Accident rutier cu cinci raniti pe DN2 E85, langa municipiul Buzau

Un accident rutier produs, vineri dimineata, la Costesti, pe DN2 E85, s-a soldat cu ranirea a cinci persoane. Doua autoturisme au intrat in coliziune iar din impactul puternic una dintre masini s-a rasturnat.In timp ce conducea un autoturism pe directia Bucuresti catre Buzau, un bacauan de 52 de ani a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe sensul opus de mers de catre un buzoian in varsta de 46 de ani.Coliziunea s-a soldat cu ranirea soferilor si a trei pasageri din autoturismul ... citeste toata stirea