Noile burse ale studenților puse în dezbatere publică de Ministerul Educației. La ce valoare ajung

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 11:26
Valoarea noilor burse se dezbate public Foto: Arhiva Ziare.com

Ministerul Educației propune noi cuantumuri ale burselor studențești. Proiectul de ordin a fost în consultare și cuprinde valoarea burselor pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare organizate cu finanțare de la bugetul de stat la forma de învățământ cu frecvență în anul universitar 2025 - 2026.

Bursa de doctorat acordată studenților-doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de anul de studii, este de 3.700 lei.

Pentru bursa de studiu acordată de la bugetul de stat studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic se propune un cuantum de 2.165 lei, egal cu salariul minim net pe economie.

Cuantumul minim al bursei sociale care acoperă cheltuielile minime de masă și cazare, propus de Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior, este în valoare de 925 de lei, mai prevede proiectul.

