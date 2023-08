Busculadă la intrarea pe un stadion din capitala Madagascarului: 13 minori morți și peste 100 de persoane rănite VIDEO

Cel puţin 13 persoane, dintre care şapte minori, au fost ucise vineri într-o busculadă la intrarea într-un stadion din capitala Madagascarului, Antananarivo, plin până la refuz pentru deschiderea unei competiţii sportive, transmite AFP.

Busculada s-a produs în faţa uneia din intrările pe stadionul Barea, unde o mulţime de aproximativ 50.000 de spectatori venise să urmărească deschiderea celei de-a 11-a ediţii a Jocurilor Insulelor din Oceanul Indian.

Bilanţul este încă provizoriu, dar potrivit unui deputat malgaş, 13 persoane au murit şi peste o sută au fost rănite."Până acum sunt 13 morţi şi 107 răniţi", a declarat politicianul de opoziţie Hanitra Razafimanantsoa la postul de radio local.

Potrivit Crucii Roşii, printre victime se numără şapte minori."Şapte copii au murit, doi băieţi şi cinci fete", a declarat pentru AFP Antsa Mirado, un oficial însărcinat cu comunicarea."Era multă lume la intrare, ceea ce a declanşat o busculadă", a adăugat el.

At least 12 people have been killed and 80 injured in a crowd crush during the opening ceremony of the Indian Ocean Island Games at the Mahamasina in #Madagascar's capital Antananarivo, Prime Minister Christian Ntsay says.https://t.co/1L2I1xOTFz pic.twitter.com/AKSMojALdk