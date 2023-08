Cel puţin 12 persoane au murit vineri, 25 august, într-o busculadă la intrarea pe stadionul Barea din Antananarivo, capitala Madagascarului, care găzduieşte Jocurile Insulelor din Oceanul Indian (IOIG) din 2023.

De asemenea, sunt 80 de răniţi.

Cauza busculadei nu este deocamdată cunoscută. Preşedintele malgaş Andry Rajoelina, care a participat la ceremonia de deschidere a competiţiei, a cerut un minut de reculegere.

”Suntem în jur de 50.000 de persoane pe stadion. Dar s-a întâmplat ceva tragic, pentru că a fost o busculadă. Au existat răniţi şi morţi la intrare”, a anunțat preşedintele.

#Breaking | TRAGEDY IN MADAGASCAR: At least 12 people are killed and 80 injured in a stampede at a stadium in Antananarivo, the capital of Madagascar.

