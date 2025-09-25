Un bărbat care ar fi încercat să răpească o minoră de 12 ani a fost imobilizat de un polițist aflat în timpul liber

Bărbat reținut Foto: Ziare.com

Un bărbat de 52 de ani din localitatea Unguriu a fost reținut de polițiști, după ce ar fi încercat să răpească o minoră de 12 ani care intra la ore în cea mai mare școală gimnazială din municipiul Buzău.

Potrivit martorilor, bărbatul ar fi tras-o de mână pe copilă, iar aceasta s-a speriat, lucru care a atras atenția trecătorilor între care era și un polițist ce se afla în afara programului de lucru.

”Un polițist aflat în afara programului de lucru, în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiul Buzău, a observat faptul că o minoră s-ar fi smucit din mâna unui adult, manifestând o stare de anxietate. Imediat după aceea, adultul ar fi părăsit zona. (…) Întrucât minora a precizat că nu cunoștea persoana, polițistul a pornit în urmărirea bărbatului pe care l-a imobilizat și a solicitat sprijinul colegilor de serviciu pentru a-l prelua”, se arată într-un comunicat al IPJ Buzău.

În prezent, suspectul se află în custodia polițiștilor, fiind dus la audieri. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea încadrării juridice și luarea măsurilor legale.

De asemenea, IPJ Buzău a precizat că părinții fetei au fost anunțați imediat, iar minora se află în afara oricărui pericol.

