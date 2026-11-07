Bursele, în cădere liberă. S-a spart bula AI? Economist: „Riscul unei crize sistemice ar putea să crească”

Acțiunile marilor companii tehnologice au înregistrat una dintre cele mai severe prăbușiri din ultimii ani pe Wall Street, în urma alegerilor de la mijlocul mandatului din SUA.

Nvidia, compania devenită simbolul exploziei investițiilor în inteligența artificială, a înregistrat o scădere de aproximativ 9,3% a acțiunilor doar în ziua de joi. AMD, unul dintre principalii săi concurenți, a pierdut peste 17% din valoarea bursieră, în timp ce Qualcomm și Arm Holdings au fost afectate și de perspective financiare care nu au îndeplinit așteptările investitorilor.

Scăderile s-au extins și asupra companiilor asociate miliardarului Elon Musk. Tesla și SpaceX au pierdut aproximativ 10% în timpul tranzacționării de joi, potrivit Bloomberg. Nici piața criptomonedelor nu a fost ocolită de valul de vânzări: Bitcoin a înregistrat o scădere de aproximativ 5%, pe fondul retragerii investitorilor din activele considerate riscante. În paralel, Apple a anunțat intenția de a atrage aproximativ șapte miliarde de dolari printr-o emisiune de obligațiuni, într-un moment în care marile companii tehnologice își intensifică împrumuturile pentru finanțarea investițiilor.

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Economistul Cristian Păun a explicat pentru Ziare.com că principala vulnerabilitate a burselor în raport cu inteligența artificială nu este lipsa potențialului economic al tehnologiei, ci decalajul dintre creșterea rapidă a evaluărilor bursiere și capacitatea companiilor de a transforma investițiile în profituri stabile.

„Nu putem ști când va avea loc o astfel de corecție. Sunt deja semne că piața începe să revadă prețurile mari ale unor companii din AI. Principala problemă vine din diferența dintre creșterea rapidă a valorii la bursă și capacitatea acestor companii de a transforma investițiile în profituri stabile. Dacă rezultatele financiare nu se ridică la nivelul așteptărilor investitorilor, corecția ar putea continua în următoarele luni. Putem vedea și o ajustare treptată, unde prețurile acțiunilor stau pe loc sau scad, iar profiturile companiilor ajung din urmă evaluările. Inteligența artificială are potențial economic, dar nu orice preț pe bursă este justificat”, a explicat Cristian Păun.

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Economistul a apreciat că o eventuală spargere a bulei AI ar semăna mai degrabă cu corecția dot-com din 2000–2002 decât cu criza din 2008, fără a exclude însă riscuri suplimentare generate de nivelul actual al datoriei.

„Nu cred că spargerea bulei AI ar duce direct la o criză ca cea din 2008. Atunci, cauza principală a fost acumularea de credite neperformante și răspândirea pierderilor în sistemul bancar. Acum, riscurile țin mai mult de evaluările de pe bursă, investițiile în tehnologie și finanțarea infrastructurii AI. O corecție puternică ar putea aduce pierderi mari pentru investitori, falimentul unor firme de tehnologie, scăderea investițiilor și încetinirea creșterii economice globale. Riscul unei crize sistemice ar crește dacă pierderile de pe bursă ar lovi puternic băncile și instituțiile financiare care au finanțat aceste investiții. Situația seamănă mai mult cu spargerea bulei dot-com din 2000-2002, dar nu pot exclude riscuri suplimentare din cauza datoriei actuale”, a mai transmis Cristian Păun.

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În concluzie, economistul a explicat că o eventuală corecție a pieței nu ar însemna prăbușirea inteligenței artificiale ca tehnologie, ci a așteptărilor exagerate privind profiturile, cu riscul ca prețurile activelor să crească peste valoarea economică reală pe care o reprezintă.

„Nu cred că putem spune că asistăm la prăbușirea inteligenței artificiale ca tehnologie, ci la o posibilă prăbușire a așteptărilor exagerate privind profiturile pe care aceasta le poate genera. O tehnologie poate revoluționa economia și, în același timp, poate alimenta o bulă speculativă. Cele două lucruri nu se exclud. Problema apare atunci când prețurile activelor financiare cresc mult mai repede decât valoarea economică reală pe care o reprezintă”, a mai explicat Cristian Păun.

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