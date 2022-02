A fost retinut buzoianul care a provocat un accident cu trei victime, intre care si o fetita

Soferul de 56 de ani, din Sapoca, Buzau, autorul accidentului de luni, 31 ianuarie, soldat cu trei victime, a fost retinut pentru 24 de ore. Miercuri, 2 februarie, va fi prezentat procurorilor buzoieni in vederea aplicarii unei masuri preventive. In ziua de 31 ianuarie, in jurul orei 16.00, a fost sesizata producerea unui accident rutier pe DJ 203K, in afara satului Matesti, comuna Sapoca.Este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme conduse pe directia Beceni catre Buzau. unul condus ... citeste toata stirea