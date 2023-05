„Nu am fost niciodată cerută în căsătorie!” Ce spune Mihaela Buzărnescu despre măritiș

Mihaela Buzărnescu, una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis din România ultimului deceniu, a vorbit despre viața personală.

Ea a spus că nu se vede mireasă, deoarece a pus mereu cariera pe primul plan.

„Am făcut multe sacrificii în viața personală nemeritate de către cealaltă persoană. Am oferit multe, am lăsat mereu de la mine. Nu mă văd la casa mea, nu mă văd mireasă. Nu am fost cerută în căsătorie niciodată. Cariera este pe primul plan și mereu a fost”, a spus Mihaela Buzărnescu în cadrul podcastului Ameritat cu Nasrin, citată de fanatik.ro.

„Este greu să le faci pe toate, dar le poți gestiona. Am avut pe cineva care mi-a fost alături mulți ani și m-am bucurat de experiența de atunci. Dar este greu să întâlnești în ziua de azi pe cineva.

Dacă totul va merge bine, atunci nu spun nu. Sunt o persoană care își dorește familie la un moment dat, dar acum nu sunt pregătită pentru asta. Mă concentrez pe carieră.

După ce îmi voi încheia cariera nu mi-aș face imediat familie. Vreau să stau puțin să descopăr lumea. Să văd cum este după tenis, să am un timp cu mine”, a mai spus Mihaela Buzărnescu pentru sursa amintită.

Mihaela Buzărnescu a fost implicată într-o relație cu năbădăi cu fotbalistul Mario Dulca, de la Chindia Târgoviște, care s-a terminat urât, cu acuze și vorbe dure din partea ambelor părți.