Europa fara carbune. Se intampla mai repede decat se preconiza

Noua stare de alerta care a inceput vineri presupune reguli noi pentru fiecare dintre noi care vrea sa intre intr-un magazin sau farmacie, dar si pentru proprietarii acestor tipuri de afaceri, cat...

Izolarea in propriile locuinte ne-a ajutat, pe multi dintre noi, sa ne gandim mai mult la prioritatile noastre in viata si ne-a adus aminte cat de valoroase sunt, de fapt, natura si timpul liber....

Europa pare ca se indreapta cu pasi repezi catre un viitor fara combustibili fosili. In aprilie, Austria si Suedia si-au inchis ultimele centrale pe baza de carbune, eliminand practic carbunele din...

Parlamentarii vor sa dea liber la vanat cormorani, din septembrie, sub pretextul ca aceste pasari ar mananca prea mult peste si, astfel, i-ar aduce in sapa de lemn pe piscicultori. Intrebarea...

O cantitate de 21 de tone de carne de pasare provenita din Polonia a fost retinuta oficial sub sechestru sanitar veterinar, fiind contaminata cu Salmonella, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala,...

Ministrul de Finante, Florin Citu, anunta ca Guvernul a decis, joi, sa prelungeasca perioada de solicitare a suspendarii rambursarii ratelor pana la 15 iunie 2020, metionand ca, pana in prezent,...

Omul de afaceri Stefan Mandachi, fondatorul lantului de restaurante Spartan, anunta ca a renuntat la banii pe care ar fi trebuit sa-i incaseze de la unitatile francizate pana la toamna, ba chiar le...

Guvernul a decis, joi, prelungirea termenului pentru obtinerea Certificatelor de Situatie de Urgenta tip 2, pana la 15 iunie. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a anuntat,...

Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, joi, ca Guvernul a decis prelungirea somajului tehnic pana la 1 iunie si, in paralel, masuri de suportare a unei plati din salariu. "Am decis astazi (joi -...

Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere prin care-i acorda patru luni pentru a lua masurile necesare pentru rezolvarea deficientelor cu privire la...

Dupa aproape doua luni de la inchiderea temporara preventiva, magazinele IKEA Romania se vor redeschide vineri, 15 mai, in conformitate cu deciziile Guvernului Romaniei privind relaxarea masurilor...

Euro si dolarul au crescut, joi, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8376 de lei/unitate, cu 0,06% mai mult fata de miercuri. Si dolarul...

Ca mai toate elementele care devin parte componenta a unei bai, vasul de toaleta sau setul vas de toaleta si bideu genereaza si ele batai de cap atunci cand te afli in faza de proiectare si alegere...

Google lanseaza in Romania programul "Eroii Internetului", care isi propune sa ajute copiii sa invete sa exploreze Internetul in siguranta si cu incredere. Cu ajutorul acestui program, copiii...

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei solicita, in mod public, Parlamentului sa nu aprobe in forma actuala pachetul "dedicat" sectorului financiar-bancar, respectiv asa-zisele "legi anti-camatarie"....

Odata cu data de 15 mai oamenii vor putea sa circule mai mult, dar asta inseamna si mai mult pericol. In aceste conditii, Uber anunta cateva masuri de siguranta pentru pasageri, dar si pentru...

Prima masina electrica din istoria Dacia, denumita Spring, va putea fi achizitionata de la inceputul anului care urmeaza. Vehiculul prezentat pentru prima oara in luna martie a acestui an va...

Emisiile de gaze cu efect de sera au scazut in India pentru prima data in ultimele patru decenii. Incetinirea cresterii economice, o mai mare pondere a surselor regenerabile in consumul total de...