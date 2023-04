Cum se mențin business-urile de succes și când știi că apele internaționale îți sunt favorabile. Omul de afaceri care creează locuri de muncă

Omul de afaceri Cătălin Iordache continuă să își extindă activitățile de succes, ultimele sale investiții ajungând peste mări și țări, în puncte strategice de pe harta lumii.

Antreprenorul român, care deține deja o rețea de agenții de turism și hoteluri, patru cafenele răspândite în zone de interes ale țării, a investit, recent, milioane de euro în comerț online și cafenele, producând peste 200 de locuri de muncă stabile în Câmpulung, Curtea de Arges, Mioveni, Iași, Ploiești, Bacau, Craiova și Bucuresti.

Zboaragratis.ro, furnizor de servicii de călătorie și transport

Unul dintre cele mai de succes proiecte ale lui Cătălin Iordache este Zboaragratis.ro. Agentia este o platformă de turism online de top din România cu sediul în Capitală, devenind usor unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de călătorie și transport din țară.

Agentia de turism Zboaragratis.ro pune în permanență la dispozitie o gamă largă de servicii, inclusiv bilete de avion, bilete de autobuz, cazari, vacanțe și închirieri auto, aceasta pentru că e firesc sa călătorești in depină siguranta si confort.

Cu abordarea sa centrată pe client, Zboaragratis.ro a devenit una dintre cele mai importante platforme de turism din România.

Toate serviciile platformei la un cost mai mic

Platforma online este cunoscută pentru accesibilitate și prețuri transparente și practică o politică fără comisioane. Aceasta înseamnă că toți clienții pot accesa serviciile platformei la un cost mai mic, ceea ce o face o alegere favorabilă în rândul călătorilor din România.

Susținut de o investiție semnificativă de peste 2 milioane de euro, Zboaragratis.ro și-a înființat și o rețea puternică de agenții de turism în toată țara.

Compania are, în acest moment, o echipă de 87 de angajați în agențiile proprii și deține două autobuze pentru a oferi clienților confort și flexibilitate în timpul călătoriilor.

Într-o declarație pentru ziare.com, CEO-ul Zboaragratis.ro, Cătălin Iordache și-a exprimat încântarea față de succesul platformei, afirmând că doar munca neobosită pentru a oferi călătorilor cea mai bună experiență posibilă și investiția în infrastructura companiei i-a ajutat să ajungă în poziția actuală.

Ce lipsește turismului din România

Pe baza unor studii, recenzii și informații turistice, câteva lucruri par să lipsească din turismul din România. În primul rând, există o mare lipsă de promovare a României ca destinație turistică.

“Mulți oameni încă privesc România ca pe o fostă țară comunistă cu puține atracții sau facilități turistice. În realitate, România are o moștenire culturală bogată și diversă, peisaje uluitoare și o gastronomie excelentă.

O altă problemă este lipsa infrastructurii și a investițiilor în turism. Deși există multe situri și atracții unice în România, acestea sunt adesea greu de accesat, sunt prost întreținute sau nu sunt bine echipate pentru turism.

Mulți vizitatori raportează că se simt frustrați de lipsa infrastructurii prietenoase pentru turiști, cum ar fi transportul public și semnalizarea”, a declarat Cătălin Iordache.

În ceea ce privește ceea ce poate oferi Zboaragratis.ro pentru a umple aceste lacune depinde într-adevăr de modelul de afaceri și de resurse.

“Stabilim parteneriate cu furnizorii locali de turism și ajutam la promovarea mai bună a României ca destinație, ceea ce contribuie în mare măsură la stimularea turismului.

Investim, de asemenea, în ceea ce numim îmbunătățirea infrastructurii sau în furnizarea de resurse pentru ca turiștii să acceseze informații și să navigheze în țară.

În cele din urmă, Zboaragratis.ro oferă soluții la provocările cu care se confruntă turismul românesc, dorind să obțină un impact semnificativ. “Indiferent dacă asta înseamnă promovarea României ca destinație, îmbunătățirea infrastructurii sau furnizarea de resurse pentru turiști, urmarind să găsim o modalitate de a ieși în evidență pe o piață aglomerată și competitive”.

Acesta a mai subliniat că Zboaragratis.ro își propune să se extindă în continuare pentru a satisface cererea din ce în ce mai mare de servicii de turism și transport din România.

Șanse de șah-mat în industria turismului din România

Apariția Zboaragratis.ro ca platformă turistică de top din România este o dovadă a angajamentului omului de afaceri de a oferi clienților servicii accesibile și, mai ales, de calitate (tot ce înseamnă pachetul turistic de la plecare până la sosire).

Cu investițiile sale continue în infrastructură și servicii de care călătorii au nevoie, adaptate noilor condiții de viață, se pregătește să devină un jucător important în industria turismului din România.

Cafea “to go” din România în Asia

În plus, Cătălin Iordache deține un lanț de cafenele cunoscut sub numele de “5 to go”, cu patru locații în Câmpulung, București, Curtea de Argeș și Mioveni.

Dar interesele de afaceri ale lui Iordache nu se opresc aici. Este proprietarul unei noi companii în Indonezia, unde, recent, a decis să investească prin deschiderea unei rețele de cafenele “to go” în țara asiatică și construirea câtorva unități de cazare.

Se preconizează că această nouă afacere va atinge o investiție totală de aproximativ două milioane de euro până în 2026.

Contribuțiile lui omului de afaceri Catalin Iordache la creșterea economică a României sunt consistente, cu vastele sale interese de afaceri care acoperă diverse industrii, inclusiv turism, cafenele și transporturi.

Probabil ca rețeta sa de succes ar fi investițiile continue și capacitatea de a se adapta la schimbările pieței, care îl fac unul dintre jucătorii importanți de afaceri ai României.