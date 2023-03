Vot de încredere pentru economie - TradeVille

Vot De Încredere Pentru Economie

Analiștii financiari din cadrul CFA Romania anticipează o inflație medie de 8.6% in următoarele 12 luni, in paralel cu deprecierea monedei naționale la o medie de 5.039 EUR/RON. Astfel, indicatorul de Încredere Macroeconomica al CFA Romania a crescut in luna februarie cu 9.9 puncte, atingând un nivel de 53.2 puncte. Dinamica pozitiva a fost influențata de reducerea preturilor la energie, si revizuirea proiecțiilor de creștere economica atât in economiile dezvoltate cat si in tarile emergente. Pentru anul 2023, in Romania, se anticipează o creștere economica de 2.4%. (Sursa: ZF)

Randamentele Fondurilor, Sub Rata Inflației

Cele mai performante 15 fonduri de acțiuni din Romania au avut randamente cuprinse in intervalul de 1% - 6% in perioada februarie 2022 – februarie 2023, conform datelor agregate de la Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF). Astfel, Goldman Sachs Romania Equity a înregistrat un randament de 1.14%, iar la polul opus, Raiffeisen Acțiuni a avut o variate pozitiva de 5.94%. Spre comparație, indicele BET-TR, care incorporează si dividendele principalelor companii de la BVB a avut un câștig de 4.4%, in timp ce BET a avut o evoluție negativa (-3.13%). (Sursa: zfcorporate.ro)

Europa Poate Evita Recesiunea

Activitatea de afaceri din zona euro a accelerat in luna martie, pe fondul unei cereri mărite de servicii, însă sectorul de producție a avut de suferit, conform ultimelor date. Astfel, indicele PMI general a urcat in martie la un maxim al ultimelor 10 luni, la 54.2 de la 52 in februarie. Indicele PMI al serviciilor a urcat la 55.6 in aceasta luna, de la 52.7 – mult peste previziunile Reuters, iar indicele PMI pentru industria prelucrătoare a scăzut la 47.1 de la 48.1 din februarie. Datele arata ca Europa poate evita o recesiune si indica faptul ca economia europeana este rezistenta cel puțin pe termen scurt. (Sursa: Reuters)

Ads

Britanicii Schimba Modul De Consum

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au înregistrat o revenire neașteptata de 1.2% in februarie fata de luna precedenta, readucând volumul vânzărilor la nivelul de dinainte de pandemie. Dinamica pozitiva este explicata prin faptul ca gospodăriile britanice, care se confrunta cu bugete mai mici, au renunțat luna trecuta la mesele in oraș, si, in schimb, au cumpărat alimente din supermarketuri, ceea ce a dat un impuls neașteptat vânzărilor cu amănuntul. In anul 2022, britanicii au fost presați de inflația care a atins in octombrie un maxim al ultimilor 41 de ani, de 11.1%, si care de atunci a rămas de doua cifre. (Sursa: Reuters)

Simtel Team Preț curent 26.60 RON ( -0.75% ) MCap 209M P/E 17.38

Simtel Team a publicat proiectele de buget la nivel consolidat si individual pentru 2023, pe care le va propune spre aprobare la AGA Ordinara convocata pentru 25 aprilie 2023. La nivel individual, compania estimează venituri din exploatare de 280 mil. RON, din care 279 mil. RON reprezintă cifra de afaceri. Rezultatul net bugetat este de 24.2 mil. RON. Fata de rezultatele preliminare ale anului 2022, toți indicatorii anteriori sunt estimați la un nivel mai mult decât dublu. La nivel consolidat, profitul net bugetat este de 25.6 mil. RON. Performantele financiare preliminare ale anului 2022 au depășit sumele bugetate pentru anul anterior, atât la nivelul veniturilor operaționale (+34%), cat si la nivelul profitului net (+10%). (Surse: BVB (1);BVB (2))

Ads

Evergent Investments Preț curent 1.275 RON (0.39% ) MCap 1.22B P/E 14.800

Evergent Investments convoacă ședința AGA Ordinara si Extraordinara pentru data de 27/28 aprilie 2023. Printre altele, compania propune repartizarea unui dividend brut de 0.09 RON. Randamentul dividendului este de 7.1%, calculat la prețul de închidere de vineri. Dividendul propus este cu 38.5% mai mare fata de ultimul dividend plătit de companie. Data de înregistrare este propusa pentru 9 iunie 2023 (data ex-dividend: 8 iunie 2023). Data plații este propusa pentru 28 iunie 2023. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Med Life Preț curent 16.88 RON (1.08% ) MCap 2.24B P/E 50.53

Consiliul de Administrație al MedLife a convocat AGA pentru 27.04.2023. Pe ordinea de zi se afla, printre altele, o propunere pentru setarea sumei de 8.8 mil. RON ca limita a tuturor remunerațiilor suplimentare care pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație si a directorilor executivi. De asemenea, se propune prelungirea cu 2 ani a mandatului auditorului EY. (Sursa: BVB)

Ads

Sphera Franchise Group Preț curent 15.20 RON (0.00% ) MCap 589M P/E 15.54

Conducerea Sphera Franchise Group a convocat AGA pentru data de 27.04.2023. Pe ordinea de zi se afla, printre altele, aprobarea autorizării dobândirii de către societate a unui număr maxim de 104,100 acțiuni, in vederea implementării Planului de Acordare Acțiuni pentru Directori pentru activitatea din anii 2021 si 2022. De asemenea, conducerea companiei propune acționarilor alegerea unui nou Consiliu de Administrație pentru perioada 2023-2027, iar depunerea candidaturilor va avea loc pana la 10.04.2023. (Sursa: BVB)

Turbomecanica Preț curent 0.2250 RON (5.14% ) MCap 83.1M P/E 8.7878

Turbomecanica convoacă ședința AGA Ordinara si Extraordinara pentru data de 27/28 aprilie 2023. Printre altele, compania propune repartizarea unui dividend brut de 0.02301 RON. Randamentul dividendului este de 10.2%, calculat la prețul de închidere de vineri. Cuantumul dividendului este cu 15.9% mai mic fata de cel plătit in anul 2022. Data de înregistrare este propusa pentru 10 octombrie 2023 (data ex-dividend: 9 octombrie 2023). Data plații este propusa pentru 25 octombrie 2023. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Ads

Dr Fischer Dental Preț curent 1.925 RON (0.00% ) MCap 22.7M P/E 35.164

Dr. Fischer Dental convoacă acționarii la AGA Ordinara pentru data de 27/28 aprilie 2023. Pe ordinea de zi, printre altele, compania propune repartizarea unui dividend brut per acțiune de 0.122 RON, din profiturile anilor 2020, 2021 si 2022. Randamentul dividendului este de 6.3%, raportat la prețul de închidere de vineri. Data de înregistrare este propusa pentru 16 mai 2023 (data ex-dividend: 15 mai 2023), iar data plații este propusa pentru 31 mai 2023. Acesta este primul dividend propus de companie, după listarea acțiunilor sale la BVB. (Sursa: BVB)

Ascendia Preț curent 3.90 RON (3.72% ) MCap 45.7M P/E 11.48

Consiliul de Administrație al Ascendia propune repartizarea primului dividend după listarea acțiunilor la BVB. Dividendul brut propus este de 0.1003 RON/acțiune, reprezentând 30% din profitul net al anului 2022. Propunerea se va vota la ședința AGA Ordinara convocata pentru data de 27/28 aprilie 2023. Randamentul dividendului este de 2.6%, calculat la ultimul preț de închidere. Data de înregistrare este propusa pentru 11 iulie 2023 (data ex-dividend: 10 iulie 2023). Data plații este propusa pentru 28 iulie 2023. (Sursa: BVB (1), BVB (2))

Ads

Deutsche Bank Ag Preț curent 42.300 RON ( -9.83% ) MCap 87.4B

Cotația acțiunilor Deutsche Bank a scăzut cu peste 13% in timpul ședinței de vineri, după ce prețul derivativelor care acoperă obligatorii băncii împotriva incapacității de plata a crescut semnificativ. Dinamica din piețe are la baza îngrijorările investitorilor cu privire la stabilitatea financiara a băncilor, in contextul crizelor bancare din SUA si, mai recent, a Credit Suisse. Pana in acest moment, Deutsche Bank a raportat zece trimestre consecutive cu profit net, iar in anul 2022 si-a majorat profitul net cu 159%, pana la 5 mld. EUR. Indicatorii de solvabilitate ai băncii sunt peste nivelurile minime reglementate. (Surse: CNBC;BIS (1);BIS (2);BIS (3))

Agroland Business System Preț curent 1.170 RON (0.86% ) MCap 103M P/E 32.162

Acționariatul Agroland Business System este convocat la AGA Ordinara & Extraordinara pentru data de 28/29 aprilie 2023. Printre alte propuneri, Agroland vizează majorarea capitalului social de la 8.8 mil. RON la aproape 9 mil. RON prin incorporarea unor sume din profitul nerepartizat al anului 2021. Ca atare, se are in vedere emisiunea a 1,934,978 acțiuni noi (valoare nominala unitara: 0.1 RON). Repartizarea acțiunilor nou emise se va face in proporție de 0.0219773 acțiuni gratuite la 1 acțiune deținuta. Majorarea se face in scopul îndeplinirii obligațiilor asumate printr-un stock option plan. Acționarii au posibilitatea sa pună la dispoziția societății acțiunile gratuite in schimbul unor distribuții de numerar sau sa refuze sa susțină societatea. Data de înregistrare a operațiunii este propusa pentru 28 iulie 2023 (ex-date: 27 iulie 2023). Data plații va fi propusa de către președintele Consiliului de Administrație. (Sursa: BVB)

Transelectrica Preț curent 23.10 RON ( -8.33% ) MCap 1.69B P/E 3.20

Transelectrica a informat piața despre convocarea AGA pentru data de 27/28 aprilie 2023, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte, se numără propunerea de distribuire ca dividend a sumei de cca. 50 mil. RON, care se traduce intr-un dividend brut de 0.71 RON/acțiune. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 3.1%. In primele ore de tranzacționare de vineri, cotația companiei a înregistrat scăderi de pana la -8%, cel mai probabil din cauza ca societatea nu s-a ridicat la așteptările pieței privind valoarea dividendului. Suma propusa nu cuprinde veniturile nemonetare realizate din capitalizarea cheltuielilor cu CPT. (Sursa: BVB)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads