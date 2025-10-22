Butoanele de panică devin obligatorii în toate saloanele de spital. Legea, promulgată de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea care aduce modificări semnificative în sistemul sanitar românesc, prin măsuri menite să crească protecția atât a pacienților, cât și a personalului medical. Începând de acum, toate unitățile sanitare publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică în fiecare salon destinat internării pacienților.

„Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical. În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă”, a scris președintele într-o postare pe Facebook.

Legea prevede, totodată, obligativitatea instalării sistemelor de supraveghere video în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici. Măsura vizează monitorizarea atentă a respectării protocoalelor și procedurilor medicale, pentru ca pacienții să beneficieze de îngrijire la cele mai înalte standarde.

„Scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale. În același timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranță personalului medical prin descurajarea potențialelor agresiuni din spitale”, a subliniat Nicușor Dan.

