Al doilea accident mortal in Buzau, in mai putin de 24 de ore. Doi copii au fost raniti

O femeie in varsta de 51 ani a murit, iar alte patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident produs joi dupa-amiaza, 18 august, la Cislau, Buzau. Este al doilea eveniment rutier din judet in mai putin de 24 de ore soldat cu morti, dupa cel de miercuri noapte, 17 august, cand trei surori au decedat in urma coliziunii intre doua autoturisme. In cel mai recent dintre evenimente a fost vorba despre o coliziune intre doua autoturisme care se deplasau in aceeasi directie, ... citeste toata stirea