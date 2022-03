A murit poetul Nistor Tanasescu

A murit poetul si jurnalistul Nistor Tanasescu, parintele revistei "Caietele de la Tintesti", revista in care au publicat multi scriitori importanti ai literaturii romane contemporane. Un om talentat, respectuos si cu totul deosebit aEuro- asa cum putini oameni am intalnit aEuro-, care m-a onorat cu prietenia sa, in ultimii 5 ani de viata. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!Nistor Tanasescu s-a nascut la 16 aprilie 1960, in comuna Florica, judetul Buzau. A absolvit Facultatea de Ziaristica din ... citeste toata stirea