Ce burse vor primi studenții în anul universitar 2025-2026. Anunțul făcut de Ministerul Educației

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare un proiect de ordin privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare organizate cu finanțare de la bugetul de stat la forma de învățământ cu frecvență în anul universitar 2025 - 2026.

Potrivit proiectului, cuantumul propus pentru bursa de doctorat acordată studenților-doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de anul de studii, este de 3.700 de lei.

Pentru bursa de studiu acordată de la bugetul de stat studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic se propune un cuantum de 2.165 de lei, egal cu salariul minim net pe economie.

Cuantumul minim al bursei sociale care acoperă cheltuielile minime de masă și cazare, propus de Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior, este în valoare de 925 de lei, mai prevede proiectul.

