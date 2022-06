Amenda uriasa primita de proprietarul halelor care au ars trei zile in zona industriala a Buzaului

Comisarii Garzii de Mediu au descins la firma care detine halele distruse zilele trecute in incendiul din zona industriala a Buzaului. Acestia au descoperit, printre altele, ca in aceste spatii se efectuau activitati pentru care nu exista autorizatii de mediu.La momentul producerii incendiului, pe amplasament functiona moara de maruntire-macinare deseuri lemnoase si deseuri hartie si carton.De asemenea, in interioarul unei hale erau depozitate deseuri de rumegus si lemn, in curtea imobilului, ... citeste toata stirea