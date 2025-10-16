Ministrul Educației apără măsurile de austeritate. Mesaj pentru profesori și studenți: ”Ne-au salvat salariile și bursele”

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat joi, 16 octombrie, la Timişoara, că reformele pe care şi le dorea în continuare în cel de-al doilea mandat nu le-a putut implementa cu celeritatea pe care şi-a dorit-o, întrucât măsurile fiscal bugetare de austeritate au schimbat logica priorităţilor.

"La preluarea celui de-al doilea mandat, în prima săptămână credeam că vom continua reformele angajate în primul mandat şi că voi putea implementa aspectele din raportul "QX", dar în câteva zile, toată logica s-a schimbat când Guvernul a intrat într-o linie de austeritate accentuată, chiar măsuri de criză bugetar-fiscală. Aceste măsuri de criză fiscal-bugetară au adus o serie de schimbări care ne-au ajutat financiar să avem salarii şi burse până la sfârşitul anului şi au provocat paradigmele vechi pe care le aveam în sistem. Acum, după ce ne-am stabilizat, reformele de abia de acum încep, până acum am luat măsuri de criză fiscal-bugetară. Între aceste reforme, învăţământul dual este fundamental pentru că noi, în educaţie, spunem că vrem să formăm competenţe, pentru că mai multe competenţe ne duc spre mai multe profesii şi ocupaţii, legaţi de societate şi de piaţa muncii. (...). Liceele tehnologice trebuie să se transforme în timp în şcoli duale, până în anul 2029", a afirmat Daniel David.

Ministrul Educaţiei a afirmat, într-o conferinţă de presă, că în chestiunea burselor studenţilor lucrurile sunt mai avansate, după ce a avut o întâlnire cu ministrul Fondurilor Europene, la care au fost prezenţi şi studenţii.

De asemenea, şi problema cadrelor didactice rămâne în atenţia ministerului, Daniel David subliniind că îşi doreşte reducerea efectelor negative ale măsurilor de austeritate asupra profesorilor.

"Sindicatele de aceea există: să facă proteste. Iar ei au angajat proteste până în luna decembrie. Să nu vă imaginaţi că au oprit protestele, doar că nu le mai fac zilnic, ci probabil le fac săptămânal. Eu am spus sindicatelor adevărul şi ceea ce le pot spune ca ministru: aceste măsuri au avut aceste efecte, care ne-au salvat salariile şi bursele. Toţi vrem să reducem efectele măsurilor fiscal-bugetare, dar o să putem face lucrul acesta în timp şi ca priorităţi le am pe acestea două", a explicat ministrul.

Întrebat de problema plagiatelor, ministrul Educaţiei a punctat că a fost constituit un grup de lucru pentru a analiza normele din componenta etică din lege, pentru că există "o combinaţie între norme etice care trebuie să fie mult mai flexibile şi mai uşor de aplicat, şi constrângeri juridice". Raportul comisiei va fi finalizat spre sfârşitul lunii noiembrie şi atunci vor fi prezentate datele.

În altă ordine de idei, Daniel David a arătat că politicul nu are ce căuta în educaţie, o posibilitate de lucru fiind aceea ca şefii de inspectorate şcolare să fie numiţi de minister, dar directorii de şcoli să ocupe funcţiile prin concurs.

"Am vorbit foarte des despre rolul politicului în educaţie şi am spus că trebuie să problematizăm, să vedem dacă inspectorul general ar trebui să fie echivalentul prefectului pentru guvern, adică echivalentul ministrului Educaţiei în judeţe, să ne asumăm explicit. Nu spun că aşa trebuie făcut, spun că este o posibilitate. Dar cam acolo ar trebui să se oprească influenţa politică, nicidecum la nivelul directorului. De aceea vreau să facem concursuri şi nu numiri. Noi am putea să prelungim mandatele, am putea să facem numiri temporare. La nivel de director vreau să avem concursuri, ca oamenii să fie siguri, stabili pe poziţie, patru ani şi asta le dă şi o forţă", a explicat ministrul David.

În ceea ce priveşte implicarea rectorilor în actul politic, există variate modele, cel românesc din perioada interbelică fiind acela că rectorii sunt parte din Parlamentul ţării.

"Sigur că s-au schimbat practicile politice, s-au schimbat. S-a schimbat rolul rectorilor. Părerea mea este - şi eu de aceea am rămas un tehnocrat şi nu am intrat într-un partid, fiindcă sunt rector suspendat - că rectorul nu ar trebui să fie implicat în partide politice şi cu atât mai puţin în conducerea unor partide politice, dar este părerea mea. Pot să înţeleg că există şi modele alternative, la fel de puternice, care au argumente în spate, dar fiindcă nu am purtat explicit această discuţie, mereu avem suspiciuni faţă de orice model", a punctat ministrul Educaţiei.

Ministrul Daniel David a fost prezent, joi, la Timişoara, unde are loc Gala Inovaţiei şi Performanţei în Învăţământul Dual, un eveniment naţional dedicat promovării excelenţei, colaborării şi creativităţii în educaţia profesională duală din România.

