Business talk. De ce unii antreprenori au succes in afaceri, in timp ce altii esueaza?

Succesul in business nu este garantat pentru nimeni, iar reteta reusitei nu este general valabila. Totusi, sunt anumiti factori care fac diferenta si care pot aduce succesul intr-o afacere. Pe de alta parte sunt si elemente de ASA NU care ar trebui evitate de un antreprenor pentru a nu-si sabota propriul business. Din povestile oamenilor de afaceri care au esuat am extras lectii importante pentru un antreprenor la inceput de drum. Ce fac diferit cei care reusesc in afaceri? Un raspuns concis ar fi: au viziune, deschidere, dau dovada de asumare si au capacitatea de adaptare.

Factorii succesului/ esecului in business

Strategie vs. lipsa unui plan de afaceri

Antreprenorii care reusesc sa obtina succesul sunt in general cei care pornesc la drum cu o strategie. Nu investesc la intamplare, nu risca, nu se arunca in necunoscut. Stiu inca de la inceput cat isi permit sa investeasca, ce costuri implica business-ul lor, au estimari privind costurile cu materiale, salariile, taxele si au o analiza de piata. La polul opus, lipsa unui plan de afaceri poate aduce esecul. Sa pornesti la drum fara un calendar, obiective si estimari inseamna sa investesti in orb, iar asta te costa. Totodata, este recomandat sa cunosti cat mai multe despre domeniul in care investesti si sa ai anumite abilitati. Nu orice idee de afaceri se potriveste oricui.

Viziune pe termen lung/ dorinta de castig rapid

Un alt element esential pentru succesul unei afaceri este sa existe o viziune pe termen lung. Dorinta de imbogatire peste noapte este o iluzie. Ca antreprenor, mai ales daca esti la inceput de drum, este necesar sa iti dozezi eforturile si sa evoluezi treptat si sanatos. Documentarea si invatarea continua sunt importante. Trebuie sa te adaptezi din mers, sa ramai permanent conectat la evolutia pietei si sa iti creezi conexiuni.

Ads

Delegarea sarcinilor vs. dorinta de control total

Alegerea oamenilor potriviti in echipa si delegarea sarcinilor reprezinta elementul central al afacerii. Nu le poti face bine pe toate! Dorinta de control total iti poate aduce esecul. Pe langa faptul ca te epuizeaza fizic si psihic, iti ruineaza si sansele de reusita. Un antreprenor de succes este cel care a invatat sa aiba incredere in oamenii din jurul sau, stie sa le repartizeze responsabilitatile, este conectat permanent la ce se intampla, insa fara sa manifeste o atitudine toxica. Astfel, creste si productivitatea, evolueaza si echipa, iar afacerea nu acapareaza viata personala a antreprenorului.

Accepta schimbarea/ se tem de schimbare

Lumea afacerilor este intr-o continua dinamica. Business-ul tau va evolua odata cu piata si in dependenta de evolutia economica a societatii. Degeaba ai un plan bun la inceput, daca nu reusesti sa te adaptezi schimbarilor care apar pe parcurs. De aceea este necesar sa iti creezi conexiuni, sa lucrezi cu partenerii de afaceri, sa iei pulsul pietei.

Ads

Conexiune cu publicul-tinta vs. ignorarea totala a clientului

Afacerea ta raspunde unei nevoi. Este un aspect de care trebuie sa tii cont si care i-a ajutat pe cei mai multi oameni de succes. Este importanta relationarea cu publicul-tinta, gestionarea feedback-ului, empatia. Ignorarea clientului este o mare greseala care poate aduce esecul unei afaceri. Atunci cand clientul nu primeste suficiente informatii, nu are parte de o experienta placuta, se simte neinteles si ignorat, oricat de bune ar fi serviciile sau produsele, sunt sanse mari sa nu mai revina.

Ads