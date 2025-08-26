Coadă la suc de roșii direct din poarta fabricii. Cum reușesc unii români să evite prețul mare al tomatelor VIDEO

Marti, 26 August 2025, ora 13:05
Suc de roșii la preț mic, la o fabrică din Buzău FOTO Captură video Facebook/Știri de Buzău

Zeci de persoane stau zilnic la coadă, la o fabrică de procesare a tomatelor, pentru a cumpăra suc de roșii proaspăt, direct din conducta fabricii. Produsul a devenit foarte căutat ca urmare a prețurilor tot mai mari la roșii.

La singura fabrică de procesare a tomatelor din Buzău, oamenii obțin suc direct din conducta fabricii, cu adaus comercial minim. Mulți dintre cumpărători vin de la sute de kilometri pentru a cumpăra produsul. Aceștia își aduc recipiente pentru a achiziționa sucul la un preț de 3,50 lei litrul, potrivit Știri de Buzău.

„Stau de pe la 11 și ceva să luăm suc de roșii, să facem și noi bulion. E natural, pentru că am văzut tirurile cu roșii aduse acum”, spune o clientă.

„Sunt din Popești Leordeni, Ilfov. Am luat și anul trecut și e foarte bun, ieftin, pentru că asta se caută. Venim și la anul, prețul e de vreo patru ani la fel, 3,50 lei”, a declarat un client pentru publicația Știri de Buzău.

Mulți dintre clienți spun că ies mai bine la socoteală cumpărând direct de la fabrică, decât dacă ar lua roșii din piață sau dacă ar prepara sucul în casă, unde costurile și efortul sunt mai mari.

„Tot ce mai au aceștia de făcut este să adauge ingrediente, sare și alte condimente, și doar să-l mai fiarbă puțin, 10–15 minute”, declară Ancuța Iacob, responsabil de calitatea produselor.

Reprezentanții fabricii buzoiene spun că și-au permis să păstreze prețul de producție din anii trecuți, datorită automatizării complete a liniei de procesare și a stocului mare de tomate recoltate de pe câmp.

„Anul trecut am procesat 600 de tone, de la furnizorul nostru din Ialomița, Sinești, iar anul acesta sperăm ca producția să ajungă la zece mii de tone”, mai spune Ancuța Iacob.

Fabrica buzoiană de conserve va produce suc de roșii până la sfârșitul lunii septembrie. Marfa este livrată exclusiv în recipiente aduse de clienți.

