturilor din exploatare, care s-au majorat cu 14%. Principalele creșteri s-au înregistrat la cheltuielile cu energia, cu cota de modernizare si cu personalul. Astfel, profitul din exploatare preliminar a însumat 66.7 mil. RON (+15.4% vs 2021), iar rezultatul net a totalizat 64.7 mil. RON – in creștere cu 24.6% fata de 2021 si cu 35.7% fata de ceea ce a bugetat compania pentru anul 2022, fiind impactat pozitiv si de rezultatul financiar de 9.4 mil. RON, de 3 ori mai mare comparativ cu 2021. (Sursa: BVB)

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra Preț curent 0.290 RON (4.32% ) MCap 167M P/E 4.718

THR Marea Neagra a raportat pentru 2022 venituri din exploatare in valoare de 45.4 mil. RON, in scădere cu 61.3% fata de 2021, in timp ce cheltuielile operaționale au scăzut doar cu 2.4% fata de 2021, însumând 57.4 mil. RON. Rezultatul operațional a fost o pierdere de -12 mil. RON, comparativ cu câștigul de 58.7 mil. RON din 2021, iar rezultatul net preliminar a înregistrat o valoare negativa de cca. 13 mil. RON, fata de câștigul de 51.1 mil. RON din 2021. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Preț curent 10.15 RON (0.00% ) MCap 67.6M

Acționarii Visual Fan - deținătorul brandului Allview, sunt convocați la AGOA pe 3 aprilie 2023, pentru a hotărî cu privire la prelungirea mandatului Administratorului unic al societății, Lucian-Florentin Peticila, cu încă 2 ani, având in vedere expirarea mandatului acestuia. (Sursa: BVB)

Comelf Preț curent 1.75 RON (0.00% ) MCap 39.3M P/E 9.14

Producătorul de utilaje, Comelf, a înregistrat, in 2022, o cifra de afaceri in creștere (+30.3% vs 2021) pe fondul majorării prețului de vânzare al produselor, dar si a structurii produselor vândute. Profitul brut a marcat o ușoara scădere in 2022, (-1.7% vs 2021), ca urmare a creșterii cheltuielilor cu utilitățile, a evoluției prețului materiilor prime si a materialelor, dar si a cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a creșterii expunerii bancare. Criza temporara a metalului, materia prima de baza folosita de companiei, in urma declanșării conflictului din Ucraina, cat si schimbările cerute de furnizori, au condus la un profit net in scădere cu 3.3% in 2022 comparativ cu anul 2021. (Sursa: BVB)

Compa Preț curent 0.445 RON ( -3.68% ) MCap 97.3M P/E -114.490

Producătorul de piese auto, Compa, a raportat, pentru 2022, o cifra de afaceri consolidata in creștere cu 4.5% vs 2021, in timp ce indicatorul EBITDA a marcat o scădere de 14% comparativ cu anul precedent. Pe de alta parte, rezultatul din exploatare consolidat a scăzut semnificativ in 2022 (-71% vs 2021), ca urmare a creșterii accelerate a costurilor cu utilitățile si a sincopelor din lanțul de aprovizionare generate de războiul din Ucraina. De asemenea, inflația galopanta a contribuit direct la majorarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terți (+24.5% vs 2021) dar si a cheltuielilor de personal (+6% vs 2021). Astfel, compania a înregistrat un profit net de 1.3 mil. RON, in scădere cu 91% fata de anul precedent. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Preț curent 204.87 USD (4.06% ) MCap 618B P/E 49.25

Tesla a anunțat ca produce 4,000 de automobile pe săptămâna, la fabrica din Brandenburg, din Germania, acest nivel al producției fiind atins cu trei săptămâni mai devreme decât planificase inițial. Tesla vizează ca, la fabrica de lângă Berlin, producția sa ajungă la peste 5,000 de automobile pe săptămâna, pana la finalul lunii iunie 2023. Capacitatea maxima de producție planificata pentru aceasta fabrica este de 500,000 vehicule pe an, reprezentând aproape 10,000 vehicule pe săptămâna. (Sursa: Reuters)

Pfizer Inc Preț curent 41.14 USD ( -1.46% ) MCap 229B P/E 7.21

Pfizer se afla in discuții incipiente pentru preluarea Seagen Inc., un producător de medicamente pentru tratarea cancerului. Achiziția s-ar putea ridica la mai multe miliarde de dolari, capitalizarea bursiera a Seagen fiind de 30 mld. USD, la prețul de închidere de vinerea trecuta. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

