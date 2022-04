Un barbat in varsta de 47 de ani, din Buzau, a murit joi dupa-amiaza intr-un accident rutier produs la intrare in localitatea Niscov.Autoturismul in care se afla s-a rasturnat dupa ce barbatul a pierdut controlul volanului.In timp ce conducea un autoturism pe directia Niscov catre Vernesti, soferul ar fi pierdut controlul asupra directiei, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat.Echipajul medical ajuns la fata ... citeste toata stirea