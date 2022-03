Alerta medicala in Buzau din cauza unui virus care se transmite rapid la copii

Sistemul medical buzoian este din nou in alerta, dupa ce Institutul Cantacuzino din Capitala a confirmat prezenta in judet a unui virus care se transmite extrem de rapid mai ales in randul copiilor. Este vorba despre virusul gripal de tip A, care a fost confirmat la doi doi frati din mediul rural.Potrivit medicilor din cabinetele private, in acest moment Buzaul se confrunta cu multe cazuri de gripa tip A si in oras, printre colectivitatile de elevi.Alarmant este ca judetul nu are in acest ... citeste toata stirea