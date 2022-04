A inceput in forta sezonul gratarelor aprinse la marginea padurii VIDEO

Sute de buzoieni au sarbatorit la iarba verde, cu gratare incinse, muzica si voie buna, in prima si a doua zi de Paste. Ca in fiecare an, locul ales pentru picnic a fost zona din apropierea manastirii Ciolanu. Pe 1 mai, buzoienii vor relua petrecerile in aer liber. Bucuria a fost atat de mare incat romanii s-au prins in hore, au ridicat paharele si s-au bucurat ca inainte de pandemie. Pe gratare au sfarait micii, pastramele si fripturile, iar fumul se putea zari din departare. Nu a lipsit nici ... citeste toata stirea