Wall Street se întoarce la T+1 – TradeVille

Creditarea, In Creștere

La sfârșitul lunii aprilie 2024, creditarea privată a crescut cu 5.8% vs aprilie 2023, la un sold total de 391 mld. RON, după ce finanțările in RON au crescut cu 7.8% în timp ce, împrumuturile în valută s-au majorat cu doar 2.8%. Totodată, depozitele rezidenților la bănci au atins valoarea de 589 mld. RON la finalul lunii aprilie 2024 (+11.9% vs aprilie 2023), ponderea depozitelor în RON fiind de 70.6%. (Sursa: BNR)

Tendințe In Evoluția Activității Economice In Perioada Mai – Iulie 2024

Conform raportului INS privind tendințele in evoluția activității economice pentru perioada mai – iulie 2024, managerii din industria prelucrătoare previzionează o creștere moderata a volumului producției (sold conjunctural +10%) si a preturilor produselor industriale (sold conjunctural +12%). In ceea ce privește industria construcțiilor, se estimează ca volumul producției va creste pentru perioada mai – iulie 2024 (sold conjunctural +25%) in timp ce preturile lucrărilor de construcții vor marca un avans solid (sold conjunctural +28%). (Sursa: INS)

Aurul Si Argintul, Aproape De Maxime Record

Aurul si argintul se tranzacționează aproape de maximele record, datorita dolarului american mai slab, scăderii randamentelor titlurilor de trezorerie americane si a cererii puternice din China. Aurul a atins un maxim de 2,449 USD pe uncie, in prezent fiind cotat la 2,323 USD, cu previziuni de 2,600 USD pana la sfârșitul anului, datorita reducerilor anticipate ale ratei dobânzii de către Rezerva Federala. Argintul, care a beneficiat si el de tendința de creștere a aurului, a ajuns la peste 31 USD/uncie. China domina cererea globala de bijuterii din aur, achiziționând 603 tone in 2023. (Sursa: CNBC)

Wall Street Se Întoarce La T+1

Piața bursiera americana revine la viteza din urma cu 100 de ani a decontării tranzacțiilor. Începând de ieri, schimbarea aprobata de SEC înjumătățește timpul necesar pentru finalizarea fiecărei tranzacții. Trecerea la sistemul cunoscut sub numele de T+1, abandonat in epoca anterioara, deoarece volumele au devenit mult prea mari, are ca scop final reducerea riscului in sistemul financiar. Cu toate acestea, exista îngrijorări cu privire la potențialele riscuri printre care aprovizionarea la timp a conturilor investitorilor internaționali. (Sursa: Bloomberg)

Banca Transilvania Pret curent 31.70 RON (0.48% ) MCap 25.3B P/E 7.72

Banca Transilvania, cea mai mare instituție financiară din Romania după active, a anunțat ca a ajuns la un acord cu Societe Generale pentru achiziția fondului BRD Pensii, marcandu-si astfel debutul pe piața pensiilor private obligatorii Pilon II. Tranzacția așteaptă, însă, aprobarea Autorității de Supraveghere Financiara. BRD Pensii are peste 560,000 de contribuitori, valoarea activului net ridicandu-se la 5.4 mld. RON. (Sursa: ZF)

Premier Energy Plc Pret curent 21.15 RON ( ) MCap 2.64B P/E 6.73

Acțiunile furnizorului si distribuitorului de gaze naturale, Premier Energy, care au intrat la tranzacționare ieri, au ajuns, in primele minute, la un preț de 20.6 RON (+11.4% fata de prețul din oferta). Conform declarațiilor CEO-ului companiei, investitorii de retail au contribuit la acest salt. Tranzacțiile încheiate in primele 10 minute de la debut totalizau 15 mil. RON conform datelor BVB. Premier Energy a intrat in top 5 cele mai mari listări de la BVB, iar fondul de Pensii NN a anunțat ca a subscris 20% din IPO. (Sursa: ZF)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 176.31 USD (0.75% ) MCap 2.31T

Google a ales TSMC in detrimentul partenerului Samsung pentru a fabrica procesorul Tensor G5 pentru seria Pixel 10, relatează Android Authority. Tehnologia de ambalare InFo-PoP a TSMC a fost dezvăluita într-o lista de livrare, companiile fiind obligate sa declare conținutul si valoarea bunurilor atunci când importa din sau exporta către zone din afara tarii. (Sursa: Technode)

Gamestop Corp Pret curent 24.53 USD (29.11% ) MCap 7.05B P/E -67.95

Prețul acțiunilor GameStop a înregistrat o creștere de aproape 27% in ședința de pre-market de ieri din SUA. Dinamica vine in contextul in care, compania a reușit sa strângă 933.4 mil. USD printr-o vânzare de acțiuni desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute. In aceasta tranzacție, compania a vândut 45 mil. de acțiuni. (Sursa: CNBC)

Crowdstrike Holdings Pret curent 351.40 USD ( -0.02% ) MCap 81.9B P/E -876.80

Compania de securitate cibernetica Crowdstrike a fost in centrul atenției, ieri după amiaza, după un raport publicat de analiștii de la Morgan Stanley. Compania considera ca, capitalizarea bursiera ar putea depăși borna de 100 mld. USD in următoarele 12 luni, urmând apoi a se dubla intr-un interval de 4-5 ani de zile. Potențialii catalizatori includ rezultatele primului trimestru fiscal precum si o potențiala includere in indicele S&P 500, cel mai probabil in luna septembrie. (Sursa: SeekingAlpha)

Texas Instruments Pret curent 200.340 USD (0.58% ) MCap 180B P/E 23.537

Elliott, fondul de investiții cu active de 65 mld. USD, cunoscut pentru activismul sau in rândul acționarilor, a făcut o investiție de 2.5 mld. USD in Texas Instruments, îndemnând compania sa își îmbunătățească fluxul de numerar liber prin adoptarea unui plan mai puțin rigid de cheltuieli de capital. Fondul de investiții vizează ca Texas Instruments sa obțină un flux de numerar disponibil de pana la 9 USD/acțiune pana in 2026, cu 40% peste consensul analiștilor. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 191.6900 USD (0.90% ) MCap 2.98T P/E 31.4665

Livrările de smartphone-uri in China au crescut cu 3.5 mil. de unități, iPhone-urile beneficiind de aceasta dinamica. Apple si-a revenit in martie după scăderile din primele luni ale anului, datorita prelungirii perioadei reducerilor de preturi care se extinde pana la mijlocul lunii iunie. In ciuda pierderilor anterioare in fata Huawei, Apple recâștiga acum cota de piață, iar un sondaj recent arata ca este brandul preferat de consumatorii chinezi, care sunt din ce in ce mai dispuși sa cheltuiască mai mult pe dispozitive premium. (Sursa: Bloomberg)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF