Volumul tranzacțiilor imobiliare redus la jumătate în 2023 – TradeVille

Tendințe In Evoluția Activității Economice Pentru Următoarele 3 Luni

In cadrul anchetei de conjunctura, aferenta lunii februarie 2024, managerii din industria prelucrătoare estimează, pentru următoarele trei luni, o creștere moderata a volumului producției (sold conjunctural +6%), in timp ce preturile produselor industriale se preconizează ca vor marca o majorare mai accentuata (sold conjunctural +18%). Conform estimărilor din luna februarie 2024, cererea de servicii (cifra de afaceri) va înregistra o relativa stabilitate in următoarele trei luni (sold conjunctural +4%), iar preturile de vânzare sau de facturare vor avea tendința de creștere moderata (sold conjunctural +14%). (Sursa: INS)

Volumul Tranzacțiilor Imobiliare, Redus La Jumătate In 2023

Conform raportului Colliers, volumul tranzacțiilor imobiliare s-a redus, in 2023, la mai puțin de jumătate fata de recordul din 2022, coborând la circa 476 mil. EUR. Intre timp, valoarea estimata a tranzacțiilor care se vor finaliza pana la sfârșitul anului 2024, este mai mare decât întregul volum de investiții din 2023, situându-se in jurul valorii de 500 de mil. EUR. In ultimul an si jumătate, condițiile de finanțare limitata, împreună cu creșterea ratelor dobânzilor, au condus la scăderea preturilor si la creșterea randamentelor pe plan global, inclusiv in Romania. (Sursa: ZF)

Încrederea Consumatorilor Din Zona Euro, In Creștere

Indicatorul încrederii consumatorilor din zona Euro a crescut cu 0.6 puncte in luna februarie 2024 fata de luna precedenta, ajungând la -15.5, in conformitate cu estimările preliminare. La nivelul întregii Uniuni Europene, încrederea consumatorilor a urcat cu 0.4 puncte, pana la -15.8, in principal datorita opiniilor ușor pozitive ale consumatorilor cu privire la situația financiara anterioara a gospodăriilor lor si la intențiile de a face achiziții importante, care au fost parțial compensate de așteptările mai scăzute privind situația economica generala din tara lor. Pe de alta parte, așteptările consumatorilor cu privire la situația financiara a gospodăriei lor au rămas in general stabile. (Sursa: Trading Economics)

Creșterea Economica Din SUA, Sub Așteptări

Economia SUA a înregistrat o expansiune anualizata de 3.2% in T4 2023, ușor sub nivelul de 3.3% din estimarea inițiala, după o rata de creștere de 4.9% in T3. Actualizarea a reflectat in principal o revizuire in scădere a investițiilor private in acțiuni, care a fost parțial compensata de revizuiri in creștere a cheltuielilor guvernamentale la nivel de stat si local si a cheltuielilor de consum. (Sursa: Trading Economics)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.979 RON ( -1.01% ) MCap 852M P/E 27.963

AROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listata la BVB, a raportat o creștere a cifrei de afaceri, in anul 2023, cu 43% fata de anul precedent si o majorare a indicatorului EBITDA normalizat, de 22%. Performanta înregistrata la nivelul cifrei de afaceri in 2023 reflecta rezultatul direct al strategiei de expansiune si dezvoltare precum si cel al investițiilor continue in dezvoltarea forței de munca. Profitul net al companiei a scăzută cu 3% fata de anul fiscal precedent, in principal din cauza procesului de integrare in grup a companiilor achiziționați in ultimii 2 ani si jumătate. (Sursa: BVB)

Conpet Ploiești Pret curent 85.6 RON (0.00% ) MCap 741M P/E 12.6

Transportatorul național de țiței, Conpet Ploiești, a anunțat rezultate mixte in anul 2023, înregistrând o creștere de 2.7% a cifrei de afaceri, pana la 485.1 mil. RON, in timp ce profitabilitatea neta s-a diminuat cu 2.3% vs 2022. Atât rezultatul din exploatare cat si profitul net au fost afectate de majorarea cheltuielilor din exploatare, împăcată de creșterea cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor cu redevențele petroliere si a costurilor de transport. (Sursa: BVB)

Antibiotice Pret curent 1.720 RON (0.00% ) MCap 1.15B P/E 13.464

Antibiotice Iași a raportat o cifra de afaceri preliminara, pentru perioada anului 2023, in suma de 600.8 mil. RON, cu 24.2% mai mare fata de anul 2022 si peste estimările companiei cu 7.2%. Dinamica in creștere a veniturilor s-a datorat, in principal, numărului crescut de contracte cu clienții. Rezultatul operațional a fost de peste 2 ori mai mare, comparativ cu 2022, însumând 96.2 mil. RON. Astfel, rezultatul net a atins un nivel de 80.7 mil. RON, cu 110% mai mare fata de cel din 2022. (Sursa: BVB)

Biofarm Pret curent 0.838 RON (2.20% ) MCap 825M P/E 10.990

Biofarm a raportat, pentru perioada anului 2023, venituri din vânzări preliminare in suma de 280.3 mil. RON, mai mari cu 2.2% fata de 2022, in timp ce rezultatul operațional a fost mai mic cu 1.2%, pe fondul scăderii semnificative a veniturilor din variația stocurilor. Astfel, profitul net a totalizat puțin peste 77 mil. RON (+8.6% vs 2022), fiind influențat pozitiv de o dublare a veniturilor financiare nete. (Sursa: BVB)

Life Is Hard Pret curent 2.380 RON (0.85% ) MCap 70.2M P/E 11.510

Life is Hard, companie de tehnologie, a încheiat anul 2023 cu o cifra de afaceri in creștere cu 23.8% vs 2022, in timp ce indicatorul EBITDA si profitul net au marcat un avans de 65.1% respectiv 102.2% fata de anul trecut. Indicatorii de marja, solvabilitate si risc au înregistrat o evoluție pozitiva in comparație cu perioada anterioara, reflectând o creștere continua a performantei si a rentabilității. (Sursa: BVB)

Digi Communications Pret curent 48.2 RON ( -1.23% ) MCap 4.82B P/E 2.5

Operatorul de telecomunicații Digi Communications a raportat venituri consolidate de 8.4 mil. RON in 2023, o creștere cu 13% fata de anul anterior. Profitul a urcat cu 19.3%, ajungând la 96.9 mil. RON. In Romania si Spania, Digi a fost liderul de piața in serviciile de telecomunicații mobile in 2023, iar pentru anul viitor exista planuri mari de extindere in Portugalia si Belgia. Acțiunile Digi au avut o creștere de 10% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții de 41.2 mil. RON. (Sursa: BVB)

Transelectrica Pret curent 30.5 RON ( -2.56% ) MCap 2.23B P/E 7.2

Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a raportat o diminuare semnificativa a profitului net, la valoarea de 219 mil. RON, înregistrând o scădere de 57.5% fata de anul precedent. Aceasta diminuare se datorează, in principal, absentei veniturilor din capitalizarea Consumului Propriu Tehnologic (CPT) in anul curent, spre deosebire de anul anterior, când acestea au totalizat 338.5 mil. RON. Este important de menționat ca acest venit special, de natura nemonetara, din capitalizarea CPT, va fi recuperat de companie, in mod eșalonat, prin tariful de transport in următorii 5 ani. (Sursa: BVB)

Turbomecanica Pret curent 0.312 RON ( -3.70% ) MCap 115M P/E 10.800

Turbomecanica București, firma din industria aeronautica, a înregistrat venituri de 131.33 mil. RON din contractele cu clienții in anul recent încheiat, reflectând o scădere de 5.62% fata de anul anterior. Profitul net a înregistrat un declin de 11.89%, ajungând la 10.74 mil. RON, in 2023, comparativ cu anul 2022. La raportarea de 9 luni, compania a menționat reducerea costurilor de întreținere, însă acest efort nu a fost suficient pentru a genera o creștere a profitului. (Sursa: BVB)

Romgaz Pret curent 50.60 RON (0.20% ) MCap 19.5B P/E 7.87

Romgaz a încheiat anul 2023 cu un profit net preliminar de 2.81 mil.RON, înregistrând o creștere de 10.42% fata de anul precedent. Deși producția de gaze naturale a înregistrat o scădere de 2.99%, iar veniturile totale au fost afectate de plafonarea preturilor, situația a fost compensata de majorarea cifrei de afaceri din serviciile de înmagazinare cu 17.66%. In plus, in urma diminuării impozitului pe veniturile suplimentare din gazele naturale, cheltuielile companiei au scăzută cu 54.77% ceea ce a contribuit semnificativ la creșterea profitului. (Sursa: BVB)

