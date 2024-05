Ministerul Apărării este preocupat de buruiajul efectuat de ruși: "Cel mai mult are de suferit navigaţia maritimă"

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a afirmat, în legătură cu bruiajul efectuat de ruşi, că România este preocupată de această chestiune şi o monitorizează. ”Este felul în care Rusia se comportă în regiune nu de acum, ci de mai multă vreme”, a adăugat el.

Ministrul Apărării a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul vizitei în Turcia, cum răspunde România bruiajului efectuat de ruşi care afectează zona navală şi cea aeriană.

”Evident, astfel de acţiuni pun în sistem de atenţie pe cei care sunt obligaţi şi care au posibilitatea să monitorizeze astfel de incidente. Evident, cel mai mult are de suferit navigaţia maritimă, motiv pentru care şi astăzi, în discuţiile pe care le-am avut cu domnul Guler, ministrul Apărării din Turcia, componenta de siguranţă în ceea ce priveşte navigaţia pe Marea Neagră a ocupat un loc important pe agendă. În acest sens, vreau să vă spun că ne dorim şi probabil că în iulie Iniţiativa de deminare pe Marea Neagră va deveni operaţională. Discuţiile pe acest proiect sunt mai mult decât avansate, suntem la nivel de detalii tehnice. Şi tot astăzi, ca urmare a propunerii pe care am avut-o din partea Turciei cu ceva vreme în urmă, am comunicat faptul că cel de-al doilea vânător de mine care va intra în dotarea Armatei României se va opri pentru o perioadă pentru pregătire şi pentru integrarea în acest format”, a declarat ministrul Apărării.