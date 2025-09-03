Bursucu reacționează în urma derapajului lui Tzanca Uraganu din podcastul său: „L-am întrebat dacă regretă ceva”

După controversele iscate de declarațiile șocante ale lui Tzancă Uraganu despre violența domestică, Bursucu a decis să reacționeze și a șters episodul problematic de pe canalul său de YouTube, subliniind public că nu acceptă astfel de comportamente.

Invitat în podcastul lui Bursucu, Tzancă Uraganu a recunoscut că a fost violent cu fostele și actualele partenere, ceea ce a stârnit un val de reacții negative. Printre cei care au condamnat declarațiile manelistului s-au numărat Oana Roman, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Centrul FILIA.

Criticile nu s-au oprit doar la Tzancă Uraganu. Mulți internauți au considerat că Bursucu ar fi trebuit să intervină mai ferm și să sancționeze verbal comportamentul invitatului său, acuzându-l că a lăsat impresia că un astfel de comportament ar fi acceptabil.

În urma scandalului, Bursucu a explicat poziția sa și a subliniat că a încercat să transmită mesajul că violența domestică nu este tolerată. Totodată, el a ales să elimine episodul pentru a limita răspândirea declarațiilor controversate.

„Dragii mei, în urma celor întâmplate în ultimele zile, am luat decizia să fac un video prin care să vă spun că da, aveți dreptate. Ar fi trebuit să fiu mult mai prompt în momentul potrivit. Vreau să vă spun, însă, câteva lucruri foarte importante. Oamenii care vin aici îmi sunt prieteni, cunoștințe, sau oameni pe care voi îi cunoașteți din mediul online sau de la televizor. Ei vin aici pentru a-și povesti viața și pentru a se exprima liber, fără ca cineva să le dea întrebările sau răspunsurile. Referitor la episodul cu Iustin, lucrurile stau total diferit, și asta pentru că invitatul meu era acuzat direct de fosta parteneră de violență domestică. 3. M-am uitat de foarte multe ori la bucata aceasta din podcast să înțeleg ce s-a întâmplat și vreau să specific că în acele minute i-am spus invitatului meu dacă regretă, de două ori l-am întrebat dacă regretă ceva, iar la un moment dat, invitatul meu și el specifică că nu este normal un astfel de comportament”, a declarat Bursucu.

